Раззабивался Федя, но не Смолов. Фёдор Чалов – MVP 23-го тура

Наконец-то завершился 23-й тур Премьер-Лиги. Несмотря на огромный перерыв, «Чемпионат» совместно с РФПЛ не забыл ни одного матча и сумел выбрать самого достойного футболиста этого тура. Голосование неизменно и осуществляется по следующим правилам.
По окончании всех матчей тура Премьер-Лиги ответственный сотрудник «Чемпионата» собирает «тройки» 12 участников опроса (журналисты + специалисты + представитель РФПЛ) и суммирует голоса. Каждое упоминание в анкете равняется одному голосу. Параллельно на главной странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» запускается опрос с предложением читателям определить своего MVP тура из числа футболистов, упомянутых членами жюри. Победителю каждого из болельщицких опросов начисляется три дополнительных балла, второму призёру – два, третьему – один.
После опроса все голоса суммируются и определяется лидер по результатам тура. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца, который получит приз от «Чемпионата» и Российской футбольной премьер-лиги. В конце сезона определяется также главный лауреат – MVP сезона.
В 23-м туре победил Фёдор Чалов – футболист собрал 11 голосов экспертов жюри и ещё набрал по 3 балла в голосованиях на странице спецпроекта «Чемпионата» и во «ВКонтакте».
ЦСКА в этом сезоне точно не станет чемпионом страны, но абсолютно уверено можно сказать, что армейцам есть чем гордиться! Московскому клубу удалось показать не только России, но и Европе своих молодых воспитанников. У команды есть будущее, и оно уже начинает работать во благо. Фёдор Чалов тому пример. Не так давно он забил в Лиге Европы лондонскому «Арсеналу», причём при родных стенах. А в 23 туре 20-летний нападающий оформил свой первый дубль в РФПЛ в ворота «Амкара» в этом сезоне. Можно только поздравить Фёдора и весь армейский клуб с тем, что молодые футболисты там не пропадают.
Второе место занимает нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба. Он набрал 10 очков за счёт голосования экспертов. Кто бы что ни говорил, а Дзюба продолжает всем доказывать свою состоятельность. Он действительно хочет, любит и может работать на поле и приносить результат своей команде. Игра против «Ростова» Валерия Карпина была принципиальнейшей для Дзюбы. Всё же с главным тренером команды соперника у Артёма довольно непростые отношения со времён «Спартака». И хоть матч закончился с ничейным счётом (2:2), но Дзюба стал героем для тульских болельщиков, оформив дубль.
Третье место с равным с Дзюбой количеством очков (10) занимает совсем юный защитник питерского «Зенита» Илья Скроботов. По словам самого Ильи, в сборную ему ещё рано, но наверняка 17-летнему футболисту долго будет сниться матч против московского «Динамо». Оказавшись в нужное время в нужном месте Скроботов решил исход всего матча и добыл для «Зенита» три очка на последней минуте.
Специалисты
Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России: Чалов, Ильин, Скроботов.
Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Дзюба, Чалов, Ильин.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Чалов, Дзюба, Скроботов.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Чалов, Кришито, Скроботов.
РФПЛ Чалов, Скроботов, Дзюба.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Дзюба, Чалов, Скроботов.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Дзюба, Чалов, Городов.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Чалов, Адриано, Дзюба.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Антон, Дзюба, Чалов.
Григорий Телингатер, «Чемпионат»: Дзюба, Чалов, Скроботов.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Ильин, Дзюба, Антон.
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Чалов, Дзюба, Скроботов.
Читатели
Фёдор Чалов (ЦСКА) – 247 – 3 дополнительных балла.
Илья Скроботов («Зенит») – 171 – 2.
Луис Адриано («Спартак») – 100 – 1.
«ВКонтакте»
Фёдор Чалов (ЦСКА) – 3 468 голосов (47%) – 3 дополнительных балла.
Луис Адриано («Спартак») — 1330 (18.2%) – 2.
Илья Скроботов («Зенит») — 1209 (16.2%) – 1.
Итоги 23-го тура РФПЛ:
Фёдор Чалов (ЦСКА) – 17;
Артём Дзюба («Арсенал») – 10;
Илья Скроботов («Зенит») — 10;
Луис Адриано («Спартак») — 4;
Владимир Ильин («Урал») — 3;
Паул Антон («Анжи») — 2;
Евгений Городов («Ахмат») — 1;
Доминико Кришито («Зенит») — 1.
Лучшие игроки в сезоне-2017/18
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Квинси Промес
|«Спартак»
|112
|Джефферсон Фарфан
|«Локомотив»
|64
|Александр Кокорин
|«Зенит»
|62
|Алексей Миранчук
|«Локомотив»
|58
|Фёдор Смолов
|«Краснодар»
|54
|Мануэл Фернандеш
|«Локомотив»
|43
|Понтус Вернблум
|ЦСКА
|40
|Лукас Фернандо
|«Спартак»
|35
|Александр Головин
|ЦСКА
|35
|Антон Миранчук
|«Локомотив»
|32