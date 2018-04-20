«Не понял — как там Глушаков оказался?!» Парфёнов — о подвиге «Тосно»

Сколько бы лет жизни ни отмерили проекту «Тосно» судьба и акционеры (дай бог, чтобы много), Дмитрий Парфёнов уже забронировал себе место в летописи клуба. Всё самое знаменательное, что произошло с юной командой до сих пор — подъём в Премьер-Лигу и прорыв в финал Кубка страны — случилось при его непосредственном участии. Переосмыслив и проанализировав произошедшее в среду вечером на спартаковской арене, Дмитрий Владимирович объясняет природу самой громкой сенсации кубкового розыгрыша.



— Что чувствует бывший спартаковец, в день рождения клуба лишивший его кубкового финала?

— Это вы, журналисты, заостряете внимание на подобных вещах, а мы выходим на матч играть и выигрывать, вне зависимости от имени соперника. Потом уже начинаешь задумываться, как много отдал этой команде, сколько с ней выиграл, но до и во время матча воспринимаешь её только как соперника.



— Но для вас этот соперник – точно не рядовой.

— Мне приятно, что болельщики ценят и уважают за то, что в своё время сделал для этого клуба. На спартаковской арене прекрасная атмосфера. Никаких реваншистских настроений и близко не было – мне «Спартак» ничего плохого не делал.

Подождите, какой финал? У нас до него ещё в чемпионате три матча сумасшедших.

— По горячим следам детали матча были как в тумане?

— Всю игру хорошо помню и готов пересказать по эпизодам.



— После такой эмоциональной встряски реально заснуть?

— После каждой игры тяжело засыпаешь, эта – не исключение. Но часа три-четыре поспал.



— В своей тренерской практике переживали более сильный стресс?

— Сценарий, конечно, забойный получился. Всё, что можно получить в Кубке — получили: и голевая ничья, и дополнительное время, и пенальти. Естественно, накал был высочайший – на кону стояла путёвка в финал. В моей тренерской карьере финалов ещё не было. Конечно, это событие.



— С какой из игровых побед могли бы его сопоставить?

— Игрок – это игрок, а тренер – это тренер. Тренер порадовался и уже думает, кто живой, кто не живой, как восстановить людей к следующему матчу, кого где лучше использовать. Некогда праздновать. Сделали и пошли дальше. А футболисты – да, порадовались. Прекрасно их понимаю – сами такими же были.



— На холодную голову пересмотрели запись матча?

— «Амкар» уже надо изучать. Но «Спартак» сейчас пересмотрю.



— Журналисты часто употребляют клише: «Команда X выполнила тренерскую установку», часто даже не представляя, в чём она заключалась. Поэтому спрошу прямо: каким был план «Тосно» на матч со «Спартаком»?

— Что говорится в раздевалке, в раздевалке и остаётся. Если в общих чертах, просили ребят верить в свои силы, делать то, что отрабатываем на тренировках каждый день, не отказываться от своей игры и быть единым целым, что на скамейке, что на поле. Против атакующей группы чемпионов России особенно важна подстраховка. Да, конечно, где-то нам везло, но это вопрос, наверное, больше к сопернику. Со своей стороны мы честно, искренне выполняли свою работу.



— Не напоминали футболистам о знаменитой победе «Тосно» четырёхлетней давности?

— В такие моменты важно не перегореть, не перенастроить. Баланс эмоций нужен. Бывает, планируешь одно говорить, но видишь глаза людей и меняешь речь по ходу дела.



— В глазах игроков «Тосно» прочли верный настрой?

— Раз добились результата, значит, всё делали правильно. После победы можно лепить что угодно (смеётся).



— Погребняк заведённым вышел на поле и в стремлении быть полезным команде участвовал буквально во всех фазах игры. Не приходилось его притормаживать?

— Мне кажется, это хорошо, когда человек вкладывает всю страсть в игру. Паша – опытный футболист и знает, когда и как ему лучше сыграть, где и что подсказать. В Москве он делал всё, что нужно – заводил партнёров. Такая инициатива и должна исходить от лидеров.



— Могло ли повышенное рвение привести к повреждению на ровном месте?

— Ну а как, вы выходите на игру – и на 80% отдаётесь ей?



— Но Павел пытался поспеть везде.

— Он в каждой игре это делает. Тут скорее сказалась проблема перехода с одного покрытия на другое. Мы-то на искусственном тренируемся. Плюс усталость накопилась – Паша много матчей без замен сыграл.



— До этого у него не было проблем с ахиллом?

— Если бы были глобальные – доктора поставили бы в известность. А мелкие повреждения есть у каждого.



— Финал – без него?

— Подождите, какой финал? У нас до него ещё в чемпионате три матча сумасшедших. Ближайший с «Амкаром» — такой же финал.



— Заболотный и Марков ушли, Погребняк «сломался». Тяжело это – постоянно терять ведущих нападающих?

— Это часть нашей работы. Если тяжело – заканчивать надо. Ребята показали себя, получили хорошие предложения, мы их отпустили. Такова участь небольших клубов, и от этого никуда не денешься. Нужно продолжать работать и использовать сильные качества тех игроков, которыми располагаешь.



— Удивились, не обнаружив в основе «Спартака» Фернандо и Глушакова?

— Не удивился, но мы предполагали, что один из них будет сидеть. В последнее время они не всегда вместе выходят.



— Сложно было выключить Луиса Адриано из игры?

— Нам и Промес создал достаточно проблем, и Зе Луиш, выйдя на замену. Атакующая линия «Спартака» не зря считается одной из сильнейших в чемпионате. Если этим ребятам дать разбежаться, оставлять один в один – неизбежно возникнут проблемы. Высокий уровень, действующие чемпионы России, на всякий случай.



— Позволю себе предположить, что одним из пунктов вашей установки был: «Не фолить рядом со штрафной». Угадал?

— Банальные фразы вроде этой актуальны для любого соперника.



— Не любой располагает исполнителем стандартов класса Фернандо.

— Поверьте, в каждой команде есть человек, который неплохо исполняет стандарты. А в «Спартаке» не только Фернандо по этой части специализируется. Промес тоже неплохо приложиться может.



— Вы целенаправленно давили на «ветеранский» фланг Ещенко и Самедова?

— Что значит ветераны? Это опытные мастера. Мы играли в свой футбол и на одном направлении не зацикливались.



— Тем не менее острота в основном возникала на этом краю, и с него же к «Спартаку» пришёл ответный мяч.

— Левый фланг у нас действительно сработал эффективно, но мог сыграть ещё эффективнее. Разделение тут носит условный характер. Крайние нападающие меняются местами, Галиуллин сравнял счёт в результате именно такого манёвра.



— Замену Мирзова, возможно, самого активного и по-спортивному нахального тосненца в первые полтора тайма, не все поняли. «Наелся»?

— Да, тяжеловато ему уже было. Активный фланг. Ещенко много перемещается, перехватывает мячи. Нужно было перестраиваться, а Мирзов какое-то время пропустил, только начал в себя приходить. Потихоньку нужно игровое время добавлять.



— Откуда у Чернова «фонарь» под глазом?

— Из Грозного. Я говорил о судействе там, но у нас же всем интереснее бутса и жёлтая карточка Смолова. А когда из вне игры забивают и не ставят пенальти – всё тихо, спокойно.



— Признайтесь, «пиханули» слегка Жигулёву за пятку в штрафной «Спартака» в первом тайме?

— Конечно, Илье нужно было сбрасывать под удар, и мы об этом ещё скажем. Как эмоции схлынут, спокойно разберём ошибки. По горячим следам после такой победы футболистам неинтересно слушать, где и что они сделали не так. Им хочется просто радоваться!



— Классным результативным пасом Жигулёв полностью искупил вину за ту промашку?

— Мяч прекрасный забили, что там говорить.

Правильно говорят спартаковцы: не Глушаков проиграл – проиграли все вместе.

— Когда Глушаков на 121-й минуте вывалился один на один с Юрченко – всё внутри оборвалось?

— Да ничего не оборвалось. Я просто не понял, как он там один оказался. Юрченко – молодец. Все Глушакова ругают, а на самом деле его промах – это заслуга нашего вратаря. Юрченко вовремя вышел, сократил угол, и Денису пришлось подсекать мяч, потому что по-другому он в ворота просто не проходил. С запасом пробил, не попал.



— На предматчевой тренировке репетировали пенальти?

— Нет.



— В определении пятёрки бьющих вы участвовали?

— Предпочитаю, чтобы ребята сами решали этот вопрос. Кто увереннее себя чувствует, тот и идёт бить.



— С позиции пенальтиста с огромным стажем советовали что-то игрокам?

— Мои рекомендации носили не технический – скорее психологический характер. Бессмысленно подсказывать, как бить – щекой или с подъёма. Выходя к «точке», каждый человек уже держит в уме своё решение.



— Погребняк заверил Юрченко, что тот отразит пару ударов. Вас подобного рода предчувствий не посещало?

— Игрок ещё может такое говорить, но не тренер. Как вы себе это представляете? «Я знал, что Юрченко отразит первый удар, второй и четвёртый»? Или: «Был уверен, что ничего не отобьёт»? Как тренер я верю в каждого своего игрока, включая вратаря. Верю, что в серии пенальти он отобьёт пять, восемь – сколько понадобится ударов. А как иначе?

Погребняк: сказал Юрченко, что он возьмёт два пенальти В середине 1-го тайма Погребняк получил травму. Но «Тосно» победил «Спартак» и без своего лидера. «Чемпионат» пообщался с Павлом после игры.

— Буйволов у вас человек вообще без нервов? По-моему, ни один мускул на лице не дрогнул во время пятого удара.

— Внутри, я думаю, нормальные эмоции были. Исполнил – да, хорошо. Поэтому и говорим им: «Кто готов – давайте». Никто никого насильно к «точке» не выталкивает.



— Роша сразу после решающего пенальти свалила на газон судорога. Он на одной ноге, что ли, бил?

— Он же не до удара упал и пробил в подкате головой. Если добежал и ударил – значит, на двух ногах был. Там не только у Роши – у многих ноги сводило. 120 минут тяжелейшего матча отыграли. Но это – Кубок, полуфинал. Нужно выходить и умирать. Хоккеисты в плей-офф играют, переломанные, перемотанные – кто-то разве жалуется? Дух, характер – это нормально. Такие вещи только делают команду сильнее.



— Болельщики «Спартака» распекают Глушакова – и за упущенные моменты в игре, и за смазанный пенальти. Справедливо?

— Он лидер, капитан – с него и спрос повышенный. Через это давление проходят игроки больших клубов – будь то «Барселона», «Бавария» или «Манчестер». Уверен, что и Глушаков переживёт. Он адекватный человек, важный футболист для «Спартака». Поражение – не его вина. Правильно говорят спартаковцы: не Глушаков проиграл – проиграли все вместе.

Враг, а не герой. Болельщики «Спартака» уже против Глушакова Капитан промахнулся: теперь его оскорбляют, как Погребняка, кидают шарфы под ноги и требуют продать.

— Как после такого выплеска эмоций найти силы на игры чемпионата?

— По своему опыту игрока знаю: на положительных эмоциях восстанавливаешься быстрее. Думаю, проблем не должно возникнуть. Главное, чтобы все живы были. В пятницу соберёмся и посмотрим, кто в каком состоянии.