«Уфа» получит бонус за чемпионство «Манчестер Сити»



wescv: Агуэро в «Уфу», как бонус за чемпионство «Манчестер Сити».



Погребняк: выбыл надолго, минимум на 2,5 месяца

bananarussia: Эх, по ходу не сыграет Паша на чемпионате мира… да и «Золотой мяч» теперь под вопросом...))

Клопп: предложил игрокам тренироваться голыми – всё равно все смотрят на Салаха

mastersasha84: «Давайте тренироваться голыми – всё равно никто не заметит, ведь все смотрят на Салаха». «Давайте», — сказал Бензема, настраивая камеру.



Фанаты «Спартака» призывали Глушакова выйти к ним после поражения в Кубке России



blackdillon: Весь мир — это «Спартак» в матче с «Тосно». А ты в нём — Глушаков.



«Тосно» обыграл «Спартак» в серии пенальти и вышел в финал Кубка России



redmercy: Глушаков — это похороны… «Спартака»))))



Три фаната ЦСКА напали на троих болельщиков «Спартака» в метро



bombom2473: Снимали фильм: «Околофутбола-2»)



Ари — о шансах сборной России на ЧМ-2018: я уверен в нашей команде



captain: Ари: я уверен в нашей команде. А в сборной России — не уверен.



Черчесов: с приходом Манчини в «Зенит» уровень конкуренции в РФПЛ сильно возрос



councilander: Это точно, борьба за 5-е место обострилась как никогда.

Черчесов: сборная России попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ-2018



321475321: «Фантазёр ты меня называла»



«Луч» оштрафовали на 50 тыс. рублей за брошенного петуха и оскорбления Григоряна



mashukfan: Итого цена петуха 50 500рублей…



ФИФА опровергла информацию о возможном участии медведя в открытии ЧМ-2018



fctambov103: Уф, надеюсь, водки и балалаек это не коснется?



Британские зоозащитники шокированы появлением медведя на матче ПФЛ



jhendrix: Всё правильно англичане пишут. Какой уважающий себя медведь добровольно пойдёт на матч второго российского дивизиона!!!

Болельщик «Луча», бросивший петуха в Григоряна: стоило ли оно того? Конечно, да

spartakkenig: В Манчини нужно бросить плакучую иву)



Дрессировщик — о медведе на матче ПФЛ: ему 24, он понимает, где находится



frank-lampard: 20:10. Дрессировщик — о медведе на матче ПФЛ: ему 24, он понимает, где находится. 19:56. Болельщик «Луча», бросивший петуха в Григоряна: стоило ли оно того? Конечно, да. 19:51. Фанат «Луча»: акция с петухом — всероссийская, нас поддерживают наши соперники. __________________________________________ Мама, где я?



Гончаренко оценил вероятность ухода из футбола Игнашевича и Березуцких



GGNoname: Будут играть, пока смерть не разлучит, и то не факт, руководство ЦСКА может воскресить их, чтобы продолжили карьеру.