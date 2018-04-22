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Чемпионат России. «Локомотив» – «Уфа» – 0:0. 27-й тур

Павел Пучков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Тарасову отрезали шнурок, Сёмин выкинул бутылку. Лучшее из матча «Локомотива»
13 предложений, которые лучше самой игры.
Футбол / РФПЛ

– В середине тайма Дмитрий Тарасов попросил отрезать ему шнурок на бутсе. Это был один из самых ярких эпизодов игры.

– «Локомотив» за сезон так и не научился взламывать соперников, стоящих в обороне полным составом.

– «Уфа» до перерыва почти не атаковала и не владела мячом. Но статистика ударов: 5-5.

– Ещё более весёлые цифры: «Уфа» – 4 удара из пределов чужой штрафной, «Локомотив» – 1.

– Лучшим на поле был Ману Фернандеш, который играет со сломанным ребром.

Пейчинович вышел на поле вместо дисквалифицированного Кверквелии. После одного из угловых Сёмин и Олег Пашинин вместе чуть не уничтожили серба за потерю опекаемого игрока.

– В пятницу Игорь Денисов назвал допинг-офицеров дебилами. Сегодня чуть не разнёс место резервного арбитра. Правда, случайно – влетел туда по инерции после выноса мяча.

– За три часа в Черкизово Павел Пучков не увидел ни одного забитого мяча, выпил пять стаканов чая, съел столько же пирожков.

– У игроков продолжают выпрашивать майки плакатами.

– Когда Антон Миранчук не реализовал лучший момент матча, Сёмин от злости выкинул на поле бутылку воды.

Юрий Сёмин тоже практикует записки для игроков. Эдер, выйдя на поле, отдал клочок бумаги Коломейцеву. Тот уронил. Потом поднял, конечно.

– До этого тура «Локомотив» несколько игр повторял исход матчей первого круга. Поражение от «Амкара», победа над «Ростовом», разгром «Динамо» и ничья с «Ахматом». «Уфе» в первом круге проиграли. Прогресс.

– За две минуты до конца Чорлука получил травму и сразу ушёл на скамейку. На первый взгляд показалось, что у хорвата заболел ахилл.

– «Локомотив» всё ещё первый. Но всё ещё может по итогам сезона стать только третьим.

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