Фантастика в Туле! Нереальный матч, судьбу которого решил Дзюба

Акт первый. Дзюба выходит на сцену

Ожидаемый с момента отъезда нападающего из Петербурга в Тулу спектакль «Дзюба против “Зенита”» мог и не состояться. Артём вроде бы расставил все точки над i, заявив, что сам заплатит 10 млн рублей за свой выход на поле. «Понимаю, что, сделав это, уйду в ноль, – сказал обиженный на Роберто Манчини экс-зенитовец. – Получится, что я три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но всё равно согласен – не лукавлю. Если никто не будет препятствовать, заплачу из своего кармана, чтобы сыграть. Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну».



Однако ближе к матчу «Арсенал» – «Зенит» появилась информация, заставившая сомневаться в искренности слов Дзюбы. Утверждалось, что Артём готов заплатить лишь половину, а оставшиеся 5 млн рублей должны лечь на бюджет тульского клуба. Кто-то пустил и другой слух: «Арсенал», арендовавший у петербуржцев помимо кандидата в сборную России ещё Ивана Новосельцева с Лукой Джорджевичем, не хочет портить отношения с рвущимся в Лигу чемпионов «Зенитом» и ставить нападающего на игру. В это несложно было поверить, тем не менее, Дзюба всё-таки попал в основу.

Акт второй. Дзюба помогает забить «Арсеналу»

Манчини не отказался от тактической схемы с тремя центральными защитниками, приносившей результат в последних матчах. Но против Дзюбы поставил удивительное трио, которое ещё пару недель назад просто невозможно было себе представить: Краневиттер – Мевля – Скроботов. 17-летний автор победного гола в ворота «Динамо» нередко оказывался один на один против центрфорварда «Арсенала». Естественно, опаздывал, давал принять мяч или выполнить передачу. Манчини заменил Илью уже в середине первого тайма. А чего хотел итальянец? Чтобы Скроботов, вдохновлённый одним удачным действием во взрослом футболе, заиграл как Бранислав Иванович?

Кстати, после этой замены именно Иванович переместился с фланга в центр. Манчини добавил надёжности обороне и ослабил правый край. Игорь Смольников поддерживает атаку хуже серба, который, показалось, заработал пенальти в ворота «Арсенала». К слову, «Зенит» вообще имеет право быть недовольным судейством в первом тайме. Игорь Горбатенко не получил вторую жёлтую карточку за грубый фол на Доменико Кришито.



Туляки к тому моменту выигрывали – 1:0. Дзюба сместился на левый фланг и ассистировал Горбатенко, забившему классным ударом из-за штрафной.

Акт третий. Дзюба помогает забить «Зениту»

Артём был очень подвижен с первых минут и хорошо открывался. В частности, он разогнал быструю контратаку с опасным ударом Сергея Ткачёва. В концовке эпизода Дзюба предъявил претензии партнёру – он-то стоял один перед воротами и ждал от Ткачёва прострела.



Команда Божовича предложила высокий темп, а у «Зенита» мало что клеилось впереди. Антон Заболотный был менее заметен, чем Дзюба, которого новичок заменил в Петербурге. Отыгрались гости благодаря угловым Леандро Паредеса и… Дзюбе.Первая попытка аргентинца закрутить мяч в ворота Михаила Левашова чуть-чуть не удалась, а потом Паредес всё же забил прямым ударом с углового. Дзюба занял позицию на ближнем углу вратарской и стоял на пути полёта мяча, но почему-то поднял руки и смутил Левашова. Голкипер пропустил курьёзный гол.

Акт четвёртый. Дзюба обкрадывает капитана

Впрочем, ошибка не выбила из колеи центрфорварда. С психологической устойчивостью у Дзюбы всё в порядке. Он продолжил играть так, как играл. Принял участие во втором голе «Арсенала», благодаря которому туляки выиграли первый тайм – 2:1. При фланговом навесе на Дзюбу стянулись сразу два защитника – Миха Мевля и Кришито, а мяч в результате единоборства отскочил к свободному Ткачёву. Полузащитник забил «Зениту» бильярдным ударом от штанги, без шансов для Юрия Лодыгина.



Но какой же момент создал Дзюба на 57-й минуте для Кангва! Артём ловко обокрал капитана сине-бело-голубых Кришито и выкатил мяч замбийцу. Кангва было проще попасть, нежели промахнуться, однако он умудрился ударить в Лодыгина.

Акт пятый. Дзюба – герой

Игра «Арсенала» выстроена, логична. Когда команда Божовича наступает, понятно чего она хочет. Есть подстройка, есть взаимодействия игроков группы атаки. Дзюба просто украсил её своими сильными сторонами. А Манчини, такое впечатление, надеется на авось да на стандарты. В Туле «Зенит» играл предсказуемо, как и в большинстве матчей чемпионата России.

Ключевым эпизодом стало заслуженное удаление Горбатенко. Вот только и здесь «Зениту» повезло! Горан Чаушич из-за штрафной пробил в перекладину, а Далер Кузяев – попал. «Арсеналу» как раз не хватило центрального полузащитника в обороне. И тут же свежий Кузяев оформил дубль.

Это конец для «Арсенала»? Нет! Потрясающая по эмоциям и зрелищности игра должна была закончиться так, как закончилась. Её героем стал, конечно же, Дзюба. Сперва Артём упустил свой шанс, продавив Мевлю и пробив головой выше цели, а на 88-й минуте добил отскочивший от перекладины и Лодыгина мяч в сетку – 3:3! Празднуя успех, нападающий не натягивал майку на голову, но и никаких провокационных жестов в адрес Манчини не было…



В тульском матче нашлось место и футбольной комедии, и футбольной трагедии. «Арсенал» пропустил из-за Дзюбы смешной мяч, а «Зениту» его гол, возможно, будет стоить Лиги чемпионов. Как теперь примет нападающего Петербург в случае возвращения игрока летом? Артём в очередной раз что-то доказал сам себе. Манчини – вряд ли.