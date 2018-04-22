Тот самый Муса! Нигериец вытаскивает ЦСКА на второе место

Смолова заменил Вандерсон

Никогда ещё в российском футболе ошибочное предупреждение футболисту не имело таких серьёзных последствий для рефери, его вынесшего, и его начальства. Судье Чистякову оно стоило «бана» на работу в РФПЛ на неопределённый срок. Впрочем, по сравнению с главой судейского департамента Артём ещё легко отделался. Андрей Будогосский полетел с должности.

Смолова оргвыводы РФС «Краснодару» не вернули, но моральное удовлетворение определённо принесли. Кто от дисквалификации Фёдора выиграл, так это коллега Вандерсон. Ему выпала честь замещать лучшего снайпера клуба трёх последних сезонов. Правда, способность бразильца заменить одноклубника без потери качества изначально вызывала сомнения. В Премьер-Лиге краснодарский Вандерсон №2 не забивал полгода – с конца октября…

Кучаев вернулся в среднюю линию, а Щенников – в заявку

Виктор Гончаренко после разгрома «Амкара» анонсировал скорое возвращение в обойму Щенникова и Дзагоева. В срок поправился только первый из них, да и тот со старта расположился в запасе. Против «Краснодара» главный «армеец» ограничился 17 исполнителями. Если Щенников в заявку попал, то Жамалетдинов из неё выпал.



Тем не менее небольшую ротацию Гончаренко провёл. Внедрение на левый край обороны Набабкина позволило Кучаеву вернуться в родную стихию полузащиты и рикошетом ударило по Витиньо. В опорной зоне рассудительному и расчётливому Натхо тренер предпочёл более моторного и резкого Бистровича.

Гончаренко снова поменял схему

Главный тренер ЦСКА пожертвовал одним номинальным форвардом в пользу дополнительного хавбека. Против одной из сильнейших средних линий в лиге такая мера предосторожности отнюдь не выглядела излишней. Лёгким движением тренерского маркера схема 3-4-3 превратилась в 3-5-2.

Для Шатова игра продлилась четверть часа

В отсутствие Смолова на повышенное внимание трибун были обречены Мамаев и Шатов – бывший «армеец» и «армеец» несостоявшийся. Ясное дело, и тот, и другой был исполнен желания предъявить местной публике всё лучшее из своего репертуара. Увы, времени на демонстрацию своих талантов Олегу досталось немного. Уже на 16-й минуте он вынужден был попросить замену и с пакетом льда на икроножной мышце медленно побрёл в раздевалку. Для Шатова игра закончилась – для Жоаозиньо началась.

Синицын предотвратил «гол в раздевалку»

В прошлом туре ЦСКА отоварил соперника даже не одним – двумя «голами в раздевалку». Против более классного неприятеля рассчитывать на такой дуплет было наивно, но к одному голу перед перерывом «армейцы» были близки. Чалов мастерски оторвался от защитника и бил, казалось, наверняка. Нули на табло в одиночку сохранил Синицын. Кипер «Краснодара» вытащил тяжёлый мяч из дальнего угла.

За нападение на Акинфеева Мамаев получил выговор от Игнашевича и карточку от судьи

Старательно и настырно действовал против бывших «однополчан» Мамаев. Но это-то рвение и стоило Павлу предупреждения. Воспользовавшись нерешительностью Набабкина, Мамаев ринулся на бесхозный мяч у угла вратарской площади. В итоге первым до него добрался Акинфеев и… получил коленом в лоб. Хавбек по инерции вкатился в бывшего одноклубника, за что и удостоился «пары ласковых» от «дедушки» Игнашевича и предупреждения от Лапочкина. Хорошо, вратарь не пострадал: потёр перчаткой место ушиба и продолжил игру.

Газинский «на фарт» сходил на интервью

Телевизионное флеш-интервью в перерыве, видимо, подняло Газинскому настроение. Он-то и открыл счёт вскоре после возобновления матча. Кого-кого, а долговязого опорника «Краснодара» защитники ЦСКА, похоже, не ожидали встретить в своей вотчине. А он явился и забил! Результативным пасом на Юрия Вандерсон уже оправдал свой выход на поле. Как ни старался Игнашевич, накрыть удар Газинского не успел.

Муса снова сравнял счёт

Гончаренко обычно аккуратно расходует замены, а тут все три истратил за 10 минут. С выходом Витиньо, Щенникова и Натхо вместо Кучаева, Набабкина и А.Березуцкого красно-синие перешли на игру в четыре бека. Перестроение принесло хозяевам успех. Четыре тура кряду Муса уходил с поля без результативных действий, но тренер продолжал его ставить – и дождался благодарности за доверие и терпение. В Уфе Ахмед спас ЦСКА от поражения, против «Амкара» совершил два голевых паса – и вот новый забитый мяч. Первый удар Мусы блокировал Гранквист, против повторного, в район девятки, все краснодарцы оказались бессильны – 1:1.

Лапочкин пожалел Гранквиста

После того как Гранквист в попытке сыграть верховой мяч, шипами бутсы дал в голову Витиньо, за здоровье бразильца стало по-настоящему страшно. Просто счастье, что обошлось без сотрясения мозга или чего-то ещё более опасного. После оказания первой помощи «армейский» Виктор с повязкой на голове вернулся на поле – не оставлять же команду в меньшинстве, замены-то все вышли! Странно, что арбитр фактически проигнорировал эпизод.

Гранквист атакует Витиньо

Муса оформил первый дубль после возвращения

Муса сравнял счёт, Муса же и вывел москвичей вперёд. Своим вторым голом за вечер Ахмед обязан Чалову и… Классону. Фёдор своей активностью вынудил шведа совершить необдуманный пас назад, и Ахмед, как в лучшие «армейские» времена, ускакал от центральных защитников и принёс своей команде важнейшую победу. Уже ради неё Евгению Гинеру стоило «отпрашивать» Мусу из Англии.