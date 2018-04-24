Дзюба передаёт привет Манчини — в мгновениях 27-го тура РФПЛ

Боевой матч в Туле, безнаказанный Гранквист и бессилие «Спартака» — в подборке лучших фото прошедшего тура.

Триллер тура

Один из самых запоминающихся матчей этого сезона состоялся в Туле. «Арсенал» вдесятером смог добиться ничьей с «Зенитом» благодаря голу Артёма Дзюбы, для которого эта встреча была принципиальной.

Что, посмеялись? Дзюба всё доказал «Зениту» и вам У Черчесова нет выбора: он обязан вызвать Артёма в сборную.

Дубль тура

В концовке матча с «Арсеналом» Далер Кузяев смог за две минуты вывести «Зенит» вперёд, однако для победы этого оказалось недостаточно.

Фантастика в Туле! Нереальный матч, судьбу которого решил Дзюба Возможно, в Туле мы увидели самый крутой сюжет в истории РФПЛ!

«Сухой лист» тура

Леандро Паредес отличился в матче с «Арсеналом» красивым голом с углового.

Баннер тура

Болельщики «Арсенала» мотивируют свою команду на достижение максимальных результатов.

Фото: arsenaltula.ru

Вылет тура

«СКА-Хабаровск» с минимальным счётом уступил «Динамо» и теперь точно покинет РФПЛ.

Фото: fcska.ru

Юбилей тура

«Рубин» отпраздновал 60-летие в компании легенд клуба. Поздравить родной клуб в Казань приехали: Макбет Сибайя, Орландо Калисто, Давид Чаладзе, Лаша Салуквадзе, Александр Бухаров, Виталий Калешин, Рустем Хузин, Олег Нечаев, Хасан Кабзе, Роман Шаронов и бывший тренер по физподготовке Рауль Рианчо.

Фото: rubin-kazan.ru

Цифра тура

Матч с «Краснодаром» стал для ЦСКА 800-м в высшем российском дивизионе и завершился победой «армейцев». Кроме того, перед началом встречи Игорь Акинфеев вручил награду победительнице конкурса «Мисс ЦСКА – 2018».

Тот самый Муса! Нигериец вытаскивает ЦСКА на второе место ЦСКА добывает волевую победу над «Краснодаром» и одним рывком обходит «Зенит» и «Спартак».

Кунг-фу тура

Резонансный момент в матче ЦСКА – «Краснодар»: Андреас Гранквист прямой ногой ударил Витиньо по лицу, однако Сергей Лапочкин никак не наказал капитана «Краснодара» за явное нарушение.

Жуткое столкновение Витиньо и Гранквиста. И это — не фол?! Должен ли был Лапочкин удалять шведского защитника?

Разборки тура

Этот эпизод вызвал бурную реакцию у игроков ЦСКА – активнее всего свою команду защищал Игорь Акинфеев.

Невозмутимость тура

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак с абсолютным спокойствием наблюдает за игрой с «Локомотивом».

Контраст тура

Юрий Сёмин, напротив, был далёк от спокойствия, так как «Локомотив» в очередной раз провёл ничейный матч и потерял очки.

Тарасову отрезали шнурок, Сёмин выкинул бутылку. Лучшее из матча «Локомотива» 13 предложений, которые лучше самой игры.

Плакаты тура

У болельщиков всё так же популярна манера просить у футболистов футболки с помощью плакатов, и некоторые из них получают заветный трофей.

Скоро можно будет устраивать конкурс на самый креативный слоган: кого-то без футболки не берут замуж, а кого-то не пускают домой.

Поддержка тура

Игроки «Тосно» вышли на матч с «Амкаром» в специальных футболках в поддержку Павла Погребняка, который получил травму в матче Кубка России со «Спартаком».

Помощь тура

«Ахмат» обыграл «Спартак» и не только добыл для себя важные три очка, но и помог «Локомотиву» сохранить отрыв в тройке лидеров чемпионата.

«Спартак» утратил веру в чемпионство. Болельщики – веру в «Спартак» Тотальный разнос от «Ахмата».

Акция тура

Перед матчем «Спартак» — «Ахмат» состоялась акция «Футбол на благо» и «Мир равных возможностей», инициатором которой был московский клуб. Первый удар по мячу нанёс ребёнок с синдромом Дауна.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Захват тура

Когда очень соскучился по Квинси Промесу.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» облажался. Каррера теряет команду? Всё даже хуже, чем кажется.

Шляпа тура

Необычный головной убор у болельщика ЦСКА

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дети тура

Наша самая трогательная рубрика.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»