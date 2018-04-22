«Берём Дзюбу в сборную! Но перед этим надо заставить его выложить 30 миллионов»

zeren007 (болельщик с иконкой «Спартака»):
— Не верю, что это говорю: Дзюба — красавец!
lexa2070:
— Как мы Дзю ни хейтили, а надо признать, он молодцом: парень заплатил, вышел и забил. И не какой-то там «один из», а самый важный гол, спас от поражения. Ну, мои поздравления, че.
dsgdgvdvbdb11:
— «Зенит» героически отстаивает ничью с 10 игроками «Арсенала». #этомощно #respect.
Krems:
— Заболотного взяли в «Зенит» только из-за фамилии, других объяснений не нахожу.
Shutup:
— Читаю трансляцию. Дзюба обокрал Кришито на фланге)))
gerodotytch1989:
— Ну что ж. Шутки шутками. А Дзюба сдержал своё слово. И на матч смог выйти, сделал всё для этого, и пас голевой отдал, и сам забил. Вот это мотивация!
dsgdgvdvbdb11:
— Дзюба вошёл в Клуб Олега Шатова.
vbane01:
— Что ни говори, а шоу парень делать умеет.
Qazkapper:
— Всё-таки Дзюба классный нап. Жаль только, в своё время не нашлось того, кто промыл бы ему мозги. Но лучше поздно, чем никогда.
Grupav:
— Думаю, что Шатов и Дзюба доказали всё, по крайней мере лично для меня. На их фоне Заболотный и Дриусси/Ригони выглядят на порядок слабее.
pavlik00:
— Шатов коронный, Дзюба похоронный! «Зенька» мимо ЛЧ!
Click:
— А «Арсенал»-то лондонский!
borman70:
— Дзюба — зачёт! Игроков с таким желанием ИГРАТЬ у нас в чемпионате мало, Манчини — в Италию! Черчесов — сними очки и смири гордыню!
Carpens:
— Если Черчес ещё раз вызовет Заболотного в сборную, то его нужно гнать не только из сборной, но и из футбола вообще.
Juicetemqa:
— Какой же шедевральный трансфер Кузяева и какой же провальный Заболотного! А Дриусси — это питерский Кавенаги.
Maximus57:
— Давайте поддержим Манчини на посту «Зенита»! Такой тренер нужен «Зениту»!
oren89:
— Тренерская рука в «Зените» видна только в тренерском носу.
Triaan:
— Ну и кто мешал Дзюбе в «Зените» так играть?
antony83:
— Надо брать Дзюбу на ЧМ в сборную, но перед этим заставить его выложить 30 лямов с условием, что назад получит их только в случае выхода из группы.