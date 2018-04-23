Футболист, который спас интригу в Италии

Кто-то верил, что «Наполи» сумеет взорвать концовку сезона в самом трудном выезде из возможных? «Наполи», который не умеет играть большие матчи. Который на шесть очков отстал от второго места в группе в Лиге чемпионов. Который в первом круге проиграл «Ювентусу» дома, а во втором круге не выиграл ещё и у «Милана», «Интера» и «Ромы». Признаюсь честно: я нет. И 89 минут матча в Турине никак не намекали, что это ошибка.

«Ювентус» играл как типичный «Ювентус». Даже не так: как типичный «Ювентус» при позднем Аллегри. Эпохи стагнации, если позволите. Давал почувствовать свой запас прочности, но не особо его выпячивал. Намекал на превосходство в классе, но не пытался его реализовать. «Ювентус» легко защищал ничью, а к победе, кажется вообще не стремился.

Никакой? Наказан

Всего четыре удара по воротам Рейны (ноль в створ) – вот так чемпионы Италии рвались убить интригу в матче с прямым конкурентом. Очень часто настолько циничное отношение к собственным болельщикам и смыслу игры в футбол сходит «Ювентусу» с рук. Правда, не в еврокубках, а в Серии А, где конкуренты в долгах, а их лидеры – на карандаше у Беппе Маротты. Такой стиль позволителен, пока он даёт результат. А результат он даёт, пока команда сохраняет концентрацию.



Нельзя лениво отбиваться от даже уступающей в классе, но сверхмотивированной команды весь матч, а потом просто проиграть верховую борьбу после углового. Вообще, проигрывать «Наполи» верховую борьбу – немного стыдно. «Наполи» по проценту выигранных воздушных дуэлей занимает в Италии 18-е место. Хуже только «Кротоне» и «Беневенто». Тем более стыдно проигрывать верховую борьбу «Ювентусу», который по этому показателю – второй в Италии, лучше него только «Рома». Но «Ювентус» всё равно выключился при подаче в штрафную на последних минутах. Опять, совсем как в одном матче в Лиге чемпионов… Мехди Бенатья даже не прыгал, только смотрел, как прыгает Калиду Кулибали.

Что общего у «Реала» и «Ювентуса»: летом им нужны перемены Большие и дорогие перемены.

Звезда Неаполя

Это удивительно – что забил именно Кулибали. Ведь кроме него и держать было некого. Из своих 70 голов в сезоне «Наполи» забил головой всего восемь раз, из них два гола – на счету Кулибали. Головой отлично играют только он и Альбиоль. Ну, и Гулям, который травмирован, а ещё Максимович, который в «Спартаке».



Удивительно, что забил именно Кулибали, но это и символично. Он – игрок, вокруг которого Сарри выстроил свою команду. Кулибали в «Наполи» отвечает за многое. В том числе, за первый пас, который задаёт вектор. Кулибали не теряется под прессингом, он не обостряет, как Бонуччи, но даёт возможность команде правильно расставиться на поле (важное умение, по мнению Хосепа Гвардиолы). Он выдёргивается из линии на соперника с мячом. Ну, и да, он забивает. Пять голов – отличный показатель для центрального защитника. С такой цифрой Калиду в хорошей компании: рядом Стефан де Врей из «Лацио» (шесть голов), Крис Смоллинг и Николас Отаменди из «МЮ» и «Ман Сити» (по четыре). А ведь Кулибали мог уйти из команды ещё два года назад.

И почти ушёл. Аурелио Де Лаурентис поставил на него ценник в 70 млн евро и отказался продавать в «Челси» дешевле, но он был так уверен, что в итоге не удержит сенегальца, что даже купил ему сменщика. Николу Максимовича из «Торино». А в «Челси» внезапно решили, что Антонио Конте справится и без Кулибали и не стали тратить такую сумму на защитника. Так у Сарри оказались сразу два защитника с похожим стилем игры. Только у Кулибали было железное место в старте, поэтому Максимовичу пришлось конкурировать не с ним, а с Альбиолем. Из этой идеи ничего не вышло: Альбиоль – страхующий центрдеф с чтением игры, а страховка необходима и Кулибали, и Максимовичу. После сезона в запасе серб отправился в аренду в «Спартак». А Кулибали остался на своём месте.

Подарок Бенитеса

За этого защитника Неаполь должен благодарить Рафу Бенитеса. Испанец провернул много своеобразных трансферов, но с этим он сработал отлично. Кулибали был найден в «Генке»: в 22 года он отличался физическими данными (190 см, 90 кг). Сам футболист в интервью сенегальскому изданию Orange Blog рассказывал забавную историю: что он не верил, что ему лично звонит Бенитес, и бросал трубку, думая, что его разыгрывают друзья. «Потом я всё извинялся и извинялся, и не мог остановиться».

В первый год в Италии Кулибали производил впечатление типичного защитника-здоровяка, который физикой пытается компенсировать тактическую необразованность, но у Сарри он резко прибавил, а заодно итальянец раскрыл его умение играть в пас. О трансформации Калиду за четыре года в Неаполе говорят некоторые цифры.



Все четыре сезона у него последовательно увеличивается количество пасов в среднем за игру (с 54 до 88 – невероятный прогресс) и уменьшается количество попыток отбора в среднем за игру (с 3,6 до 2,2). При этом он стал даже чуть реже позволять проходить себя на дриблинге (с 0,7 до 0,6 за игру). Всё вместо это многое говорит об изменении игры «Наполи», но так же много – о самом игроке. Пока «Наполи» учился играть от себя, контролировать мяч и строить позиционные атаки, Кулибали учился не суетиться, не вылетать на соперника, как на пожар и лучше читать игру. И научился.



Когда о нём спросили Марадону, Диего ответил: «Если бы не цвет кожи, он бы играл в «Реале» или «Барселоне». Хм, возможно, Марадоне стоило бы узнать больше про Самуэля Юмтити (и про цвет его кожи), но мысль все поняли: Кулибали очень крут. А фото Диего с футболкой сенегальца стало хитом «твиттера».

Последние трансферные слухи опять отправляют его в «Челси»: вроде бы теперь лондонцы готовы заплатить за него 70 млн евро. Вот только контракт после несостоявшегося в 2016 году перехода был продлён, и сейчас сумма отступных за него – 90 млн евро. Впрочем, это не выглядит нелепой ценой за одного из лучших современных центральных защитников в мире.