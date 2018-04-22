Венгер решил уйти? Нет, похоже, ему в этом помогли

Почему Арсен покидает Лондон, и кто станет его сменщиком. Всё, что нужно знать об уходе француза прямо сейчас.

Несколько дней прошло с момента, когда «Арсенал» объявил об уходе своего тренера по итогам сезона. Эмоции улеглись, болельщики «допиливают» нескончаемые мемы, и наступает не менее интересный момент. История обрастает подробностями, которые переворачивают её с ног на голову.

Каким был английский футбол, когда Венгер возглавил «Арсенал» В это время Путин подумывал податься в… таксисты, а Киркоров «рвал» хит-парады.

Британский портал «The SUN» сообщил, что Венгер не собирался уходить из клуба, а его уход связан с тем, что тот потерял доверие главного босса «Арсенала» американца Стэна Кронке. Между прочим, проблемы с Кронке были у Венгера ещё в 2011-м. Тогда Арсен даже рассказал своему окружению, что решил покинуть клуб из-за потери былой власти.

Вообще-то это похоже на правду: неделю назад «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» и почти потерял шансы на место в первой пятёрке. МХАТовская пауза, и Венгер идёт в отставку: не очень похоже, что гордый француз с зашкаливающим чувством собственной важности сам вызвался объявить об уходе после очередного провала. Тем более, впереди матч с «Вест Хэмом», и были шансы сделать это куда красивее.

«Венгер проводит пресс-конференцию без единого намёка на свой уход, а на следующий день объявляет о своём уходе – тут что-то не сходится», — уверен бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт.



И правда в четверг тренер рассказывал о сроках восстановления Мхитаряна и точно не выглядел остстранённо. Для того, чтобы с ним случились такие глобальные изменения за сутки, должен был быть очень весомый повод. Например, бессонная ночь, полная мук совести. Или очень чёткая команда сверху.

Арсен и время. Почему теперь всё уже не будет как прежде Ещё один трибьют великому тренеру.

Как отреагировала британская пресса на уход Венгера

«Человек, который изменил британский футбол» — с таким заголовком вышло сразу несколько изданий с фото Арсена на главной странице.

«… но остался позади», — уточнило Telegraph.

«Он сделал нас чуточку лучше», — пишет Daily mail.

И уже сейчас прямым текстом говорит о приходе Луиса Энрике.

«Горький конец», — подводит итоги Mirror.

«Хвалите Господа, Арсен уходит». Первая реакция соцсетей на уход Венгера Уход Венгера с поста главного тренера «Арсенала» вызвал бурю эмоций в социальных сетях.

Кто сменит Венгера в Лондоне

Тема сменщика Венгера – уже не один год является поводом для всевозможных топов. Но в последние дни кое-кто называется в числе возможных вариантов чаще других. Во-первых, как говорят, «канониры» уже провели переговоры с бывшим тренером «Барсы» Луисом Энрике, который засиделся без работы.



Другой вариант – Карло Анчелотти, который даже успел порадоваться в прессе тому, что может входить в планы «Арсенала». «Всё зависит от предложения», — резюмировал итальянец.

Анчелотти: «Арсенал»? Всё зависит от предложения

Следующий кандидат – Брендан Роджерс, главный тренер «Селтика». В Шотландии бывший тренер «Ливерпуля» построил симпатичный клуб, который едва не выбил «Зенит» из Лиги Европы, но наверняка Роджерс сильно соскучился по АПЛ.

Ну и, наконец, есть вариант пойти путём преемственности и дать шанс своему бывшему футболисту. Здесь кандидатов несколько, среди них Микель Артета и Тьерри Анри. Но самым вероятным кажется вариант с Патриком Виейра. Сейчас француз тренирует «Нью-Йорк Сити» и от предложения «Арсенала» воротить нос он точно не станет.



Есть и другие кандидаты: Тухель, Симеоне, Аллегри и даже Конте. Но предпосылок к какой-то конкретике здесь пока нет, поэтому лучшим решением станет просто держать руку на пульсе и ждать новостей.

Уход Венгера заставит «Арсенал» принять важнейшее решение в истории Тот самый момент, когда клубную философию можно сломать к чертям.

Что говорят о Венгере коллеги и бывшие подопечные

«Если он счастлив, я тоже счастлив, если ему грустно, мне тоже грустно. Вы не знаете, как мы уважаем друг друга». (Моуринью)



«Он обладает всеми качествами и способностями, а также опытом, для того, чтобы тренировать все лучшие команды мира, включая «ПСЖ». (Эмери)



«Венгер был мне как отец, который всегда подталкивал меня к успеху. Арсен, вы заслуживаете всеобщего уважения и счастья». (Фабрегас)

«Я хочу поблагодарить Венгера – тренера, который изменил футбол. Вы были великолепным соперником и останетесь легендой!». (Манчичи)



«Возможно, этот человек наконец-то получит то уважение, которого заслуживает за 22 года». (Бекхэм)

«АПЛ сегодня является тем, чем является, благодаря тому, что сделал и привнёс в лигу Венгер». (Гвардиола)



«Я благодарен вам за всё, чему вы меня научили и за ваше доверие ко мне. Спасибо, Босс!». (Озил)

«Арсен — один из величайших тренеров Премьер-лиги, и я горд тем, что был соперником, коллегой и другом такого прекрасного человека». (Фергюсон)



«Арсенал» – это его детище. Он и Дэвид Дин – это два человека, которые сделали современный «Арсенал», и сделали таким, какой он сейчас есть». (Аршавин)