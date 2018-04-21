Трофеи-то будут? Моуринью ждёт одна из важнейших игр в сезоне

21.04, 19:15

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттеннхэм»

Меньше недели прошла с того дня, когда нелепое поражение «Юнайтед» подарило их соседям по городу досрочное чемпионство. Представляете, как злило Жозе то, что Пеп даже не смотрел их матч и узнал о результате на партии по гольфу? Взбешённый Моуринью – это не просто любопытно. Теперь и без того роскошная афиша вызывает феерический интерес к матчу. Кубок – последняя возможность «МЮ» выиграть трофей весной. Пройдётся ли «Юнайтед» катком по «шпорам», оставшись без чемпионства и успехов в Лиге чемпионов? Вряд ли. Тот случай, когда коса найдёт на камень: а значит нас ждёт 90 минут громких ударов, от которых во все стороны будет разлетаться искры. 90 – как минимум!

21.04, 19:30

«Боруссия» (Дортмунд) – «Байер»

Очень похоже на то, что этот матч станет борьбой за «бронзу» чемпионата Германии: именно эти клубы сейчас делят третью позицию. Пятое место далековато – до него четыре очка, ровно столько же – до второго. Четыре игры остаётся и до конца чемпионата: самое время решать свою судьбу. Кстати, после прошлогоднего матча между этими командами за «Байером» должок: «шмели» тогда унизили соперника, забив в их ворота шесть мячей. Посмотрим, настал ли момент для мести.

21.04, 22:30

«Севилья» — «Барселона»

Неделей ранее каталонцы победили «Валенсию» и установили новый рекорд чемпионата Испании: 39 матчей подряд без поражений. У «Севильи» в чемпионате наметились проблемы: клуб рискует не попасть в зону еврокубков. Но сегодня их ждёт матч за Кубок Испании, и это совсем другая история. «Севилья» в этом сезоне уже потрепала «Манчестер Юнайтед»: имя соперника на эту команду не давит. Тем более, что чуть раньше – в четвертьфинале Кубка – команда Монтеллы выбила из розыгрыша «Атлетико». Если «Барса» всё же осилит соперника, возьмёт 30-й Кубок Испании в своей истории, больше – нет ни у кого.

22.04, 21:45

«Атлетико» — «Бетис»

«Атлетико» ведёт борьбу за вторую строчку с «Реалом», и поражение «Реалу Сосьедад» в прошлом туре было очень не кстати. «Бетис» же в этом сезоне превзошёл себя. Ещё несколько лет назад команда играла в Сегунде, а сейчас эти красавчики всерьёз претендуют на еврокубки. На Лигу чемпионов шансы чисто теоретические, но в Лигу Европы команда должна пробиться. Можете начинать следить за этой командой, пока это не стало мейнстримом. Есть шанс, что в следующем евросезоне она станет тем самым андердогом, который будет всех удивлять.

22.04, 21:45

«Ювентус» — «Наполи»

Последний шанс для Неаполя ввязаться в борьбу за чемпионство – если выиграет «Юве», отрыв будет составлять уже 7 очков за 4 тура до конца сезона. Больше чем у «Локо» в России. Туринцы идут по сезону стабильно круто, и у них остаётся редкий шанс взять 100 очков в сезоне: для этого нужно выиграть пять оставшихся игр. В общем, если вам не безразлична последняя чемпионская интрига среди топ-лиг Европы, усаживайтесь перед экраном и болейте за «Наполи»!