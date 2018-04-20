10 россиян, которые этой весной стали ближе к сборной

Артём Дзюба, нападающий

Клуб: «Арсенал»

Как играет в 2018 году: 6 матчей, 4 гола, 2 голевых паса

Этот вариант казался самым очевидным большинству болельщиков сборной после травмы Кокорина. У Черчесова было другое мнение на этот счёт. Артём не получил вызов в сборную, но отметился рядом высказываний в интервью, которые, как ни странно, положительно сказались на его шансах туда попасть. «Хорошо, что Дзюба сказал, что у него нет со мной проблем», — Черчесов будто и сам не понимал, что происходит в их отношениях. В общем, история с усами, видимо, ушла с повестки: теперь Дзюбе лишь нужно продолжать забивать.

Вопрос дня. Заслуживает ли Дзюба возвращения в сборную? Три гола в трёх матчах – серьёзная заявка на возвращение в национальную команду?

Олег Шатов, полузащитник

Клуб: «Краснодар»

Как играет в 2018 году: 5 матчей, 1 гол

После перехода в «Краснодар» Шатов, похоже, окончательно сменил позицию на поле. Былая резкость после травмы к нему так и не вернулась, и из быстрого флангового игрока атаки Олег превратился в думающего центрального полузащитника. Учитывая схему сборной России, смена позиций пришлась очень кстати: чисто атакующей позиции на фланге в ней сейчас попросту нет. А вот за место под нападающим Шатов вполне сможет побороться, несмотря на нехилую конкуренцию в этой зоне.

Дмитрий Тарасов, полузащитник

Клуб: «Локомотив»

Как играет в 2018 году: 7 матчей, 1 гол

Есть мнение, что из команды-лидера стоит приглашать большее число игроков, чем это происходит сейчас. В нынешнем «Локо» в сборную стабильно вызывают лишь троих, хотя отсутствие ещё троих (как минимум) вызывает вопросы болельщиков. Одним из таких парней и является Тарасов. Начав сезон игроком запаса, Дмитрий вырвал себе место в старте успешной игрой против «Ростова». С тех пор он не только проводит на поле все 90 минут, но даже успел забить гол – в ворота «Динамо». Черчесов уже вызывал Тарасова в сборную и теперь, вероятно, снова вернётся к его кандидатуре.

Фото: РИА Новости

Георгий Щенников, защитник

Клуб: ЦСКА

Как играет в 2018 году: 5 матчей, 1 гол

Щенников в этом сезоне какое-то время побыл голеадором. По весне результативность снизилась, но и не его это задача – забивать голы. В последнее время защитник приболел и пропустил несколько матчей. Гончаренко пообещал, что он будет готов к матчу с «Краснодаром». Щенников – один из немногих российских защитников, способных закрыть левую бровку при схеме в три центральных защитника. Учитывая неудачный старт Рауша в московском «Динамо», вызов Щенникова будет очень в тему.

Дмитрий Стоцкий, полузащитник

Клуб: «Уфа»

Как играет в 2018 году: 6 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи

Несколько лет назад полузащитник перешёл в «Уфу» из «Балтики», а уже в этом сезоне был близок к очередному повышению. По информации некоторых СМИ, Стоцким интересовался ЦСКА, но клуб отпугнула высокая стоимость трансфера. Одно из главных его свойств – универсальность, Дмитрий способен закрыть сразу несколько позиций в полузащите. Кстати, Стоцкий – один из лучших в рейтинге ассистов, до лидера гонки – Промеса с семью передачами – остался всего один голевой пас.

Дмитрий Живоглядов, защитник

Клуб: «Уфа»

Как играет в 2018 году: 6 матчей, 3 голевые передачи

Живоглядов начал карьеру в московском «Динамо» и даже отыграл за него более 20 игр в сезоне-2015/16, но сразу после него уехал в «Уфу». Там нынешний тренер уфимцев нашёл ему новую позицию – крайнего защитника. Живоглядов стал важным игроком основы, а по итогам прошлого месяца был признан лучшим футболистом «Уфы». В основу сборной пробиться будет крайне трудно: сейчас на его позицию метят Самедов, Марио Фернандес и Смольников. Маловероятно, что Живоглядов окажется в сборной на ЧМ, но шансы на это есть.

Александр Ташаев, полузащитник

Клуб: «Динамо»

Как играет в 2018 году: 6 матчей, 2 гола, 2 голевые передачи

Ташаев в «Динамо» давно, парень прошёл с клубом даже через ФНЛ. Зимой футбол отошёл на второй план: началась эпопея с продлением контракта. Была вероятность, что Александр по примеру Зобнина уйдёт в «Спартак», но стороны всё же договорились, и Ташаев продолжил играть за свой клуб. И, судя по всему, всё правильно сделал: в «Динамо» он продолжает быть одним из лидеров атаки, есть ощущение, что без него там всё было бы куда печальнее. Дубль в ворота ЦСКА с новой силой разжёг слухи об уходе, теперь в списке имён появился «Зенит». Но даже если переход случится, вряд ли это будет раньше ЧМ: до него Ташаев изо всех сил постарается зацепиться за место в сборной.

Максим Беляев, защитник

Клуб: «Арсенал»

Как играет в 2018 году: 5 матчей, 5 пропущенных голов

Как только стало понятно, что Васин идёт мимо ЧМ-2018, мы устроили опрос на тему лучшей замены «армейцу». С большим отрывом победил Беляев, многим этот вариант показался оптимальным. Но, как часто бывает, Черчесов не поддержал мейнстрим. Беляев не только не сыграл за сборную ни минуты, но и вообще в неё не вызвался. Можно допустить, что тренер выступает против этой идеи из-за того, что «Арсенал» в отличие от сборной играет в два центральных защитника, но как же тогда быть с примерами Кутепова и Нойштедтера? Беляев тем временем стабильно проводит все 90 минут в матчах за Тулу. Разговоры про топ-клубы поутихли и теперь он может спокойно заниматься любимым делом. Чем всё закончится – увидим летом.

Кто заменит Васина в центре обороны сборной России. Здесь все варианты А кого бы вы хотели там видеть? Голосуйте!

Роман Емельянов, полузащитник

Клуб: «Урал»

Как играет в 2018 году: 5 матчей

Ещё один желанный лот российских топ-клубов. О готовности «Зенита» заплатить за него 5 млн евро писали ещё зимой. В контексте сборной игрок интересен тем, что он способен закрыть позицию в центре защиты: она сейчас самая дефицитная в России. «Роман неплохо смотрится в единоборствах, позиционно хорошо играет, наверху выигрывает борьбу. Черчесову имеет смысл присмотреться», — говорит о нём главный тренер «Урала» Александр Тарханов. Роман провёл большинство матчей в опорной зоне, но и в центре защиты был очень неплох. Так что ещё один вариант в копилку сборной по части замены выбывшим защитникам. Попробовать стоит.

Фёдор Чалов, нападающий

Клуб: ЦСКА

Как играет в 2018 году: 6 матчей, 4 гола, 1 голевая передача

Появление Чалова в этом списке – явный аванс, прямо сейчас Фёдор вряд ли заслужил вызова в сборную. Но если продолжит в том же духе, окажется в сборной: форвардов с такой статистикой у нас в стране можно пересчитать по пальцам. Начав год на скамейке, Чалов позднее начал забивать почти в каждом матче. Отличиться вышло даже в матче с лондонским «Арсеналом». «Видимо, пересмотрел отношение к себе», — объясняет Гончаренко. Очень вовремя: Заболотный пока явно не наигрывает на место в сборной.