Раззабивался Федя, но не Смолов. Фёдор Чалов – MVP 23-го тура

Наконец-то завершился 23-й тур Премьер-Лиги. Несмотря на огромный перерыв, «Чемпионат» совместно с РФПЛ не забыл ни одного матча и сумел выбрать самого достойного футболиста этого тура. Голосование неизменно и осуществляется по следующим правилам.

По окончании всех матчей тура Премьер-Лиги ответственный сотрудник «Чемпионата» собирает «тройки» 12 участников опроса (журналисты + специалисты + представитель РФПЛ) и суммирует голоса. Каждое упоминание в анкете равняется одному голосу. Параллельно на главной странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» запускается опрос с предложением читателям определить своего MVP тура из числа футболистов, упомянутых членами жюри. Победителю каждого из болельщицких опросов начисляется три дополнительных балла, второму призёру – два, третьему – один.

После опроса все голоса суммируются и определяется лидер по результатам тура. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца, который получит приз от «Чемпионата» и Российской футбольной премьер-лиги. В конце сезона определяется также главный лауреат – MVP сезона.

В 23-м туре победил Фёдор Чалов – футболист собрал 11 голосов экспертов жюри и ещё набрал по 3 балла в голосованиях на странице спецпроекта «Чемпионата» и во «ВКонтакте».

ЦСКА в этом сезоне точно не станет чемпионом страны, но абсолютно уверено можно сказать, что армейцам есть чем гордиться! Московскому клубу удалось показать не только России, но и Европе своих молодых воспитанников. У команды есть будущее, и оно уже начинает работать во благо. Фёдор Чалов тому пример. Не так давно он забил в Лиге Европы лондонскому «Арсеналу», причём при родных стенах. А в 23 туре 20-летний нападающий оформил свой первый дубль в РФПЛ в ворота «Амкара» в этом сезоне. Можно только поздравить Фёдора и весь армейский клуб с тем, что молодые футболисты там не пропадают.

У ЦСКА — тройной праздник! Виной тому Чалов, хоккеисты… и «Спартак» Хотя изначально ничто не предвещало всплеска энтузиазма в красно-синих рядах.

Второе место занимает нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба. Он набрал 10 очков за счёт голосования экспертов. Кто бы что ни говорил, а Дзюба продолжает всем доказывать свою состоятельность. Он действительно хочет, любит и может работать на поле и приносить результат своей команде. Игра против «Ростова» Валерия Карпина была принципиальнейшей для Дзюбы. Всё же с главным тренером команды соперника у Артёма довольно непростые отношения со времён «Спартака». И хоть матч закончился с ничейным счётом (2:2), но Дзюба стал героем для тульских болельщиков, оформив дубль.

Дзюба дважды забил команде Карпина. Но не выиграл «Арсенал» не обыграл «Ростов», а Миодраг Божович объяснил ситуацию с Дзюбой на примере Лео Месси и «Барселоны».

Третье место с равным с Дзюбой количеством очков (10) занимает совсем юный защитник питерского «Зенита» Илья Скроботов. По словам самого Ильи, в сборную ему ещё рано, но наверняка 17-летнему футболисту долго будет сниться матч против московского «Динамо». Оказавшись в нужное время в нужном месте Скроботов решил исход всего матча и добыл для «Зенита» три очка на последней минуте.

17-летний школьник. Кто принёс «Зениту» победу над «Динамо» Илья Скроботов уже забивал и за сборную России. Многообещающий парень.

Специалисты

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России: Чалов, Ильин, Скроботов.

Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Дзюба, Чалов, Ильин.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Чалов, Дзюба, Скроботов.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Чалов, Кришито, Скроботов.

РФПЛ Чалов, Скроботов, Дзюба.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Дзюба, Чалов, Скроботов.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Дзюба, Чалов, Городов.

Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Чалов, Адриано, Дзюба.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Антон, Дзюба, Чалов.

Григорий Телингатер, «Чемпионат»: Дзюба, Чалов, Скроботов.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Ильин, Дзюба, Антон.

Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Чалов, Дзюба, Скроботов.



Читатели



Фёдор Чалов (ЦСКА) – 247 – 3 дополнительных балла.

Илья Скроботов («Зенит») – 171 – 2.

Луис Адриано («Спартак») – 100 – 1.

«ВКонтакте»



Фёдор Чалов (ЦСКА) – 3 468 голосов (47%) – 3 дополнительных балла.

Луис Адриано («Спартак») — 1330 (18.2%) – 2.

Илья Скроботов («Зенит») — 1209 (16.2%) – 1.

Итоги 23-го тура РФПЛ:

Фёдор Чалов (ЦСКА) – 17;

Артём Дзюба («Арсенал») – 10;

Илья Скроботов («Зенит») — 10;

Луис Адриано («Спартак») — 4;

Владимир Ильин («Урал») — 3;

Паул Антон («Анжи») — 2;

Евгений Городов («Ахмат») — 1;

Доминико Кришито («Зенит») — 1.

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