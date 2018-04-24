Дзюба передаёт привет Манчини — в мгновениях 27-го тура РФПЛ

Триллер тура
Один из самых запоминающихся матчей этого сезона состоялся в Туле. «Арсенал» вдесятером смог добиться ничьей с «Зенитом» благодаря голу Артёма Дзюбы, для которого эта встреча была принципиальной.
Дубль тура
В концовке матча с «Арсеналом» Далер Кузяев смог за две минуты вывести «Зенит» вперёд, однако для победы этого оказалось недостаточно.
«Сухой лист» тура
Леандро Паредес отличился в матче с «Арсеналом» красивым голом с углового.
Баннер тура
Болельщики «Арсенала» мотивируют свою команду на достижение максимальных результатов.
Вылет тура
«СКА-Хабаровск» с минимальным счётом уступил «Динамо» и теперь точно покинет РФПЛ.
Юбилей тура
«Рубин» отпраздновал 60-летие в компании легенд клуба. Поздравить родной клуб в Казань приехали: Макбет Сибайя, Орландо Калисто, Давид Чаладзе, Лаша Салуквадзе, Александр Бухаров, Виталий Калешин, Рустем Хузин, Олег Нечаев, Хасан Кабзе, Роман Шаронов и бывший тренер по физподготовке Рауль Рианчо.
Цифра тура
Матч с «Краснодаром» стал для ЦСКА 800-м в высшем российском дивизионе и завершился победой «армейцев». Кроме того, перед началом встречи Игорь Акинфеев вручил награду победительнице конкурса «Мисс ЦСКА – 2018».
Кунг-фу тура
Резонансный момент в матче ЦСКА – «Краснодар»: Андреас Гранквист прямой ногой ударил Витиньо по лицу, однако Сергей Лапочкин никак не наказал капитана «Краснодара» за явное нарушение.
Разборки тура
Этот эпизод вызвал бурную реакцию у игроков ЦСКА – активнее всего свою команду защищал Игорь Акинфеев.
Невозмутимость тура
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак с абсолютным спокойствием наблюдает за игрой с «Локомотивом».
Контраст тура
Юрий Сёмин, напротив, был далёк от спокойствия, так как «Локомотив» в очередной раз провёл ничейный матч и потерял очки.
Плакаты тура
У болельщиков всё так же популярна манера просить у футболистов футболки с помощью плакатов, и некоторые из них получают заветный трофей.
Скоро можно будет устраивать конкурс на самый креативный слоган: кого-то без футболки не берут замуж, а кого-то не пускают домой.
Поддержка тура
Игроки «Тосно» вышли на матч с «Амкаром» в специальных футболках в поддержку Павла Погребняка, который получил травму в матче Кубка России со «Спартаком».
Помощь тура
«Ахмат» обыграл «Спартак» и не только добыл для себя важные три очка, но и помог «Локомотиву» сохранить отрыв в тройке лидеров чемпионата.
Акция тура
Перед матчем «Спартак» — «Ахмат» состоялась акция «Футбол на благо» и «Мир равных возможностей», инициатором которой был московский клуб. Первый удар по мячу нанёс ребёнок с синдромом Дауна.
Захват тура
Когда очень соскучился по Квинси Промесу.
Шляпа тура
Необычный головной убор у болельщика ЦСКА
Дети тура
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