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Уроженец Улан-Удэ выиграл Лигу УЕФА в составе «Барселоны»

Олег Лысенко
Фото: Monika Majer/Getty Images
Уроженец Улан-Удэ выиграл с «Барселоной» Лигу УЕФА. Это не шутка
Интересно, тренеры юношеских сборных России знают такого?
Футбол

В июле 2010-го мы первыми в Рунете написали о нём. История о том, как мальчик из Улан-Удэ очутился в школе легендарной «Барселоны» (не путать с платными филиалами для всех желающих), живо разлетелась по профильным и не только ресурсам. Это было слишком похоже на красивую сказку, чтобы материализоваться в нечто серьёзное в реальности. Но спустя восемь лет история получила неожиданное продолжение.

Мальчик из Улан-Удэ вырос и выиграл с сине-гранатовыми Лигу УЕФА – аналог Лиги чемпионов для юношей. То, что за эти годы он не бросил футбол, не растворился в толпе местных дарований, которыми земля испанская и каталонская в частности во все времена полнилась, уже сродни маленькому чуду. А уйти из «Барсы» и вернуться удаётся считаным единицам. Роме повезло. Но это везение надо было заслужить.

Из Бурятии – в "Барселону"!
Заметку о юном российском вратаре "Барселоны" год назад не перепечатал только ленивый. Мы разыскали в недрах каталонской академии ещё одного соотечественника. О нём до нас не писал никто.

«Мы здесь уже восемь лет, – рассказывала мне мама футболиста Ольга Тугаринова. – Ездили в Каталонию отдыхать, да так прикипели душой к этим чудесным местам, что решили остаться. У мужа своя фирма, я детьми занимаюсь – помимо Ромы у нас ещё дочка растёт. Мы не эмигранты, нет. У всех российское гражданство, в Испании только вид на жительство оформили. Можно сказать, живём на два дома. Только большую часть времени – здесь, в Кастельдефельсе, а меньшую – в родном Улан-Удэ».

Приглашение любого ребёнка в систему «Барсы» подразумевает наличие определённых задатков (у тренеров клуба глаз на таланты намётанный), а ребёнка иностранного — тем паче. Но чтобы развить природный дар, нужно обладать набором дополнительных характеристик – таких, как трудолюбие и целеустремлённость. У Романа, как видно, и с тем, и с другим порядок – коль скоро прошёл все стадии становления в детско-юношеском футболе, не опустил рук после первых неудач, в условиях резко обострившейся конкуренции.

Роман Тугаринов
Роман Тугаринов
Фото: instagram.com

Академия «Барселоны» — это не только передовые методики и море превосходных полей. Это жёсткий отсев и высокая текучесть кадров. Уникумам удаётся подняться по клубной иерархической лестнице снизу доверху, не пропустив ни одной ступени. Тугаринов продержался в системе пятилетку – приличный срок для клуба высочайших стандартов качества. Но, видимо, в какой-то момент то ли приостановился в росте, то ли перестал поспевать за более талантливыми сверстниками – в общем, с «Ла Масией» пришлось попрощаться. Как оказалось – не навсегда.

Тугаринов сделал шаг назад ради двух шагов вперёд – отправился в маленький клуб «Унион Эспортива Корнелья», известный тем, что в своё время дал путёвку в жизнь Жорди Альбе. Благо далеко ехать не пришлось — всего 9 км от столицы автономии. Там дела у юного защитника – а в отношении позиции Рома с детства был однолюбом – пошли веселее. Уровень ниже – доверия и практики больше.

В юношеской команде «Корнельи» Тугаринов быстро стал одним из лидеров. Регулярно привлекался в юношескую сборную Каталонии для участия в чемпионате Испании. И тем не менее его возвращение в «Барсу» многих удивило – настолько, что местная газета Sport уделила событию развёрнутую заметку. Речь, напомню, о трансфере в де-факто третью (!) команду клуба.

Роман Тугаринов (слева)
Роман Тугаринов (слева)
Фото: facebook.com

В известной степени адаптацию Роману в «хувениле A» (юниоры не старше 19 лет) облегчило присутствие рядом приятелей по детским командам – в частности Ориоля Бускетса (нет, не родственник Карлеса и Серхио). Но ещё важнее, что он вернулся более готовым к серьёзной конкуренции. К 18 годам Роман вытянулся почти до 190 см, окреп морально и физически.

За неполный сезон «врасти» в основу команды Тугаринову объективно было трудно. Позиция в центре обороны предполагает стабильность – менее охотно тренеры ротируют только вратарей. Тем не менее высокий блондин закрепился в обойме и, получая свои шансы, пользовался ими неплохо.

В чемпионском евросезоне Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента дважды выпустил своего el ruso на поле – против «Олимпиакоса» на замену в середине второго тайма, против «Спортинга» — в основе. Полуфинал с «Манчестер Сити» и финал с «Челси» Роман посмотрел со скамейки, но тут нужно учесть, что для одного конкурента Романа это вторая Лига УЕФА, для другого – третья. И первый, Оскар Мингеса, вдобавок является капитаном команды. 18-летний Тугаринов в этой сине-гранатовой ватаге один из самых молодых. Для защитника это скорее всё-таки недостаток, чем преимущество.

То, что тренер на своего 15-го номера рассчитывает, показали заключительные туры молодёжного первенства. Их Роман отыграл от начала до конца. Полагаю, РФС не мешало бы уже поинтересоваться планами «русского испанца» на будущее.

Роман Тугаринов (справа)
Роман Тугаринов (справа)
Фото: instagram.com
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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