От Салаха до Клавана. Ещё одна причина любить футбол

Есть множество логичных и важных причин любить футбол. Но, как всегда бывает с настоящей любовью, на фоне всех этих важных причин должна выделяться ещё одна, главная. Нелогичная и иррациональная. Вот она, «Ливерпуль» и «Рома» полтора часа её всем показывали.

5:2 в полуфинале Лиги чемпионов. Это «Ливерпуль» Мохамед Салах порвал «Рому» – за сборную России всё страшнее.

По хорошему, после первого тайма счёт должен был быть где-то между 4:0 и 5:1. Это было бы логично, и не вызвало бы никаких вопросов. Салах – гений, и неважно, будет он показывать такой футбол следующие пять лет или пять месяцев. Дайте ему «Золотой мяч» сейчас, хотя бы просто затем, чтобы установить какой-то стандарт, какие-то правила фейс-контроля в этот закрытый вип-клуб для двоих. Хотя бы чтобы показать: да, вход существует, в клуб можно попасть. Так вот, Салах – гений, а Фирмино – идеальный помощник гения. А «Ливерпуль» достаточно силён, чтобы забить этой команде (которая каким вообще чудом оказалась в полуфинале?) 4-5 голов за один тайм.

Но нет. Только 2:0, а «Ливерпуль» такая команда, что этот достаточный для 90% других команд счёт всё-таки выглядел немного… ну, не скользко, но знаете, как после дождя. Было ощущение, что во втором тайме «Рома» хотя бы попытается удивить.



Ожидания и реальность не всегда совпадают, иногда реальность намного изобретательнее. «Рома» не смогла удивить. Быстро получила разгром (три гола за 13 минут во втором тайме) и сдалась. Мы все видели, есть миллионы свидетелей: минуте на 70-й команда просто устала пытаться. Нервно катала мяч, не поднимая глаз от земли. Как будто матч уже закончился.



И «Ливерпуль» бросил прессинговать. Наверное, потому что матч закончился. Даже Клопп решил, что уже всё. Его, наверное, будут критиковать за замену Салаха, но скажите честно: а когда вы бы решили, что уже можно менять лидера при счёте 5:0? На 75-й минуте рано, да? Счёт слишком скользкий? Да, ладно! К 75 минуте все надежды на «Рому» давно спали и видели сны. Всё было логично.

«Рома» забила странный, неочевидный гол, когда из 22 человек на поле хотели играть всего двое: Джеко и Найнгголан. И то, не играть, а именно биться. И пас Найнгголана, и удар Джеко не были из разряда тех, что невозможно перехватить и отбить. Но это не имеет значения, имеет значение результат. Every action has a reaction, как говорил бандит из одного культового фильма. Реакцией «Ромы» на неочевидный гол стал ещё один неочевидный гол. Логика? Ха-ха. «Ливерпуль».



Логика и здравый смысл отправились в мусорный ящик. В тот момент, когда смотреть футбол уже было незачем, его вдруг стало интересно смотреть. Хотя бы ради того, чтобы увидеть замену Фирмино на Клавана. Юрген Клопп, самый мейнстримный из нонконформистов, повёл себя как какой-то… кто? Как Жозе Моуринью? Это не хэви-метал, это даунтемпо.

Счёт 5:2, команда громит соперника, до конца матча осталось меньше пяти минут, а Клопп меняет центрального нападающего на центрального защитника, потому что не уверен в надёжности этого результата. И выпускает Рагнара Клавана, имя которого вызывает у болельщиков рефлекс: срочно выпить успокоительное. Для надёжности выпускает.



Для настоящей любви нужна иррациональная причина. Так вот, это она. Клаван на последние минуты, чтобы защитить счёт 5:2. Самая иррациональная причина любить футбол. Спасибо «Роме» за 10 минут. Ах да, и «Ливерпулю» за 80.



Теперь даже при счёте 0:0 за 15 минут до финального свистка в Риме можно будет надеяться на… да на что угодно. Ну, на 2:1, например и воспоминания на ближайшие лет 10, даже после вылета «Ромы». Хотя, 0:0 точно не будет. Только не с этими двумя ненормальными командами.