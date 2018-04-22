Моуринью переиграл Почеттино и ждёт Конте

А в России открыли сразу два новых современных стадиона.

«МЮ» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Тоттенхэм Хотспур» в полуфинальном матче Кубка Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

На 11-й минуте Деле Алли вывел «шпор» вперёд, однако в середине первого тайма Алексис Санчес сравнял счёт. На 62-й минуте Андер Эррера забил второй гол «МЮ», которого хватило для победы.

«МЮ» вышел в финал Кубка Англии, где встретится с победителем пары «Челси» — «Саутгемптон» (22 апреля). Решающая игра турнира пройдёт 19 мая.

«Рубин» и «Ростов» обменялись голами — 1:1

«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 1:1.

В конце первого тайма Ивелин Попов с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Эльдор Шомуродов головой выбил мяч за пределы штрафной площади, но оттуда в касание пробил Кристиан Нобоа и мяч в итоге полетел в девятку. На 67-й минуте Алексей Ионов с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Сергей Паршивлюк удачно набежал на мяч и отправил его в сетку.

«Рубин» (35 очков) занимает седьмое место в таблице, «Ростов» (31) — 11-е.

«Урал» обыграл «Анжи» и вышел на шестое место в РФПЛ

«Урал» одержал победу над «Анжи» в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 84-й минуте Эрик Бикфалви забил единственный гол в матче. Румынский форвард убежал в контратаку и, не приближаясь к штрафной, пробил в дальнюю девятку. Александр Будаков не смог дотянуться до мяча.

«Урал» набрал 36 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице российского чемпионата. «Анжи» (24) занимает 14-ю строчку.

«Ливерпуль» не смог удержать победу в матче с «Вест Бромвичем», ведя 2:0

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич Альбион» принимал на своём поле «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Хоуторнс» и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев поля забитыми мячами отметились Джейк Ливермор и Хосе Саломон Рондон, сравнявший счёт на 88-й минуте. За «Ливерпуль» голы забили Дэнни Ингс и Мохамед Салах.

«Вест Бромвич» набрал 25 очков и располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» имеет в своём активе 71 балл и занимает третью строчку.

Салах повторил достижение по числу голов за сезон в нынешнем формате АПЛ

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич Альбион» принимал на своём поле «Ливерпуль». На 72-й минуте нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах забил гол, удвоив преимущество своей команды в счёте (2:0). Для египтянина этот мяч стал 31-м в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Таким образом, он повторил достижение по наибольшему числу голов за сезон в АПЛ в формате проведения турнира в 38 туров. Подобное в истории АПЛ удавалось только трём игрокам — Алану Ширеру («Блэкберн Роверс», сезон-1995/96), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», сезон-2007/08) и Луису Суаресу («Ливерпуль», сезон-2013/14).

При формате проведения сезона АПЛ в 42 тура достижение по числу голов за сезон принадлежит Энди Коулу («Ньюкасл Юнайтед», сезон-1993/94) и всё тому же Ширеру («Блэкбер Роверс», сезон-1994/95) – 34 гола.

В Волгограде официально открыли новый стадион

Ещё один современный стадион был открыт сегодня в России. В Волгограде на арене «Победа» в 17:00 по московскому времени начался матч ФНЛ между командами «Ротор-Волгоград» и «Луч-Энергия». Символический первый удар по мячу сделал легендарный игрок «Ротора» Александр Никитин, передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

На матче присутствует примерно 17 тысяч зрителей. Это максимальная квота для болельщиков на первую тестовую игру. Стоит отметить, что на входе на стадион удалось избежать очередей, зрители проходили на трибуны быстро и спокойно.

Для болельщиков на разных участках перед ареной и около неё проводились праздничные мероприятия и конкурсы, а также были развёрнуты точки питания. А перед стартовым свистком зрители в едином порыве исполнили гимн Российской Федерации.

Состоялась церемония открытия стадиона «Мордовия Арена»

Состоялась церемония открытия стадиона «Мордовия Арена», который 21 апреля принимает свой первый официальный матч. В 17:00 мск начался поединок 20-го тура ПФЛ, в котором играют «Мордовия» и «Зенит-Ижевск», передаёт корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.

Перед болельщиками выступили мордовские ансамбли. Первый удар по мячу нанесли ветераны ФК «Мордовия» и юный футболист клуба.

На стадион пришли 10 тысяч болельщиков, заполнен только нижний ярус, как и положено по регламенту, поскольку поединок носит статус тестового. Максимальная вместимость арены во время чемпионата мира — 2018 составит 44,5 тысяч зрителей.

Фото: Юрий Зотов, «Чемпионат»

Президент «Авангарда»: если попадём в ЛЕ, навалимся всем миром ради игры там

Президент «Авангарда» Николай Волокитин поделился мнением о «Тосно», с которым курская команда сыграет в финале Кубка России, а также рассказал о планах усовершенствования домашнего стадиона. Финальный матч пройдёт 9 мая в Волгограде, на стадионе «Волгоград Арена».

«Мы находимся в одинаковых в условиях с «Тосно». Надеюсь, с лицензированием проблем у нас не будет, в случае нашей победы в Кубке. Что касается стадиона, надо чётко понимать критерии. Потому что, возможно, мы сумеем исправить те недочёты, где мы будем не подходить. Если такие претензии возникнут. С газоном и освещением поработать можно. С точки зрения финансов тревог тоже нет. В еврокубках мы спокойно сможем участвовать – это точно. Если мы попадём в Лигу Европы, то навалимся всем миром для того, чтобы это было возможно. Болельщикам не стоит переживать», — сказал Волокитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.