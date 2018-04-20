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Глушаков, Манчини, «Спартак», Григорян — в комментариях читателей

Андрей Панков
Фото: spartak.com
«Весь мир — это «Спартак» в матче с «Тосно». А ты в нём – Глушаков»
Провал «Спартака», в Григоряна бросили петуха, медведь на матче ПФЛ — это и другое в комментариях читателей.
Футбол / РФПЛ

«Уфа» получит бонус за чемпионство «Манчестер Сити»

wescv: Агуэро в «Уфу», как бонус за чемпионство «Манчестер Сити».

Погребняк: выбыл надолго, минимум на 2,5 месяца

bananarussia: Эх, по ходу не сыграет Паша на чемпионате мира… да и «Золотой мяч» теперь под вопросом...))

Клопп: предложил игрокам тренироваться голыми – всё равно все смотрят на Салаха

mastersasha84: «Давайте тренироваться голыми – всё равно никто не заметит, ведь все смотрят на Салаха». «Давайте», — сказал Бензема, настраивая камеру.

Фанаты «Спартака» призывали Глушакова выйти к ним после поражения в Кубке России

blackdillon: Весь мир — это «Спартак» в матче с «Тосно». А ты в нём — Глушаков.

«Тосно» обыграл «Спартак» в серии пенальти и вышел в финал Кубка России

redmercy: Глушаков — это похороны… «Спартака»))))

Три фаната ЦСКА напали на троих болельщиков «Спартака» в метро

bombom2473: Снимали фильм: «Околофутбола-2»)

Ари — о шансах сборной России на ЧМ-2018: я уверен в нашей команде

captain: Ари: я уверен в нашей команде. А в сборной России — не уверен.

Черчесов: с приходом Манчини в «Зенит» уровень конкуренции в РФПЛ сильно возрос

councilander: Это точно, борьба за 5-е место обострилась как никогда.

Черчесов: сборная России попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ-2018

321475321: «Фантазёр ты меня называла»

«Луч» оштрафовали на 50 тыс. рублей за брошенного петуха и оскорбления Григоряна

mashukfan: Итого цена петуха 50 500рублей…

ФИФА опровергла информацию о возможном участии медведя в открытии ЧМ-2018

fctambov103: Уф, надеюсь, водки и балалаек это не коснется?

Британские зоозащитники шокированы появлением медведя на матче ПФЛ

jhendrix: Всё правильно англичане пишут. Какой уважающий себя медведь добровольно пойдёт на матч второго российского дивизиона!!!

Болельщик «Луча», бросивший петуха в Григоряна: стоило ли оно того? Конечно, да

spartakkenig: В Манчини нужно бросить плакучую иву)

Дрессировщик — о медведе на матче ПФЛ: ему 24, он понимает, где находится

frank-lampard: 20:10. Дрессировщик — о медведе на матче ПФЛ: ему 24, он понимает, где находится. 19:56. Болельщик «Луча», бросивший петуха в Григоряна: стоило ли оно того? Конечно, да. 19:51. Фанат «Луча»: акция с петухом — всероссийская, нас поддерживают наши соперники. __________________________________________ Мама, где я?

Гончаренко оценил вероятность ухода из футбола Игнашевича и Березуцких

GGNoname: Будут играть, пока смерть не разлучит, и то не факт, руководство ЦСКА может воскресить их, чтобы продолжили карьеру.

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