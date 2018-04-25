7 самых крутых матчей Салаха в этом сезоне

Египтянин невероятно хорош! И ведь сюда ещё не попали несколько матчей, в которых Салах делал дубль.

27.08.2017. «Ливерпуль» – «Арсенал» – 4:0

В 3-м туре английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» разорвал на «Энфилде» команду Арсена Венгера. Салах забил третий гол красных, убежав один на один и переиграв голкипера Петра Чеха. Потом египтянин классной передачей помог отличиться ещё и Даниэлу Старриджу.

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Хватит сравнивать Салаха с Месси. Они разные Если очень хочется его с кем-то сравнить, есть более подходящий вариант.

06.12.2017. «Ливерпуль» – «Спартак» – 7:0

«Спартак» надеялся выйти из группы, добыв нужный результат в Ливерпуле. Тогда мы во что-то верили, теперь же понимаем, что никаких оснований для надежды на удачу не было. Салах уже на 4-й минуте заработал пенальти после фола Георгия Джикии. После этого продолжил терзать оборону красно-белых. Правда, свой гол забил только при счёте 6:0, ловко развернувшись и пробив в верхний угол.

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14.01.2018. «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 4:3

В этой игре 23-го тура АПЛ команда Юргена Клоппа нанесла первое поражение будущему чемпиону «Манчестер Сити». Во втором тайме при счёте 2:1 Салах отдал голевую передачу на Садио Мане, после чего собственным голом сделал разницу крупной. Нападающий поймал мяч, который неудачно выбил голкипер Эдерсон, и поразил пустые ворота.

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04.02.2018. «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» – 2:2

В 26-м туре Салах оформил на «Энфилде» дубль в ворота «шпор». Уже на 3-й минуте нападающий подкараулил ошибку Эрика Дайера, перехватил мяч и реализовал выход один на один. В концовке египтянин забил второй гол, которому лишь чуть-чуть не хватило для того, чтобы стать победным. Обманул в чужой штрафной нескольких защитников и поразил ворота Уго Льориса. Это было красиво!

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17.03.2018. «Ливерпуль» – «Уотфорд» – 5:0

Самый результативный матч Салаха в нынешнем сезоне АПЛ. В игре 31-го тура египтянин стал автором четырёх из пяти мячей «Ливерпуля». И здесь не обошлось без быстрого гола Мохамеда, закружившего своими финтами голову защитнику до такой степени, что тот просто упал и наблюдал за точным ударом египтянина из положения лёжа. При втором голе Салах откликнулся на кросс с левого фланга. Хет-трик нападающий оформил, забив забавный гол, когда на его финты купились сразу три защитника «Уотфорда», а покер – с добивания. Кроме того, звезда красных отдал голевую передачу Роберто Фирмино.

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Салах опять забил (четыре) и отдал. Это уже реально страшно 19 июня «оставшиеся в живых» защитники сборной России позавидуют травмированным Васину с Джикией и отказникам Березуцким?

04.04.2018. «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 3:0

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» опять пострадал на «Энфилде» от Салаха. Хозяевам помог поймать кураж быстрый гол нападающего, который вскрыл оборону соперника на пару с Фирмино. При счёте 2:0 Мохамед помог отличиться Мане. Ускользнув от защитника, Салах сделал мягкий точный навес к дальний штанге – под удар головой.

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24.04.2018. «Ливерпуль» – «Рома» – 5:2

Два гола и две голевые передачи – таков улов Салаха в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Ромой». Сперва Мохамед забил своей бывшей команде классным ударом почти от линии штрафной, а затем убежал на рандеву с Алисоном и перекинул мяч через голкипера. Во втором тайме Салах ассистировал Мане и Фирмино. «Роме» удалось прийти в себя только после замены египтянина. Интрига подала признаки жизни, так что Салах должен будет забить теперь в Риме.

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