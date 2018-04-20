«Уфа» получит бонус за чемпионство «Манчестер Сити»
wescv: Агуэро в «Уфу», как бонус за чемпионство «Манчестер Сити».
Погребняк: выбыл надолго, минимум на 2,5 месяца
bananarussia: Эх, по ходу не сыграет Паша на чемпионате мира… да и «Золотой мяч» теперь под вопросом...))
Клопп: предложил игрокам тренироваться голыми – всё равно все смотрят на Салаха
mastersasha84: «Давайте тренироваться голыми – всё равно никто не заметит, ведь все смотрят на Салаха». «Давайте», — сказал Бензема, настраивая камеру.
Фанаты «Спартака» призывали Глушакова выйти к ним после поражения в Кубке России
blackdillon: Весь мир — это «Спартак» в матче с «Тосно». А ты в нём — Глушаков.
«Тосно» обыграл «Спартак» в серии пенальти и вышел в финал Кубка России
redmercy: Глушаков — это похороны… «Спартака»))))
Три фаната ЦСКА напали на троих болельщиков «Спартака» в метро
bombom2473: Снимали фильм: «Околофутбола-2»)
Ари — о шансах сборной России на ЧМ-2018: я уверен в нашей команде
captain: Ари: я уверен в нашей команде. А в сборной России — не уверен.
Черчесов: с приходом Манчини в «Зенит» уровень конкуренции в РФПЛ сильно возрос
councilander: Это точно, борьба за 5-е место обострилась как никогда.
Черчесов: сборная России попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ-2018
321475321: «Фантазёр ты меня называла»
«Луч» оштрафовали на 50 тыс. рублей за брошенного петуха и оскорбления Григоряна
mashukfan: Итого цена петуха 50 500рублей…
ФИФА опровергла информацию о возможном участии медведя в открытии ЧМ-2018
fctambov103: Уф, надеюсь, водки и балалаек это не коснется?
Британские зоозащитники шокированы появлением медведя на матче ПФЛ
jhendrix: Всё правильно англичане пишут. Какой уважающий себя медведь добровольно пойдёт на матч второго российского дивизиона!!!
Болельщик «Луча», бросивший петуха в Григоряна: стоило ли оно того? Конечно, да
spartakkenig: В Манчини нужно бросить плакучую иву)
Дрессировщик — о медведе на матче ПФЛ: ему 24, он понимает, где находится
frank-lampard: 20:10. Дрессировщик — о медведе на матче ПФЛ: ему 24, он понимает, где находится. 19:56. Болельщик «Луча», бросивший петуха в Григоряна: стоило ли оно того? Конечно, да. 19:51. Фанат «Луча»: акция с петухом — всероссийская, нас поддерживают наши соперники. __________________________________________ Мама, где я?
Гончаренко оценил вероятность ухода из футбола Игнашевича и Березуцких
GGNoname: Будут играть, пока смерть не разлучит, и то не факт, руководство ЦСКА может воскресить их, чтобы продолжили карьеру.