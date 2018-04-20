Жесть в Турции. Кубковый матч прерван, наставник гостей — в больнице

Фёдор Чалов признан MVP 23-го тура РФПЛ

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов признан MVP 23-го тура российской Премьер-Лиги.



По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Чалов набрал 11 баллов. По 3 очка российский футболист получил от читателей портала по итогах двух голосований (в сети «ВКонтакте» и на странице проекта). В сумме он набрал 17 баллов.

На звание MVP 23-го тура РФПЛ претендовали также Артём Дзюба («Арсенал»), Илья Скроботов («Зенит»), Евгений Городов («Ахмат»), Луис Адриано («Спартак»), Доменико Кришито («Зенит»), Паул Антон («Анжи») и Владимир Ильин («Урал»).

Раззабивался Федя, но не Смолов. Фёдор Чалов – MVP 23-го тура Фёдор Чалов стал MVP 23-го тура РФПЛ.

А. Гришин: я возглавил юрмальский «Спартак»

Бывший наставник молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин сообщил, что стал главным тренером юрмальского «Спартака».

«Я возглавил юрмальский «Спартак», контракт пока не подписан, правда, но нахожусь в Латвии. Я знал об этом предложении. В последний момент мы переговорили, и я решил, что пора пробовать начинать работать со взрослой командой. Хотел работать в ЦСКА, но придётся работать в «Спартаке». Но что делать? Это был не единственный вариант продолжения карьеры. Но, как только Марко Трабукки мне позвонил, я сразу согласился.



Цели у меня – побеждать, воспитывать хороших ребят. Тем более команда играет во взрослой Лиге чемпионов. Это большой вызов. Будем работать как сможем, а там посмотрим, на сколько нас хватит. Хочется помочь ребятам и руководству команды. Дали работу, за что им спасибо», – сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

УЕФА ожидает, что четыре клуба РФПЛ выполнят условия финансового фэйр-плей

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал отчёт по 27 европейским клубам, к которым были вопросы по выполнению правил финансового фэйр-плей.



Претензии были сняты с 12 клубов: «Анжи», «Ростов» (оба – Россия), «Бурсаспор» (Турция), «Левски» (Болгария), «Хапоэль» (Израиль), «Манчестер Сити», «Халл Сити» (оба – Англия), «Панатинаикос» (Греция), «Рух» (Польша), «Спортинг» (Португалия), «ПСЖ» (Франция), «Динамо» (Хорватия).



УЕФА ожидает, что ещё 12 клубов выполнят условия финансового фэйр-плей до конца сезона-2017/18: «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Рубин» (все – Россия), «Фенербахче», «Бешикташ», «Трабзонспор» (все – Турция), «Рома», «Интер» (оба – Италия), «Монако» (Франция), «Астана» (Казахстан), «Порту» (Португалия).



Три клуба не были допущены до следующего сезона еврокубков: ЦСКА (Болгария), «Галатасарай», «Карабюкспор» (оба – Турция).

Манчини может дебютировать на посту главного тренера сборной Италии 28 мая

Сборная Италии может провести первый матч под руководством главного тренера «Зенита» Роберто Манчини 28 мая в Швейцарии. В этот день национальной команде предстоит провести товарищескую игру с Саудовской Аравией, сообщает Sport Mediaset.



Федерация футбола Италии рассчитывает определиться с новым главным тренером национальной команды к 20 мая. Издание утверждает, что этим наставником будет Манчини, который согласует контракт в следующем месяце.



Напомним, 8 апреля Манчини летал в Рим. По данным итальянской прессы, там он обсуждал подписание контракта со сборной Италии.

Манчини строит свой «Зенит». Хотя, кажется, ему всё равно Порция мыслей о Роберто Манчини, «Зените» и его новом стиле игры после «Динамо».

ФИФА закрыла дело Камболова о возможном нарушении антидопинговых правил

19 апреля Международная федерация футбола (ФИФА) уведомила полузащитника «Рубина» Руслана Камболова о том, что дело в отношении предполагаемого нарушения им антидопинговых правил закрыто в связи с отсутствием должных доказательств таковых нарушений, сообщила в своём «телеграм»-канале юридическая компания SILA International Lawyers, которая представляла интересы игрока.

«Мы поздравляем Руслана с положительным решением ФИФА», — говорится в сообщении пресс-службы юридической компании.



В конце января стало известно, что ФИФА из-за возможного нарушения антидопинговых правил открыла дело в отношении Камболова, который попал в список российских футболистов, подозреваемых в применении допинга.

Погребняк: выбыл надолго, минимум на 2,5 месяца

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк во время выездного матча со «Спартаком» (1:1, 5:4 по пенальти) получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл на длительный срок.



«Думаю, выбыл надолго. Восстановление займет минимум 2,5 месяца», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.



Погребняк вышел в основном составе «Тосно» на полуфинальную встречу Кубка России, но, получив повреждение, не смог продолжить матч и был заменён ещё в первом тайме.

В нынешнем сезоне 34-летний футболист провёл в составе «Тосно» семь матчей в Премьер-Лиге, в которых забил три мяча (из них два — с пенальти).

Погребняк: сказал Юрченко, что он возьмёт два пенальти В середине 1-го тайма Погребняк получил травму. Но «Тосно» победил «Спартак» и без своего лидера. «Чемпионат» пообщался с Павлом после игры.

Матч «Фенербахче» — «Бешикташ» прерван, наставник гостей получил травму головы

Ответный матч полуфинала Кубка Турции «Фенербахче» — «Бешикташ» был прерван после того, как главный тренер команды гостей Шенол Гюнеш получил повреждение головы в результате брошенного с трибун предмета, сообщает пресс-служба «чёрных орлов» в «Твиттере».



Матч был прерван на 58-й минуте при счёте 0:0. Один из предметов, которые бросали с трибун в сторону скамейки гостей, попал в голову тренера, в результате чего специалист упал. По данным турецких СМИ, специалист получил большое рассечение и пришлось накладывать на рану швы, после чего его отвезли в больницу.



В первом матче «Бешикташ» на своём поле сыграл вничью с «Фенербахче» со счётом 2:2.

«Реал Сосьедад» разгромил «Атлетико»

«Реал Сосьедад» победил «Атлетико» в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Автором первого мяча стал нападающий Виллиан Жозе, отличившийся на 27-й минуте. В концовке поединка форвард Хуанми оформил дубль.