«Салах погрузил Рим в руины». Пресса и соцсети – о победе «Ливерпуля»

«Великолепно!» – с таким заголовком вышла сегодня газета Daily Mirror. В слове «smokin’» редакторы выделили две буквы – и не зря. В первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Ромой» Мохамед Салах был действительно великолепен.

А газета Daily Mail и вовсе назвала Салаха «новым Месси».

«Первые 20 минут «Рома» играла хорошо и в концовке матча, похоже, вновь нащупала нити игры. Но между этими двумя отрезками сложилось ощущение, что римлянам отчаянно требовался нашатырь», — такое впечатление у журналиста The Guardian оставили гости.

The Guardian: «Сенсационный Салах. Красные за рулём, но у «Ромы» ещё есть надежда»; Daily Espress: «Ребята Мо – 5, римляне – 2».

Ещё один яркий заголовок – на странице спортивного раздела Daily Express, посвящённой матчу: «Могучий Мо погружает Рим в руины».

Отдельная полоса во многих изданиях посвящена вакханалии, которую устроили болельщики на улицах Ливерпуля. Самое яркое фото с усевшимися на полицейский фургон фанатами уже облетело весь мир. К счастью, на этот раз болельщики ограничились красочным файер-шоу – автобусу гостей не досталось так, как перед матчем с «Манчестер Сити».

Daily Mail: «Лучший игрок на планете»

«Его невозможно было остановить, — пишет репортёр итальянской La Gazzetta dello Sport. – Он – монстр, он был везде. Два гола и две голевые передачи Салаха – и «Рома» тает на глазах у публики. К счастью, римлянам удалось поднять головы. Теперь, когда они отыграли два мяча, выход в финал Лиги чемпионов выглядит очень далёкой перспективой, но отнюдь не невозможной. Маловероятный сценарий, но такой фильм мы уже видели».

La Gazzetta dello Sport: «Рома» в нокауте от Салаха; Corriere dello Sport: «Вы можете сделать это в Риме»

«Это могло стать унижением, а в итоге обернулось лишь тяжёлым, но не решающим ударом. Практически до конца матча команда Ди Франческо находилась в шоке от пьянящего футбола Клоппа. Но затем всё перевернулось, и после гола Джеко и пенальти Перотти исход противостояния кажется уже не таким однозначным. А изменилось всё после ухода с поля «Египетского короля», в очередной раз показавшего внеземной футбол, — «Ливерпуль» превратился обратно в нормальную команду», — под впечатлением коллега из Corriere dello Sport.

Знаменитый художник-карикатурист Омар Момани напоминает о временах, когда «Рома» продала Мохамеда Салаха «Ливерпулю» всего за 30 млн фунтов.

Кажется, ажиотаж вокруг Лионеля Месси уже начинает уступать иконе Салаха. «Подвинься!»

«Тем временем болельщики «Барселоны» смотрят матч с таким лицом».

«Мой сын хочет стать Салахом».

«Мохамед Салах играет в гольф».

«Трибуны «Энфилда» сегодня».

Не обошлось и без шуток по поводу инцидента на первых минутах матча, когда у бокового арбитра полотно флажка отсоединилось от древка. Пока он менял флажок, игра очень некстати для него продолжилась. Чтобы зафиксировать офсайд, арбитр, не успев повесить новый флажок, взмахнул голой палочкой, словно волшебник.

«Вингардиум левиоса!»

«Лайнсмен, бегущий вдоль бровки с одной лишь палкой и пытающийся хорошо выполнить свою работу, – лучшее, что я когда-либо видел».

«Для тех, кто скучает по своей электрической зажигалке от газовой плиты».

А вот фото для тех, кто завидует английским полям. Иногда и на Туманном Альбионе возникают такие казусы. «Надеюсь, лайнсмен умеет плавать».

«Клопп и Джеррард болельщикам: «Ведите себя хорошо». Болельщики: «…»