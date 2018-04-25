Уроженец Улан-Удэ выиграл с «Барселоной» Лигу УЕФА. Это не шутка

В июле 2010-го мы первыми в Рунете написали о нём. История о том, как мальчик из Улан-Удэ очутился в школе легендарной «Барселоны» (не путать с платными филиалами для всех желающих), живо разлетелась по профильным и не только ресурсам. Это было слишком похоже на красивую сказку, чтобы материализоваться в нечто серьёзное в реальности. Но спустя восемь лет история получила неожиданное продолжение.

Мальчик из Улан-Удэ вырос и выиграл с сине-гранатовыми Лигу УЕФА – аналог Лиги чемпионов для юношей. То, что за эти годы он не бросил футбол, не растворился в толпе местных дарований, которыми земля испанская и каталонская в частности во все времена полнилась, уже сродни маленькому чуду. А уйти из «Барсы» и вернуться удаётся считаным единицам. Роме повезло. Но это везение надо было заслужить.

Из Бурятии – в "Барселону"! Заметку о юном российском вратаре "Барселоны" год назад не перепечатал только ленивый. Мы разыскали в недрах каталонской академии ещё одного соотечественника. О нём до нас не писал никто.

«Мы здесь уже восемь лет, – рассказывала мне мама футболиста Ольга Тугаринова. – Ездили в Каталонию отдыхать, да так прикипели душой к этим чудесным местам, что решили остаться. У мужа своя фирма, я детьми занимаюсь – помимо Ромы у нас ещё дочка растёт. Мы не эмигранты, нет. У всех российское гражданство, в Испании только вид на жительство оформили. Можно сказать, живём на два дома. Только большую часть времени – здесь, в Кастельдефельсе, а меньшую – в родном Улан-Удэ».



Приглашение любого ребёнка в систему «Барсы» подразумевает наличие определённых задатков (у тренеров клуба глаз на таланты намётанный), а ребёнка иностранного — тем паче. Но чтобы развить природный дар, нужно обладать набором дополнительных характеристик – таких, как трудолюбие и целеустремлённость. У Романа, как видно, и с тем, и с другим порядок – коль скоро прошёл все стадии становления в детско-юношеском футболе, не опустил рук после первых неудач, в условиях резко обострившейся конкуренции.

Роман Тугаринов Фото: instagram.com

Академия «Барселоны» — это не только передовые методики и море превосходных полей. Это жёсткий отсев и высокая текучесть кадров. Уникумам удаётся подняться по клубной иерархической лестнице снизу доверху, не пропустив ни одной ступени. Тугаринов продержался в системе пятилетку – приличный срок для клуба высочайших стандартов качества. Но, видимо, в какой-то момент то ли приостановился в росте, то ли перестал поспевать за более талантливыми сверстниками – в общем, с «Ла Масией» пришлось попрощаться. Как оказалось – не навсегда.



Тугаринов сделал шаг назад ради двух шагов вперёд – отправился в маленький клуб «Унион Эспортива Корнелья», известный тем, что в своё время дал путёвку в жизнь Жорди Альбе. Благо далеко ехать не пришлось — всего 9 км от столицы автономии. Там дела у юного защитника – а в отношении позиции Рома с детства был однолюбом – пошли веселее. Уровень ниже – доверия и практики больше.



В юношеской команде «Корнельи» Тугаринов быстро стал одним из лидеров. Регулярно привлекался в юношескую сборную Каталонии для участия в чемпионате Испании. И тем не менее его возвращение в «Барсу» многих удивило – настолько, что местная газета Sport уделила событию развёрнутую заметку. Речь, напомню, о трансфере в де-факто третью (!) команду клуба.

Роман Тугаринов (слева) Фото: facebook.com

В известной степени адаптацию Роману в «хувениле A» (юниоры не старше 19 лет) облегчило присутствие рядом приятелей по детским командам – в частности Ориоля Бускетса (нет, не родственник Карлеса и Серхио). Но ещё важнее, что он вернулся более готовым к серьёзной конкуренции. К 18 годам Роман вытянулся почти до 190 см, окреп морально и физически.

За неполный сезон «врасти» в основу команды Тугаринову объективно было трудно. Позиция в центре обороны предполагает стабильность – менее охотно тренеры ротируют только вратарей. Тем не менее высокий блондин закрепился в обойме и, получая свои шансы, пользовался ими неплохо.

В чемпионском евросезоне Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента дважды выпустил своего el ruso на поле – против «Олимпиакоса» на замену в середине второго тайма, против «Спортинга» — в основе. Полуфинал с «Манчестер Сити» и финал с «Челси» Роман посмотрел со скамейки, но тут нужно учесть, что для одного конкурента Романа это вторая Лига УЕФА, для другого – третья. И первый, Оскар Мингеса, вдобавок является капитаном команды. 18-летний Тугаринов в этой сине-гранатовой ватаге один из самых молодых. Для защитника это скорее всё-таки недостаток, чем преимущество.



То, что тренер на своего 15-го номера рассчитывает, показали заключительные туры молодёжного первенства. Их Роман отыграл от начала до конца. Полагаю, РФС не мешало бы уже поинтересоваться планами «русского испанца» на будущее.