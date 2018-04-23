«К концу игры у Слуцкого садились батарейки, и он переставал качаться»

Шесть лет прошло с тех пор, как он покинул Россию и пять – как завершил карьеру футболиста, но в памяти наших болельщиков Брака остался надолго. Как такого забудешь?! Пышная грива, эффектные голы и море позитива – в этого яркого, жизнерадостного парня трудно было не влюбиться.

100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 50-го по 41-е Ещё один материал, посвящённый лучшим, по нашей версии, иностранцам в истории чемпионата России. На очереди – шестая часть.

Теперь Бракамонте тренер – наставляет пацанов 2001 рождения в академии родного клуба «Бока Хуниорс», но и Россию, где провёл девять лет, Эктор не забывает. Мало того, летом собирается к нам в гости… с концертами.

— Вообще-то, главной целью моего визита в Россию будет чемпионат мира, — уточняет бывший нападающий «Москвы», «Терека» и «Ростова». – Я аккредитован на турнире от канала FW, с которым сотрудничаю два года. А в свободное от игр и съёмок время планируем прокатиться по городам страны с нашим блюз-бэндом. Идея такого мини-тура пришла в голову моему другу Омару, живущему в Москве. Если кому-то интересно, анонсы концертов можно будет найти в «Твиттере» и «Инстаграме» в аккаунте @PopiBraca.

Вторая страсть Бракамонте Фото: из личного архива Эктора Бракамонте

— Что-то из русской музыки в плей-листе вашего смартфона есть?

— «Чайф». После «Аргентина – Ямайка – 5:0» я их фан. Мне даже посчастливилось познакомиться с лидером группы Владимиром Шахриным – это случилось на фестивале «Крылья». Он рассказал предысторию появления хита.



— Откуда у вас любовь к музыке?

— Из раннего детства. В моей семье были профессиональные музыканты. Они часто играли на домашних торжествах. Глядя на них, я тоже приобщился к искусству.

— Валерий Петраков не обижался на вас за песню «Тюрьма Петракова»?

— Так в ней же нет ничего плохого про тренера! А то, что тогда я видел Петракова чаще, чем собственную жену, так это чистая правда. В сезоне-2004 четыре дня в неделю я ночевал на базе «Торпедо-Металлурга» и только три – дома. Календарь был плотный – чемпионат, Кубок. За два дня до матча нас запирали в «тюрьме». Теперь уже могу признаться: иногда Валерий позволял мне тайком сбежать домой – при условии, что никому из партнёров ничего не скажу. Надеюсь, он не обидится за то, что выдал нашу тайну (смеётся). Всё-таки столько лет прошло.



— Кто ещё из футбольных персонажей фигурирует в вашем репертуаре?

— Есть песня про Марадону, довольно известная в Аргентине. Называется «DAM, El Capitan». Пишу рассказы на футбольную тематику. Они вошли в книгу «Бумажный мяч II», которая скоро выйдет в печать.

— С партнёрами по «Москве» посмеивались над раскачиваниями Слуцкого на лавке?

— Это выглядело забавно! Чем сильнее он нервничал, тем энергичнее качался. Ближе к концу матча силы покидали Леонида – внутренние батарейки садились, – и тогда он уже сидел неподвижно. Ну, почти неподвижно… Я очень признателен Слуцкому за всё, что он для меня сделал, и горжусь дружбой с ним. Обязательно свидимся в России.



— Слуцкий – самый весёлый тренер в вашей карьере?

— Не самый забавный, но самый симпатичный. В Аргентине мне встречались более безбашенные и сумасшедшие типы, чем Леонид.

С Леонидом Слуцким и Олегом Яровинским Фото: из личного архива Эктора Бракамонте

— Сосед по комнате, здоровенный поляк Мариуш Йоп никогда не порывался выбросить вашу гитару?

— Что вы! Когда он только появился, я сразу предупредил: «Здесь я хозяин, без моего разрешения даже пукнуть не смей!». Ну, в шутку, конечно. На самом деле мы отлично ладили. Он никогда не жаловался на шум… Просто молча уходил куда подальше, когда я начинал музицировать.

Бракамонте против ветеранской сборной Украины Фото: из личного архива Эктора Бракамонте

— Олег Блохин часто кормил команду байками о своём славном прошлом?

— К Блохину я испытывал противоречивые чувства, от любви до ненависти. Меня веселило, как он сердится, и иногда я умышленно его злил. У нас случались разногласия, но в работе мы были объединены общей целью и всегда стремились вперёд – каждый по-своему. Как бы то ни было, я очень уважаю этого человека.



— «Ранний» Божович тоже козырял фривольными шуточками?

— Миодраг бывал очень занятным, но во время работы был сама серьёзность. Мне тоже нравится шутить – на любые темы, не обязательно про секс. Может быть, поэтому мы прекрасно понимали друг друга.



— Один ваш бывший одноклубник, Самедов, в прошлом году впервые стал чемпионом России, второй, Тарасов, в этом сезоне, похоже, выиграет титул…

— Так это же я всему научил Самедова и Тарасова (хохочет)! А если серьёзно, очень рад успехам экс-партнёров, и не только в плане титулов. Меня переполняла гордость, когда «Ростов» побеждал «Баварию». Приятно видеть в еврокубках Набабкина и Самедова, Смольникова и Полоза. Они большие молодцы. Здорово, что парни достигли такого уровня.



— Набабкин уже в «Москве» был скрытым хохмачом?

— О, Кирилл тогда был совсем юн и больше всех страдал от моих подколок. У меня сохранился контакт с Набабкиным и другими ребятами. За всеми слежу по мере возможностей, за всех болею.



— Тарасов пользовался бешеной популярностью у девушек?

— Мы отыграли вместе всего один год. Кажется, он был женат.



— Второй женой Дмитрия была известная в России телеведущая.

— Правда?! Раньше я как-то не следил за личной жизнью Димы, но теперь обязательно «погуглю» его жён (смеётся).

Когда Белоус отпустил Семака в «Рубин», я был вне себя от злости! Сказал Юрию: «Только что ты продал 50% нашей команды!»

— В курсе, что у Семака уже восемь детей?

— Семак всегда был первым и лучшим. Если надо было бежать, он был первым. Если надо было играть, он был первым. Если надо было говорить, он говорил первым. Если шли на пиво, он шёл первым, ха-ха! Уже тогда у Сергея было пять детей. Не удивлюсь, если в ближайшее время он станет дедушкой. Семак – лучший футболист, который играл со мной, а я играл со многими аргентинскими звёздами. Он лучше всех! (Последние две фразы Эктор произнёс по-русски. – Прим. «Чемпионата».)



— С Макси Лопесом и Пабло Баррьентесом видитесь?

— Макси последний раз видел на его свадьбе (Лопес и модель Ванда Нара прожили в браке с 2008 по 2013 год, после чего она ушла к другому аргентинскому нападающему, Мауро Икарди. – Прим. «Чемпионата»). У нас сохранились хорошие отношения, время от времени обмениваемся сообщениями, но он почти не бывает в Аргентине. А с Пабло живём в Буэнос-Айресе не только в одном доме – на одном этаже. Для меня Баррьентос – сосед, друг и сын в одном лице. Он сейчас в Мексике играет.



— Юрий Белоус всё, что обещал, выполнил?

— Юрий – мой друг! Когда я только приехал в Москву, он был очень любезен и гостеприимен со мной и моей семьёй. Как президента ФК «Москва» мне не в чем его упрекнуть… кроме одного. Когда он отпустил Семака в «Рубин», я был вне себя от злости! Сказал Юрию: «Только что ты продал 50% нашей команды!». Ладно, это управленческие дела, о которых не мне судить. Мы до сих пор на связи с Юрием. Встречаемся, когда он приезжает в Аргентину или я в Россию. Надеюсь, летом он пригласит меня к себе на дачу – на шашлыки!

С Луишем Фигу и Юрием Белоусом Фото: из личного архива Эктора Бракамонте

Байдачный чаще говорил «блед», чем «привет»

— Как себя чувствовали в Грозном?

— Никогда не испытывал страха в Чечне. Мы гуляли по Грозному без охраны, заглядывали с бразильцами в ресторан в центре города – никаких проблем! Нет, правда, мне было комфортно там. Сожалею, что не смог в полной мере отплатить клубу за всё добро, что он для меня сделал. Рамзан очень великодушен со своим народом. Кадыров меня пригласил и полностью выполнил все свои обещания. «Терек» заботился обо мне и делал всё возможное, чтобы семья чувствовала себя как дома. Это лучший подарок, который я получил в Грозном.



— Увольняя легендарного Руда Гуллита, «Терек» недвусмысленно намекнул, что тот больше думал о барах и дискотеках, чем о работе. В Кисловодске есть бары и дискотеки?

— В Кисловодске — немного… зато их достаточно в Пятигорске (смеётся)! Иногда мы срывались туда развеяться – всего-то 40 километров. Но я в этих похождениях редко участвовал – почти всё свободное время проводил с домашними.



— Вячеслав Грозный соответствовал своей фамилии?

— Я не очень долго с ним работал, чтобы хорошо узнать как человека. Два месяца находился на реабилитации в Германии. Лезгинку в его исполнении видел только по телевизору.



— Чем запомнился Анатолий Байдачный?

— Мне кажется, он чаще говорил «блед», чем «привет». В его устах это звучало забавно.



— Вас самого сравнивали с Пушкиным. Читали что-то из Александра Сергеевича, может, в музей его имени заглядывали?

— Я не был знаком с его творчеством, пока русский друг не презентовал «Евгения Онегина» в испанском переводе. У Пушкина и «позаимствовал» бакенбарды. Мне льстили сравнения с таким великим человеком.

С Густаво Пинто Эктор играл в Москве, а теперь работает в академии «Бока Хуниорс» Фото: из личного архива Эктора Бракамонте

Пушкин – пример для Дриусси. 10 самых результативных аргентинцев в РФПЛ Дриусси и Паредес далеко не первые аргентинцы в России. Вспоминаем соотечественников новичков «Зенита», которых они должны превзойти.

— Худший момент в России?

— Первая неделя в Москве. Команда находилась в ужасном состоянии, семья с трудом адаптировалась в новой стране, а меня угораздило получить травму. Все мыслимые неприятности свалились на голову сразу.



— А самый счастливый?

— День, когда я оставлял «Москву», — самый счастливый и самый грустный одновременно. Своей искренней любовью и уважением коллеги, руководство, болельщики дали мне понять, что я не зря прожил эти годы в клубе. В тот день я осознал, что не напрасно в своё время пустился в российское приключение. Это был очень трогательный момент. И невыносимо печальный – ведь я уходил из дома.

— Самый красивый гол – «Спартаку»?

— Не-а, самый красивый я забил Сергею Козко – на тренировке. Гол «Спартаку» тоже был неплох, но главное – очень важный. У меня сохранилась масса воспоминаний о той игре – возможно, лучшей для меня в России. Но в плане зрелищности вне конкуренции один «испанский» гол (в 1999-2000 годах Бракамонте играл за «Бадахос». – Прим. «Чемпионата»).



— С кем из известных личностей судьба сводила в России?

— Для меня нет большего авторитета, чем Марадона. Мы с ним и прежде были знакомы, и я был очень рад увидеть Диего в Грозном на открытии стадиона.



— В Аргентине он действительно божество?

— Марадона – единственный в истории человек, который объединил и сделал счастливой всю Аргентину. В истории моей страны не было ничего подобного. Диего – мой кумир, номер один на все времена, вне конкуренции. Представьте, что чувствовал я, когда молодым парнем пришёл в «Боку». В 1997 году мы были одноклубниками, с ума сойти! Ощущение нереальности происходящего не покидало меня. Впоследствии мы не раз виделись с Диего.



— А с Месси?

— Нет, с Лео не знакомы. Вживую видел его только в матчах за сборную. Единственное, чего Месси не хватает, это Кубка мира. Хоть бы он его выиграл в России! Лео заслуживает этого как никто другой.