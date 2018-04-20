Каким был английский футбол, когда Венгер возглавил «Арсенал»

Вот и всё. Венгер – OUT. 22 года провёл француз на посту тренера «Арсенала». В октябре 1996-го никто и подумать не мог, что это будет так красиво. Концовка, правда, немножко смазалась, но ведь об этом никто и не вспомнит. Уходит один из последних тренеров в истории мирового футбола, который провёл столько лет на посту одного клуба. Вспоминаем, каким был английский футбол и мир, когда в «Арсенал» пришёл Арсен Венгер, вернувшись в Европу из Японии.

В английском футболе

5 кандидатов на смену Венгера в «Арсенале» Вполне возможно, Арсен Венгер проводит свой последний сезон в «Арсенале». Разбираемся, кто может его заменить.

У Англии всё было очень печально в ЛЧ. Куда хуже, чем в последние годы

В середине 90-х бешеными контрактами со SKY и не пахло, английский чемпионат временами вылетал из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а порой выше него находился даже чемпионат России. Вот и в сезоне-1995/96 в плей-офф не оказалось ни одного британского клуба. Зато оказались наш «Спартак» и польская «Легия»: оба клуба вылетели на стадии четвертьфинала.

«Ньюкасл» стал вторым в АПЛ, а Ширер установил трансферный рекорд

Не самые юные читатели ничуть не удивятся этому факту. «Ньюкасл» не всегда был середняком, порой коротающим время в Чемпионшипе. В 1996-м клуб какое-то время лидировал в АПЛ и включил режим «Ман Сити»: отрыв от второго места составлял аж 12 очков! «Ньюкасл» умудрился его растерять и пропустил вперёд «Юнайтед», взяв лишь серебро. Кстати, в том же году в клуб пришёл Алан Ширер, и его переход стал рекордным в истории футбола – 15 млн фунтов! Где-то залился хохотом владелец «ПСЖ».

Канчельскис стал пятым бомбардиром Лиги в составе «Эвертона»

Андрей перешёл в «Эвертон» годом ранее – в 1995-м, его переход за 5,5 млн фунтов стал рекордным для «ирисок». Ещё немного поворчу: прошлым летом «Эвертон» потратил на трансферы около 150 млн. Ну, это к слову о контракте со SKY в том числе. Канчельскис сразу стал отрабатывать вложенные деньги и в первый же свой сезон стал одним из лучших бомбардиров лиги. Впереди были только Ширер, Фаулер, Лес Фердинанд и Дуайт Йорк.

«Хвалите Господа, Арсен уходит». Первая реакция соцсетей на уход Венгера Уход Венгера с поста главного тренера «Арсенала» вызвал бурю эмоций в социальных сетях.

«Ливерпуль» уже тогда выбивал «Сити» из турниров

«Ман Сити» тогда о чемпионстве и не мечтал. Выдав серию из восьми поражений на старте чемпионата, клуб так и не пришёл в себя. Одним из его лидеров в том сезоне был грузин Георгий Кинкладзе, но есть и более любопытная деталь. «МС» играл последний матч сезона с «Ливерпулем» и стремился только к победе, чтобы остаться в лиге. Встреча закончилась вничью, и «Сити» поехал в лигу попроще. Кстати, матч первого круга закончился поражением «Сити» со счётом 0:6.

«Челси» тух без Абрамовича, а Рууд Гуллит начал тренерскую карьеру

Летом 1996-го тренер «Челси» Гленн Ходдл подался в сборную Англии, и команду возглавил недавний футболист лондонцев. Тот сезон Гуллит закончил 11-м, и тогда это было привычно для синих. Год спустя Рууд взял Кубок Англии, который так и остался его единственным трофеем в качестве тренера. Вскоре он пустился по миру, добравшись до самого Грозного. Голландец, безусловно, был чудесным игроком, но с тренерской карьерой у него явно не заладилось. Зато успел посоперничать с Венгером: отличная строчка в биографии.

Сборная Англии вышла в полуфинал Евро

Вот уж от чего мы отвыкли, так это от успехов английской сборной на крупных турнирах. В год приезда Венгера в Англию местная сборная вышла в полуфинал, и по нынешним меркам англичан это выдающийся результат. В группе они обошли голландцев, а в четвертьфинале выбили испанцев по серии пенальти. Но в полуфинале ждала Германия, которую пройти не удалось. Летом нас ждёт ЧМ, и безработный Венгер наверняка захочет поболеть за бывших подопечных.

Уже купили билет в Волгоград, чтобы лично сказать «спасибо» за эти 22 года?

Анчелотти вместо Венгера в «Арсенале»: насколько это серьёзно? Даже возможная смена тренера – не главное, что происходит в «Арсенале» сейчас. Клуб затеял глобальное обновление.

В мире

Моника Левински начала общаться с Биллом Клинтоном

В 1996-м Моника Левински пришла на стажировку в Белый дом и познакомилась президентом США Биллом Клинтоном. Вскоре их сексуальные отношения стали главным скандалом, связанным с Овальным кабинетом.

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В Калтане ещё не появился на свет Александр Головин, который поразил ворота «Арсенала».