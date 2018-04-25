Рейтинг кандидатов в сборную России. 27-й тур. Вратари и защитники

За 50 дней до старта ЧМ-2018 «Чемпионат» начинает цикл материалов, где будет еженедельно отслеживать форму кандидатов в состав сборной России. После каждого тура мы будем публиковать в двух частях рейтинг игроков, основанный на их важности для Станислава Черчесова, качестве игры в последнем матче и форме на короткой дистанции. Все эти факторы важны при изначальном составлении рейтинга, дальше мы будем ориентироваться только на форму и качество игры. Разумеется, рейтинг немного субъективный – мнение редакции может и даже должно не совпадать с вашим.

Вратари

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Восприятие Акинфеева не изменится вне зависимости от последних матчей Премьер-Лиги: как бы ни закончился сезон, место в старте Акинфееву обеспечено. Тем более после таких матчей, как с «Краснодаром». Да, там Игорь не спас, когда забивал Газинский, зато справился с выходом один на один Вандерсона. Если бы не сейв Акинфеева, матч с «Краснодаром» сложился для «армейцев» гораздо сложнее.

Владимир Габулов, «Брюгге»

Дикая неделя для Габулова. Он вернулся в старт «Брюгге», посреди недели, против «Шарлеруа», выдал сухой матч. Вроде бы нормализовал ситуацию в клубе… и ва выходные с льежским «Стандардом» умудрился сгонять 4:4. Пропустил четырежды, не спас победу команды в концовке.

Маринато Гилерме, «Локомотив»

Два «сухаря» за неделю – более чем достойно. Оборона «Локомотива» в чемпионате вообще в порядке: за 7 весенних матчей команда 6 раз сыграла на ноль, пропустила только от «Амкара». У Гилерме не было много работы, но когда требовалось спасать – как после удара Игбуна из штрафной, – он спасал.

Александр Селихов, «Спартак»

Пропустил три гола после первых трёх ударов «Ахмата» в створ. Ещё вопросы по оценке?

Фото: «Чемпионат»

Центральные защитники

Максим Беляев, «Арсенал»

Внезапно повышаем оценку Беляеву, несмотря на три пропущенных мяча. Защитник тульского «Арсенала» разбил Антона Заболотного при длинных передачах, снял воздух, а пропущенные голы туляков – не проблема Беляева. Тот случай, когда защитник хорош, даже несмотря на 3:3.

Владимир Гранат, «Рубин»

Внезапно – лучший защитник «Рубина» по верховым единоборствам в туре, выигравший 87% воздуха по статистике InStat. Это особенно важно из-за того, что у «Рубина» есть более мощные защитники, Сорокин и Навас, и из-за привычной слабости Граната вверху. Уверенности в Гранате сейчас немножко больше.

Руслан Камболов, «Рубин»

Не играл против «Ростова» – тройку ЦЗ составили Гранат, Навас и Сорокин.

Фото: «Чемпионат»

Фёдор Кудряшов, «Рубин»

Главный защитник «Рубина» провёл адекватный матч с «Ростовом»… правда, на позиции левого латераля, а не ЛЦЗ. Из-под него забил Паршивлюк, но вряд ли это его вина – в атаке ошиблись Навас и Сорокин, а Кудряшов остался в одиночестве против двоих атакующих игроков «Ростова».

Илья Кутепов, «Спартак»

Допустил серию ошибок в домашнем матче с «Тосно», когда «Спартак» пролетел мимо финала Кубка России. На игру с «Ахматом» сел в запас (правда, с парой Боккетти — Таски красно-белые не стали сильнее защищаться).

Роман Нойштедтер, «Фенербахче»

Победил на выходных «Антальяспор» 4:1, отыграв в центре защиты 90 минут. Но всё это вдалеке от наших глаз.

Андрей Семёнов, «Ахмат»

Своё главное достоинство – первый пас – Андрей Семёнов толком не показал… зато качественно отоборонялся против «Спартака». Стал важной частью плана, помог перекрыть чемпиону кислород и испытал проблемы только при постоянных навесах в штрафную.

Никита Чернов, «Урал»

Кажется, его шансы сыграть на ЧМ-2018 остались в голове Фабио Капелло. Весной Чернов перестал пробиваться в основу «Урала», а в последних матчах пару защитников составили резервисты «Урала» в первой части сезона – Ароян и Балажиц. С «Анжи», как и ранее со «Спартаком», Чернов не играл.

Латерали

Осторожно! Прежде чем обвинять «Чемпионат» в некомпетентности, заметьте: здесь мы оцениваем игроков, готовых выполнять широкую фланговую роль в сборной России и закрывать край целиком. То есть, хотя Самедов играет правого или центрального полузащитника в «Спартаке», в сборной он закрывает позицию правого латераля, поэтому мы оцениваем его только так. А Далер Кузяев, выходивший на этой позиции в «Зените», используется в сборной только в центре – поэтому он будет в завтрашней части рейтинга.

Юрий Жирков, «Зенит»

Явно основной левый защитник сборной, который в «Зените» получил очень похожую роль. Выдал неплохие матчи как с «Динамо», так и с тульским «Арсеналом». Не забивал, голевых не отдавал, но был привычно полезен и много пахал.

Дмитрий Комбаров, «Спартак»

Бернард Бериша, убегая в пустой фланг, передаёт Комбарову пламенный привет. Очень печальный матч с «Ахматом», где Дмитрий косвенно засветился во всех трёх пропущенных голах. Был обыгран и открыл Берише свободную зону, скинул мяч под удар Исмаэлу, вообще не побежал за Беришей перед третьим голом.

Константин Рауш, «Динамо»

Мартовские матчи Раушу не удались, но в последних матчах Дмитрий Хохлов стал чаще двигать Рауша в полузащиту. В Хабаровске тренер «Динамо» сделал это по ходу матча. Ход сработал – Константин сделал свою первую голевую передачу в России.

Георгий Щенников, ЦСКА

Даже после всплеска результативности Станислав Черчесов не вызывал Щенникова в сборную. Но полезный выход на замену с «Краснодаром», когда сломался Кирилл Набабкин, снова поднимает вопрос: может, обратить внимание?

Александр Самедов, «Спартак»

Слабо отыграл матч с «Ахматом», и даже привязка к конкретной позиции здесь не важна. Самедов сделал 2 обостряющих паса за игру, но кажется, их никто не заметил.

Игорь Смольников, «Зенит»

Против «Динамо» Смольников не выходил, против тульского «Арсенала» – экстренно заменил Илью Скроботова, чтобы перестроить командную тактику. Кангва замучил Смольникова, но тем не менее не забываем, что Игорь только-только вернулся в состав после травмы.

Марио Фернандес, ЦСКА

Фернандес вернулся в состав ЦСКА после травмы. Интересно, что против «Амкара» команда чаще атаковала через Кучаева, а не через Фернандеса – бразилец пока не получает большую нагрузку у чужих ворот. Но с нагрузкой у своих ворот справляется.

Владислав Игнатьев, «Локомотив»

Несмотря на два подряд матча, закончившихся со счётом 0:0, Игнатьев очень качественно отыграл оба матча – был главным, кто начинал атаки «Локомотива», и качественно работал в разрушении. Жаль, что в сборной он считается лишь четвёртым игроком на свою позицию.