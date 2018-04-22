Венгер решил уйти? Нет, похоже, ему в этом помогли

Несколько дней прошло с момента, когда «Арсенал» объявил об уходе своего тренера по итогам сезона. Эмоции улеглись, болельщики «допиливают» нескончаемые мемы, и наступает не менее интересный момент. История обрастает подробностями, которые переворачивают её с ног на голову.
Британский портал «The SUN» сообщил, что Венгер не собирался уходить из клуба, а его уход связан с тем, что тот потерял доверие главного босса «Арсенала» американца Стэна Кронке. Между прочим, проблемы с Кронке были у Венгера ещё в 2011-м. Тогда Арсен даже рассказал своему окружению, что решил покинуть клуб из-за потери былой власти.
Вообще-то это похоже на правду: неделю назад «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» и почти потерял шансы на место в первой пятёрке. МХАТовская пауза, и Венгер идёт в отставку: не очень похоже, что гордый француз с зашкаливающим чувством собственной важности сам вызвался объявить об уходе после очередного провала. Тем более, впереди матч с «Вест Хэмом», и были шансы сделать это куда красивее.
«Венгер проводит пресс-конференцию без единого намёка на свой уход, а на следующий день объявляет о своём уходе – тут что-то не сходится», — уверен бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт.
И правда в четверг тренер рассказывал о сроках восстановления Мхитаряна и точно не выглядел остстранённо. Для того, чтобы с ним случились такие глобальные изменения за сутки, должен был быть очень весомый повод. Например, бессонная ночь, полная мук совести. Или очень чёткая команда сверху.
Как отреагировала британская пресса на уход Венгера
«Человек, который изменил британский футбол» — с таким заголовком вышло сразу несколько изданий с фото Арсена на главной странице.
«… но остался позади», — уточнило Telegraph.
«Он сделал нас чуточку лучше», — пишет Daily mail.
И уже сейчас прямым текстом говорит о приходе Луиса Энрике.
«Горький конец», — подводит итоги Mirror.
Кто сменит Венгера в Лондоне
Тема сменщика Венгера – уже не один год является поводом для всевозможных топов. Но в последние дни кое-кто называется в числе возможных вариантов чаще других. Во-первых, как говорят, «канониры» уже провели переговоры с бывшим тренером «Барсы» Луисом Энрике, который засиделся без работы.
Другой вариант – Карло Анчелотти, который даже успел порадоваться в прессе тому, что может входить в планы «Арсенала». «Всё зависит от предложения», — резюмировал итальянец.
Следующий кандидат – Брендан Роджерс, главный тренер «Селтика». В Шотландии бывший тренер «Ливерпуля» построил симпатичный клуб, который едва не выбил «Зенит» из Лиги Европы, но наверняка Роджерс сильно соскучился по АПЛ.
Ну и, наконец, есть вариант пойти путём преемственности и дать шанс своему бывшему футболисту. Здесь кандидатов несколько, среди них Микель Артета и Тьерри Анри. Но самым вероятным кажется вариант с Патриком Виейра. Сейчас француз тренирует «Нью-Йорк Сити» и от предложения «Арсенала» воротить нос он точно не станет.
Есть и другие кандидаты: Тухель, Симеоне, Аллегри и даже Конте. Но предпосылок к какой-то конкретике здесь пока нет, поэтому лучшим решением станет просто держать руку на пульсе и ждать новостей.
Что говорят о Венгере коллеги и бывшие подопечные
«Если он счастлив, я тоже счастлив, если ему грустно, мне тоже грустно. Вы не знаете, как мы уважаем друг друга». (Моуринью)
«Он обладает всеми качествами и способностями, а также опытом, для того, чтобы тренировать все лучшие команды мира, включая «ПСЖ». (Эмери)
«Венгер был мне как отец, который всегда подталкивал меня к успеху. Арсен, вы заслуживаете всеобщего уважения и счастья». (Фабрегас)
«Я хочу поблагодарить Венгера – тренера, который изменил футбол. Вы были великолепным соперником и останетесь легендой!». (Манчичи)
«Возможно, этот человек наконец-то получит то уважение, которого заслуживает за 22 года». (Бекхэм)
«АПЛ сегодня является тем, чем является, благодаря тому, что сделал и привнёс в лигу Венгер». (Гвардиола)
«Я благодарен вам за всё, чему вы меня научили и за ваше доверие ко мне. Спасибо, Босс!». (Озил)
«Арсен — один из величайших тренеров Премьер-лиги, и я горд тем, что был соперником, коллегой и другом такого прекрасного человека». (Фергюсон)
«Арсенал» – это его детище. Он и Дэвид Дин – это два человека, которые сделали современный «Арсенал», и сделали таким, какой он сейчас есть». (Аршавин)