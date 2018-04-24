Муса снова бежит! Когда ссора с тренером идёт на пользу

Зимой Ахмед Муса вернулся в ЦСКА после бесславного вояжа в «Лестер», но рестарт в России получился не слишком удачным. Всё чаще болельщики и эксперты критиковали форварда. Недавний конфликт на поле с Виктором Гончаренко только подогревал споры – стоило ли вообще возвращаться игроку?

Гончаренко об отказе Мусы пожать руку: такие перепалки могут быть, это семейное

Для того чтобы развеять все сомнения и доказать, что он прежний Муса, нигерийцу пришлось приложить немало усилий. И ведь сработало: в прошлую среду форвард сделал две голевые передачи и поучаствовал в разгроме «Амкара», а уже в 27-м туре его старания трансформировались в два важнейших гола «Краснодару». Благодаря Мусе ЦСКА смог отыграть отставание и даже выйти вперёд, а чемпионская гонка для «армейцев» ещё не закончена.

Вклад Ахмеда в победу члены жюри, участвующие в проекте MVP, оценили на максимальные 12 баллов. А в обоих читательских опросах болельщики поставили нападающего на первое место, добавив в копилку ещё 6 очков. Поздравляем Ахмеда Мусу с максимальным результатом!

Символическая сборная 27-го тура РФПЛ Среди героев тура – десант игроков «Ахмата» и, конечно, Дзюба.

Удивительно, но члены жюри, называвшие лучших игроков тура, проявили невиданное единение и упомянули всего четырёх игроков, по их мнению, заслуживающих титула самого ценного игрока. В итоге второе место поделили Бернард Бериша из «Ахмата», показавший лучший матч сезона против «Спартака», и Артём Дзюба («Арсенал»), реализовавший мечту отомстить «Зениту». Оба футболиста получили в итоге по 12 баллов.

Фантастика в Туле! Нереальный матч, судьбу которого решил Дзюба Возможно, в Туле мы увидели самый крутой сюжет в истории РФПЛ!

Последним на пьедестале почёта оказался Далер Кузяев, сделавший дубль в составе «Зенита». Без этих голов петербуржцам пришлось бы нелегко в Туле. За удачный выход на замену Кузяев получил 6 зачётных баллов.

Специалисты

Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Бериша, Муса, Дзюба.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Кузяев, Дзюба, Муса.

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»: Муса, Кузяев, Бериша.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Муса, Дзюба, Кузяев.

РФПЛ

Бериша, Муса, Дзюба.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Муса, Бериша, Дзюба.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Бериша, Муса, Дзюба.

Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Бериша, Муса, Дзюба.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец": Муса, Бериша, Кузяев.

Антон Третяк, «Чемпионат»: Муса, Бериша, Кузяев.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Бериша, Муса, Дзюба.

Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Муса, Дзюба, Кузяев.

«ВКонтакте»



Ахмед Муса (ЦСКА) – 11 163 голоса (64,2%) – 3 дополнительных балла.

Артём Дзюба («Арсенал») — 2399 (13,8%) – 2.

Бернард Бериша («Ахмат») — 2277 (13,1%) – 1.



Читатели



Ахмед Муса (ЦСКА) – 323 голоса – 3 дополнительных балла.

Бернард Бериша («Ахмат») – 295 – 2.

Артём Дзюба («Арсенал») – 118 – 1.

Итоги 27-го тура РФПЛ

Ахмед Муса (ЦСКА) – 18;

Бернард Бериша («Ахмат») – 12;

Артём Дзюба («Арсенал») – 12;

Далер Кузяев («Зенит») – 6.



Концовка сезона-2017/18 получилась несколько скомканной из-за старта чемпионата мира, поэтому в мае состоится всего два тура. В связи с этим мы решили объединить майский зачёт с апрельским и определить MVP по итогам двух месяцев. В данный момент в зачёте лидирует Артём Дзюба, отличившийся в матче с «Зенитом» и удачно сыгравший в 23-м туре с «Ростовом» (два гола и итоговая ничья). Второй – лауреат 27-го тура Ахмед Муса, а тройку замыкает автор хет-трика в ворота «Анжи» в 25-м туре спартаковец Квинси Промес.