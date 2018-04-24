Человек, который убил надежду «Спартака» на чемпионство

Год назад «Ахмат» ускорил чемпионство «Спартака» внезапной победой в Петербурге, а теперь лишил всё тот же «Спартак» последних надежд на защиту титула. Нет, математически красно-белые ещё могут догнать и перегнать «Локомотив», но в жизни такого рода чудеса случаются крайне редко. Вы действительно верите, что «Локомотив» всё проиграет, а «Спартак» всё выиграет? Да ладно…

«Спартак» утратил веру в чемпионство. Болельщики – веру в «Спартак» Тотальный разнос от «Ахмата».

Грозненцы второй раз за неполную неделю проявили себя в столице организованной командой с чувством собственного достоинства: когда слабо мотивированные со спортивной точки зрения футболисты поочерёдно отбирают очки у двух кандидатов в чемпионы, это вызывает искреннее восхищение с примесью удивления. Но в этот раз у южан выискался ещё и яркий солист. На беду спартаковцев, Бернард Бериша выдал безоговорочно лучший матч в сезоне, выставив оборону Карреры в крайне неприглядном, даже комичном свете. Есть повод – нет, не познакомиться, всё же человек в РФПЛ не новый – внимательнее изучить его портфолио. В нём достаточно любопытных, в том числе малоизвестных, фактов.

1. Засветился на фоне «Локо»



В групповом турнире Лиги Европы осенью 2015-го «Локомотив» относительно легко расправился с албанским «Скендербеу» — 2:0 дома, 3:0 в гостях, но парнишка с 23-м номером на спине «железнодорожникам» запомнился – оригинальным дриблингом, спортивным нахальством. Поговаривали, что столичный клуб рассматривал Беришу в качестве потенциального новичка – впрочем, подтверждения эти разговоры не получили. Единственное дельное предложение из РФПЛ Бернард получил от «Анжи» — и принял его.

Лига Европы стала отличной витриной для Бернарда Бериши Фото: РИА Новости

2. Блистал у Врбы



Больше всех матчей в России (19) Бериша провёл под командованием Павела Врбы. Чех был первым и остаётся лучшим тренером для Бернарда в новой стране с точки зрения личной статистики (4 гола, 2 паса). Остаётся только сожалеть, что в результате энной «смены вектора» в «Анжи» перспективное сотрудничество продлилось недолго.

Отверженные из «Анжи». Куда разбрелись лидеры южан Полного месяца не прошло после нашумевшего объявления о смене курса «Анжи», а большинство игроков осеннего состава уже покинули команду.

3. Стабильно вредил «Зениту»



В первые полгода Бериши в «Анжи» больше всех натерпелся от него «Зенит». Петербуржцам Бериша забивал и в чемпионате, и в Кубке. С его гола начался камбэк южан с 0:2 в лиге (закончили 2:2), и он же подвёл черту под разгромом сине-бело-голубых в играх на вылет. Поражение в Каспийске – 0:4 – стало самым тяжёлым ударом для дедушки Луческу в России.

4. Продали в 10 раз дороже, чем купили



Возможно, со спортивной точки зрения «Анжи» от потери Бериши проиграл – с экономической выиграл. Согласно данным transfermarkt.de (других у нас всё равно нет), продажная стоимость игрока в 10 раз превысила покупную. Грозненцы не пожалели за косовского технаря 2,5 млн евро. В списке крупнейших приобретений «Терека»/«Ахмата» эта сделка заняла шестое место.

5. Три Бериши в сборной



В национальной команде Косова есть ещё два Бериши – Валон и Бесарт. Не родственники – однофамильцы. Первый родился в Швеции, играл за все возможные сборные Норвегии, пока не получил от ФИФА разрешения встать под синий косовский стяг. Занятно, что единственный гол за вторую родину Валон забил с подачи Бернарда, сравняв счёт в Финляндии. Этим двум Беришам Косово и обязано единственным очком в отборе ЧМ-2018. Остальные девять матчей косовары проиграли.

6. Удалялся во всех предыдущих командах



Было бы странно, если бы такой импульсивный, заводной игрок никогда не удалялся с поля. Особенно часто Бернард грешил карточками в молодости. Дважды его «изолировали от общества» в «Бесе», и оба раза в матчах со «Скендербеу», следующим работодателем Бериши! Дважды он оставлял в меньшинстве «Скендербеу», по разу – «Анжи» и сборную Косово. Только в «Ахмате» пока дальше предупреждений не заходил. Характерно, что все четыре «горчичника» в Грозном Бериша получил в промежуток с 83-й по 90-ю минуту. Стиль игры у него чрезвычайно энергозатратный – этим и объясняются периодические срывы в концовках.

7. Входит в топ-5 дриблёров РФПЛ



Косовский албанец безотлагательно предъявил российской публике свой главный козырь – скоростную обводку. На первых порах даже возглавлял рейтинг самых активных дриблёров РФПЛ. Со временем Бериша стал менее эгоистичным и более командным исполнителем, но по части финтов равных ему в чемпионате по-прежнему мало. В этом сезоне чаще него «включают технику» только Мануэл Фернандеш и Александр Головин (в среднем – 1,8 раза за игру). Бериша с показателем 1,7 делит третье-пятое места с Алексеем Миранчуком и Витиньо.

8. Не забивал больше года



Бериша будто специально ждал «Спартак», чтобы продемонстрировать всё лучшее, что умеет. Последний раз он поражал чужие ворота 8 апреля 2017 года – это были ворота «Арсенала». В нынешнем сезоне не то что голов – даже результативных передач у Бернарда не было. Теперь есть и то, и другое.

9. Дружит семьями с Анхелем



Партнёры по команде характеризуют Бернарда как открытого, дружелюбного парня, но языковой барьер всё же ограничивает возможности для коммуникации. На родном албанском Бериша может поболтать лишь с Балаем и Роши. Тем удивительнее, что ближе всех в коллективе он сошёлся с защитником Анхелем из Венесуэлы. Может быть, всё дело в том, что албанцы – ребята холостые, а Бериша и Анхель – женатые и вдобавок живут в Грозном по соседству. Познаний в английском им хватает, чтобы понять друг друга. Когда в матче с «Тосно» Анхель сцепился с Погребняком, первым на защиту товарища примчался Бериша – 20-сантиметровая разница в росте и авторитет оппонента его не смутили.

Бериша против Погребняка Фото: http://fc-akhmat.ru

10. Называют Ракетой



На самом деле Ракет в «Ахмате» две – это Бериша и Мохаммади. Оба резко стартуют и быстро летят. Одно время тренеры совмещали бегунков на фланге, от чего баланс в командной игре нарушался. Возникал перекос в сторону атаки в ущерб защите. Новый и. о. главного тренера Игорь Ледяхов перебросил Беришу на противоположный край, к более сдержанному в наступательном отношении Уциеву – и этот ход стал одним из ключей команды к победе над чемпионом.