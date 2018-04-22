У Черчесова нет выбора: он обязан вызвать Артёма в сборную.

Что, посмеялись? Дзюба всё доказал «Зениту» и вам

В российском футболе есть личности, перед которыми заискивают лишь в момент триумфа. В остальное время их ненавидят. Речь о Денисе Глушакове, который был слишком ярок и много говорил, что в «Спартаке», что в «Локо». И о Дзюбе, с удовольствием уничтожаемого фанатами главных клубов его жизни – того же «Спартака» и «Зенита».

В Туле вираж завуалированно назвал его «шлюхой». Но ненужный в Питере форвард в один день доказал всё и болельщикам, и клубу, и Манчини, и Черчесову, и вам, оскорблявшим его в комментариях после этого текста. Дзюба вернулся – и это возмездие, закрывающее сразу столько вопросов, стоило 120 тыс. евро (или сколько он там заплатил за участие).

Пора издеваться над Дзюбой и его трофеями Но он был прав: «Зенит» сделал его счастливым.

«Зениту» же, заработавшему 8 млн рублей, теперь стоит подсчитывать убытки. Финансовые — вполне возможно, что гол Артёма на последних минутах не только лишит клуб Лиги чемпионов и бонусных десятков миллионов долларов, но и снизит, например, цену на Паредеса.

Репутационные – потому что слив форварда с заявлениями о мнимой травме ударит по всему менеджменту и лично по испортившему репутацию Вячеславу Малафееву.

Личностные – потому что проект «Манчини» проваливается самым отвратительным образом. Тренер отдаёт сильных личностей, разбивает команду и спокойно ведёт переговоры с другим работодателем.

«Странно, что Дзюба платит из своего кармана за возможность сыграть» Роберто Манчини порадовался за Дзюбу и Шатова, а Миодраг Божович благодарит болельщиков.

Нашему футболу нужен сильный, славный, духовитый «Зенит». Сейчас он не такой — и Дзюба это доказал. Артём решил вопрос и с тем, какой большой форвард должен ехать на чемпионат мира. При всём уважении к Заболотному, Дзюба убил конкуренцию не просто голами за «Арсенал» весной, но и дуэлью в конкретном матче. Очевидность превосходства одного над другим не оставляет Черчесову выбора. Тем более Дзюба, в отличие от Денисова, заранее настроил информационное поле на сближение с тренером.

Доказал Артём всё и публике. Тогда вы ведь имели право издеваться: «деревяшка», «останется у разбитого корыта», «где твои трофеи», «Дзюба проплатил автору». Ну а теперь что скажете?

Я же напомню, что писал в последнем абзаце: «Так что да, смейтесь над ним – его миллиардом, походами за трофеями и испорченной репутацией. Только помните, что чем шире была амплитуда падения Дзюбы, тем мощнее, успешнее и беспощаднее он становился после возвращения».

Да, Дзюба – не самый сильный футболист мира, он это знает. Да, Артём слишком эмоциональный парень, который может вас взбесить прямой речью. Но в нём есть дух – и это здорово!