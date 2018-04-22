Красота дня. Главные женщины в жизни Массимо Карреры

Рассказываем о двух дочерях и жене главного тренера московского «Спартака». Массимо Карерре сегодня исполняется 54 года.

22 апреля Массимо Каррере исполняется 54 года. И хотя команда в последнее время его не радовала, но в этот день итальянца поддержат и поздравят его главные люди в жизни: жена Пинни и две дочери – Мартина и Франческа.

В свободное время счастливая семья старается выбираться в различные красивые места. На фотографии — Пинни Каррера, дочь Мартина и соответственно сам Каррера.

Знакомьтесь, старшая дочь Пинни и Массимо – Франческа. Как видим, футбол её тоже не обходит стороной.

В тот день, когда «Спартак» выиграл заветный титул чемпиона страны, семья Карреры была рядом.

Пинни и Мартина гуляют по Москве. Будьте уверены, им нравится в нашей столице.

Прогуливается по Москве и Каррера со своей женой. В те редкие моменты, когда у него выдаётся свободная минутка.

Франческа тоже искренне и всем сердцем болеет за папу. Ведь он для неё номер один.

Пинни и Массимо в браке с 1986 года. Солидный срок. Но их отношения всё так же крепки.

Франческа и Пинни на матче красно-белых. Хотя семья Карреры не живёт в Москве на постоянной основе, часто приезжает на матчи.

Старшая дочь главного тренера «Спартака» даром времени не теряет и старается охватить весь мир в путешествиях. Но при во всех подписях к фотографиям встречает московский клуб своего отца.

Все три главные женщины итальянского наставника в сборе.

Пожелаем же главному тренеру «Спартака» крепкого здоровья, железных нервов и успехов на тренерском поприще. А также счастья рядом со своими прекрасными женщинами.