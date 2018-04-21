Встретит ли «Тосно» еврокубки клубом ФНЛ? Расклады борьбы за выживание

«Тосно» может победить соперника из ФНЛ в Кубке России. Но, скорее всего, и сам сыграет в Лиге Европы в качестве клуба ФНЛ.

«Ахмат», 31 очко

Оставшиеся матчи: «Спартак» (г), «Урал» (д), «Анжи» (г), «Амкар» (г).



Команде из Грозного стоит опасаться не прямого вылета, а зоны стыков. До неё – всего три очка. «Ахмат» вряд ли что-то зацепит в Москве. Во-первых, разозлённый кубковой неудачей «Спартак» – лидер РФПЛ по проценту набранных очков на своём поле. Кроме того, сам «Ахмат» дома играет гораздо лучше (1,57 очка, 8-е место в РФПЛ), чем в гостях (0,75 очка, 13-14-е место). Нужно обязательно побеждать «Урал» в Грозном! Ведь на финише команду Игоря Ледяхова ждут два выезда к преследователям.

Вопрос дня. «Авангард» — «Тосно» — вам нравится такой финал? Аутсайдеры в финале Кубка России – это здорово или бросает тень на турнир?

«Динамо», 30 очков

Оставшиеся матчи: «СКА-Хабаровск» (г), «Рубин» (д), «Тосно» (г), «Спартак» (г).



У бело-голубых примерно такая же статистика, как и у «Ахмата». В Москве «Динамо» в два раза сильнее, чем за пределами столицы. Впереди – три матча на чужих поля. Впрочем, «СКА-Хабаровск» уже почти потерял интерес к футболу в РФПЛ, а в гости к «Спартаку» можно приехать хоть на велосипедах. Вероятно, ключевым для «Динамо» станет второй за три недели визит в Петербург – на игру с конкурентом из Ленинградской области.

«Ростов», 30 очков

Оставшиеся матчи: «Рубин» (г), «Тосно» (д), «Спартак» (г), «Урал» (д).



В Карпина по-прежнему верят, но насколько крепко сам главный тренер верит в свой «Ростов» в напряжённой концовке чемпионата? Объективно говоря, для ростовчан будет большой удачей завоевать хотя бы одно очко в выездных матчах в Казани и Москве. Если только Курбан Бердыев не обидит свою бывшую команду. Значит, участник прошлой Лиги чемпионов не имеет права на осечку в важнейшей встрече с «Тосно». Зато «Урал», скорее всего, выйдет на новый ростовский стадион без особой мотивации.

«Амкар», 28 очков

Оставшиеся матчи: «Тосно» (г), «Спартак» (д), «Урал» (г), «Ахмат» (д).



«Амкар» в ближайшем туре сыграет с «Тосно» в Петербурге. Соперник – фаворит? Вовсе нет! Хитрость в том, что пермяки собирают на чужих поля даже больше, чем тосненцы на «Петровском» (1,23 балла против 0,84). Красно-чёрные вообще делят 6-7-е место в РФПЛ по очкам, набранным в гостях, а хуже команды Дмитрия Парфёнова играет дома лишь «СКА-Хабаровск». Возможно, «Амкар» и «Спартаку» в Перми покажет фигу, применив «выездную модель», но это будет тяжелее. Скорее что-то удастся привезти из Екатеринбурга.

«Анжи», 24 очка

Оставшиеся матчи: «Урал» (д), «Арсенал» (г), «Ахмат» (д), ЦСКА (г).



Южане – домашняя команда. Это должно обнадёживать в преддверии матчей с «Уралом» и «Ахматом». В гостях «Анжи» набирает лишь 0,53 очка, чему мог бы позавидовать только «СКА-Хабаровск». Впрочем, не исключено, что на руку махачкалинцам сыграет… выход «Тосно» в финал Кубка России. «Спартак» выбыл, а, значит, теперь у «Арсенала» нет шансов попасть в еврокубки с шестого места. «Анжи» лучше спастись от прямого вылета до 30-го тура: там стоит матч в Москве с ЦСКА.

«Тосно», 24 очка

Оставшиеся матчи: «Амкар» (д), «Ростов» (г), «Динамо» (д), «Уфа» (г).



Всё в руках финалиста Кубка России. В ближайших трёх турах «Тосно» поспорит с прямыми конкурентами. Два матча у команды Дмитрия Парфёнова дома, но с «Амкаром» это вряд ли станет преимуществом, а вот с «Динамо» – может быть. Во встрече с бело-голубыми тосненцам особенно будет недоставать травмированного Павла Погребняка, который сыграл бы с запредельным настроем. «Уфа» в последнем туре наверняка просто поиграет в футбол в своё удовольствие и не захочет кусаться.

«СКА-Хабаровск», 13 очков

Оставшиеся матчи: «Динамо» (д), «Уфа» (г), «Краснодар» (д), «Зенит» (г).



С перспективами «СКА-Хабаровск» разобраться проще всего. Надо было готовить сани летом. В ближайшие тур-два «армейцы» официально оформят досрочный вылет из РФПЛ. В последних матчах чемпионата они достанутся тёпленькими «Краснодару» и «Зениту», ведущим борьбу за Лигу чемпионов. Будет ли элита скучать по полётам в Хабаровск?

Прогноз «Чемпионата» (болельщикам «Тосно» не смотреть!):



10. «Ростов»

11. «Ахмат»

12. «Динамо»

13. «Амкар»

14. «Анжи»

15. «Тосно»

16. «СКА-Хабаровск».