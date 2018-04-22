Матч «Арсенала» и «Зенита» мало кого оставил равнодушным. Яркие комментарии читателей обо всём: Дзюбе, Кузяеве, Манчини и Заболотном.

«Берём Дзюбу в сборную! Но перед этим надо заставить его выложить 30 миллионов»

zeren007 (болельщик с иконкой «Спартака»):

— Не верю, что это говорю: Дзюба — красавец!

lexa2070:

— Как мы Дзю ни хейтили, а надо признать, он молодцом: парень заплатил, вышел и забил. И не какой-то там «один из», а самый важный гол, спас от поражения. Ну, мои поздравления, че.

dsgdgvdvbdb11:

— «Зенит» героически отстаивает ничью с 10 игроками «Арсенала». #этомощно #respect.

Krems:

— Заболотного взяли в «Зенит» только из-за фамилии, других объяснений не нахожу.

Shutup:

— Читаю трансляцию. Дзюба обокрал Кришито на фланге)))

gerodotytch1989:

— Ну что ж. Шутки шутками. А Дзюба сдержал своё слово. И на матч смог выйти, сделал всё для этого, и пас голевой отдал, и сам забил. Вот это мотивация!

dsgdgvdvbdb11:

— Дзюба вошёл в Клуб Олега Шатова.

vbane01:

— Что ни говори, а шоу парень делать умеет.

Qazkapper:

— Всё-таки Дзюба классный нап. Жаль только, в своё время не нашлось того, кто промыл бы ему мозги. Но лучше поздно, чем никогда.

Grupav:

— Думаю, что Шатов и Дзюба доказали всё, по крайней мере лично для меня. На их фоне Заболотный и Дриусси/Ригони выглядят на порядок слабее.

pavlik00:

— Шатов коронный, Дзюба похоронный! «Зенька» мимо ЛЧ!

Click:

— А «Арсенал»-то лондонский!

borman70:

— Дзюба — зачёт! Игроков с таким желанием ИГРАТЬ у нас в чемпионате мало, Манчини — в Италию! Черчесов — сними очки и смири гордыню!

Carpens:

— Если Черчес ещё раз вызовет Заболотного в сборную, то его нужно гнать не только из сборной, но и из футбола вообще.

Juicetemqa:

— Какой же шедевральный трансфер Кузяева и какой же провальный Заболотного! А Дриусси — это питерский Кавенаги.

Maximus57:

— Давайте поддержим Манчини на посту «Зенита»! Такой тренер нужен «Зениту»!

oren89:

— Тренерская рука в «Зените» видна только в тренерском носу.

Triaan:

— Ну и кто мешал Дзюбе в «Зените» так играть?

antony83:

— Надо брать Дзюбу на ЧМ в сборную, но перед этим заставить его выложить 30 лямов с условием, что назад получит их только в случае выхода из группы.