Красивый финал для Иньесты. Злая «Барса» разорвала «Севилью»

«Барса» испугала соперника

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде и полузащитник сине-гранатовых Андрес Иньеста выходили на финал Кубка Испании с особыми эмоциями. Если для собирающегося в Китай Иньесты это последний финал в составе родного клуба, то для Вальверде игра с «Севильей» могла стать просто последней в «Барсе». По крайней мере испанские СМИ утверждали, что 54-летний специалист будет отправлен в отставку, если каталонцы не оформят «золотой дубль». Более того, отмечалось, что тренера, возможно, заставят уйти и после побед в чемпионате и Кубке Испании, поскольку поражение от «Ромы» в четвертьфинале Лиги чемпионов доставило всем в «Барсе» слишком сильную боль. Руководство клуба не согласно с формулировкой «несчастный случай», использованной Эрнесто. Очевидно, Вальверде имеет шанс установить уникальное достижение: стать единственным тренером в мире, уволенным при рекордной беспроигрышной серии и отсутствии поражений за весь чемпионат!

«Барселона» вдесятером упустила победу. Ей забили рукой Третий по цене игрок мира наконец-то забил в Примере. Но «Барсе» это не помогло выиграть – судья засчитал нечестный гол.

Что ж, в этот вечер Вальверде сделал шаг к тому, чтобы избежать преждевременного расставания с командой, о работе в которой мечтает любой тренер. «Барса» вышла на поле стадиона «Ванда Метрополитано» не просто играть – сражаться за результат. Она была злой, даже разъярённой. Мало сказать, что переиграла, она перекусила другого четвертьфиналиста Лиги чемпионов. Игроки «Севильи», напротив, удивили ватными ногами под прессингом соперника, чудовищным количеством брака, элементарными ошибками.

Пас-шедевр от Альбы

Винченцо Монтелла, итальянский коллега Вальверде, разумеется, ломал голову над проблемой, которая носит имя Лионель Месси. Тонко, с юмором ответил на вопрос, как собирается нейтрализовать лидера «Барселоны»: «Лео – инопланетянин, но надеюсь, что в этот день он будет не на Земле», – пошутил Монтелла. Действительно, если Эусебио Ди Франческо остановил Месси, то почему бы этого не сделать другому специалисту из страны, где искусством обороны должен владеть каждый квалифицированный тренер? Но, судя по игре, Монтелла явно не обращался за советом к Ди Франческо. Его схема 4-4-2 раз за разом давала сбои, а Месси поучаствовал в создании нескольких голов сине-гранатовых. Сам аргентинец забил после абсолютно гениальной передачи пяткой в исполнении Жорди Альбы – левый защитник принял единственно верное в неудобной ситуации решение. При этом Месси мог стать и автором первого гола «Барсы» на 9-й минуте, поразив цель примерно в таком же стиле, как во встрече с «Атлетико», на чьём стадионе проходил финал Кубка Испании. Великолепный удар нападающего со штрафного в блестящем стиле парировал голкипер Давид Сория.

«Севилья» аплодирует Иньесте

«Барселона» повела в счёте пять минут спустя в результате гола, который редко увидишь в матчах топ-уровня. Этот пропущенный «Севильей» мяч был олицетворением её игры в финале. Яспер Силессен, как и положено голландскому вратарю, здорово играет ногами, но защитники «Севильи» оказались совершенно не готовы к тому, что Силессен так здорово выбьет мяч через полполя. Филиппе Коутиньо, наверное, и не вспомнит, когда в последний раз получал столько свободного пространства на половине поля соперника. Бразилец убежал к воротам, ассистировал Луису Суаресу.

Забил в Мадриде и Иньеста. 33-летний полузащитник сумел красиво попрощаться с Кубком Испании. В первом тайме Андрес сотряс дальним выстрелом перекладину (кстати, «Барса», показалось, была нацелена на любые удары, как и на длинные передачи), а вот в начале второго ему повезло больше. Иньеста разыграл на пару с Месси стенку, которая вывела из строя сразу всю оборону «Севильи», после чего выскочил один на один с голкипером. Возможно, Сория парировал бы удар легенды, однако Андрес выдержал хитрую паузу и спокойно покатил мяч в ворота. Маэстро! Когда заменённый Иньеста покидал поле в концовке матча, ему уважительно аплодировали даже болельщики «Севильи».