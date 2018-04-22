Тарасову отрезали шнурок, Сёмин выкинул бутылку. Лучшее из матча «Локомотива»

– В середине тайма Дмитрий Тарасов попросил отрезать ему шнурок на бутсе. Это был один из самых ярких эпизодов игры.

– «Локомотив» за сезон так и не научился взламывать соперников, стоящих в обороне полным составом.

– «Уфа» до перерыва почти не атаковала и не владела мячом. Но статистика ударов: 5-5.



– Ещё более весёлые цифры: «Уфа» – 4 удара из пределов чужой штрафной, «Локомотив» – 1.



– Лучшим на поле был Ману Фернандеш, который играет со сломанным ребром.



– Пейчинович вышел на поле вместо дисквалифицированного Кверквелии. После одного из угловых Сёмин и Олег Пашинин вместе чуть не уничтожили серба за потерю опекаемого игрока.



– В пятницу Игорь Денисов назвал допинг-офицеров дебилами. Сегодня чуть не разнёс место резервного арбитра. Правда, случайно – влетел туда по инерции после выноса мяча.



– За три часа в Черкизово Павел Пучков не увидел ни одного забитого мяча, выпил пять стаканов чая, съел столько же пирожков.



– У игроков продолжают выпрашивать майки плакатами.

– Когда Антон Миранчук не реализовал лучший момент матча, Сёмин от злости выкинул на поле бутылку воды.

– Юрий Сёмин тоже практикует записки для игроков. Эдер, выйдя на поле, отдал клочок бумаги Коломейцеву. Тот уронил. Потом поднял, конечно.



– До этого тура «Локомотив» несколько игр повторял исход матчей первого круга. Поражение от «Амкара», победа над «Ростовом», разгром «Динамо» и ничья с «Ахматом». «Уфе» в первом круге проиграли. Прогресс.



– За две минуты до конца Чорлука получил травму и сразу ушёл на скамейку. На первый взгляд показалось, что у хорвата заболел ахилл.



– «Локомотив» всё ещё первый. Но всё ещё может по итогам сезона стать только третьим.