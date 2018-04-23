Футбол — игра, а не теорема. Здесь надо играть, а не доказывать

Всем известно, что Артём Дзюба врубает режим бога только в те моменты, когда весь мир идёт на него войной. Только в те моменты, когда на другой стороне поля (а обычно — на тренерской скамейке) оппонент, которого Артём в этот момент искренне не выносит. В таких матчах нет никого сильнее, чем Дзюба. Мы убедились в этом снова в 27-м туре. Он в очередной раз провёл выдающийся матч против тех, кто его раздражает.

Проблема заключается в том, что футбол Артём почему-то рассматривает только с точки зрения войны с кем-то, ищет внешнего врага. Именно поэтому в оставшееся время, когда не надо никого ставить на место, кому-то что-то доказывать он превращается в весьма среднего, иногда даже по российским меркам, игрока, который ждёт новой аренды, где всё начинается по новому кругу. В этом проявляется ошибочность пути войны в футболе, Дзюба — ярчайший пример того, что это глупый подход. Будь ты хоть трижды яростен, в тебе не найдётся достаточно войны, чтобы воевать со всеми, даже искусственно ты не наживёшь себе врагов в любом из календарных соперников.

Что, посмеялись? Дзюба всё доказал «Зениту» и вам У Черчесова нет выбора: он обязан вызвать Артёма в сборную.

В обычной жизни я тоже не слишком понимаю людей, которые активизируются только в моменты крайнего негатива — лишь в эти минуты и часы они готовы показывать максимум своих возможностей, сил и стремлений. Но жизнь слишком многообразна, и подходы к ней могут быть любыми — другое дело, когда речь идёт об игре. Воевать с другими в обычной жизни — распространённое дело (включите хотя бы наши федеральные каналы), но в игре твой главный соперник — ты сам. Ты воюешь с самим собой за право считаться лучше, чем ты думаешь, сильнее, чем ты думаешь. И вот этого в Дзюбе, к большому сожалению, нет.

Да, Дзюба снова доказал: вы все правы, когда пишете об этом. Доказал Манчини, руководству «Зенита», новым хейтерам, ещё кому-то — всё так. Но единственный, кому действительно что-то надо доказывать в спортивной игре (не только в футболе) — себе самому. Футбол — не теорема, футбол — это игра. «Доказать самому себе» здесь обязательное входное условие, а «доказать кому-то» — временами даже вредное выходное.

И на примере Артёма Дзюбы мы видим, почему именно это выходное условие может быть вредным. Контраст между матчами, где Дзюба кому-то что-то доказывает, и играми в спокойном состоянии слишком велик, и мы понимаем, что потенциал у Артёма просто невероятный. Но использует он его так странно, что от этого становится обидно: мы теряем большого с любой точки зрения игрока только из-за его неправильного понимания сути игры. В футболе весь мир не каждый день идёт на тебя войной, но война в тебе самом — это то, из чего состоит футбол.

Брать Дзюбу на чемпионат мира, наверное, всё же не стоит. Египтом не руководит Валерий Карпин, а Роберто Манчини не тренирует Уругвай.