Нужно ли «Спартаку» болеть за «Зенит»? Очень запутанная ситуация

«Локомотив»

Шансы на чемпионство

Тут проще всего. «Локомотиву» достаточно взять три очка в трёх турах — и золото гарантировано. Можно, например, сыграть три оставшихся матча вничью. А вполне вероятно, что «Локо» может не набирать больше очки и всё равно станет чемпионом. Например, если «Спартак» и ЦСКА уступят в этом туре. Ну или ЦСКА проиграет, а «Спартак» закончит матч вничью. Такое вполне можно представить, учитывая последние три поражения «Спартака» от скромных команд и то, что «армейцам» играть против «Зенита» в Питере. Медали РФПЛ (и участие в Лиге чемпионов) «Локомотив» себе уже гарантировал.

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ЦСКА

Шансы на чемпионство

В трёх турах ЦСКА нужно набрать на семь очков больше «Локомотива». Любая победа «железнодорожников» делает это невозможным. Любое поражение ЦСКА – тоже. С одной стороны, шансы ЦСКА кажутся призрачными. С другой, «Локо» сейчас предстоят два матча с сильными и мотивированными соперниками – «Краснодаром» и «Зенитом». Вполне вероятно, что «Локомотив» оба раза не победит. Тогда ЦСКА нужно выигрывать, чтобы всё решилось в последнем туре. При равенстве очков у ЦСКА и «Локо» выше будут «железнодорожники» из-за личных встреч.

Шансы на Лигу чемпионов

Здесь уже всё зависит от ЦСКА. Достаточно сыграть не хуже конкурентов («Спартака», «Зенита» и «Краснодара»). В случае равенства очков со «Спартаком» «армейцы» будут ниже (по личным встречам). А с «Краснодаром» – выше. Что касается «Зенита», то всё зависит от воскресного матча. В первом круге в Москве ЦСКА и «Зенит» мячей не забили.

Тот самый Муса! Нигериец вытаскивает ЦСКА на второе место ЦСКА добывает волевую победу над «Краснодаром» и одним рывком обходит «Зенит» и «Спартак».

«Спартак»

Шансы на чемпионство

«Спартаку» нужно набирать на восемь очков больше «Локо» и ждать, что «армейцы» потеряют очки в одном из трёх туров. Рассчитывать красно-белым приходится на всё те же два ближайших матча «Локо» с топ-клубами («Краснодаром» и «Зенитом») и ждать чуда в Туле. При равенстве очков с «Локо» и «Зенитом» спартаковцы будут ниже. С ЦСКА – выше.

Шансы на Лигу чемпионов

Спартаковцам стоило бы переживать за «Зенит». Как в плане борьбы за первое, так и за второе место. Если «Зенит» победит «армейцев» в воскресенье, то «Спартак» выйдет на вторую строчку, естественно, в случае победы над «Амкаром». С другой стороны, если в воскресенье «Спартак» уступит в Перми, то болеть за «Зенит» уже не стоит. Победа Манчини будет означать, что «Спартак» опустится на четвёртую строчку.



Много говорилось, что у «Спартака» самый лёгкий календарь из команд, претендующих на золото. Однако несколько бывших спартаковцев в последние дни сокрушили красно-белых – Парфёнов и Ледяхов. А в ближайших двух матчах как раз встреча с командами Евсеева и Карпина (также экс-спартаковцами).

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«Зенит»

Шансы на чемпионство

«Зениту» остаётся лишь молиться. Роберто Манчини неоднократно признавался, что говорить о чемпионстве уже не приходится. И тем не менее математически этот вариант ещё существует. Для этого «Зениту» надо брать только 9 из 9 очков, а «Локомотиву» – 0 из 9. Плюс необходимы осечки ЦСКА и «Спартака».

Шансы на Лигу чемпионов

А вот побороться за Лигу чемпионов очень даже можно. Ключевой момент – матч «Зенит» – ЦСКА. Если петербуржцы побеждают, то врываются в число медалистов, которые представят Россию в Лиге чемпионов. При равенстве очков со «Спартаком» и «Краснодаром» – питерцы будут выше. А что касается ЦСКА и «Локо» – всё зависит от ответных встреч (в первом круге «железнодорожники» выиграли – 3:0, а «армейцы» свели матч вничью – 0:0).

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«Краснодар»

Шансы на чемпионство

Равны нулю.

Шансы на Лигу чемпионов

«Краснодар» попал в тяжёлую ситуацию после поражения в последнем туре прямому конкуренту. Команде Галицкого нужны осечки сразу двух команд из трёх. При этом красно-синие должны оступиться дважды (потерять минимум пять очков), чтобы «Краснодар» смог обойти «армейцев». Важно, что «Краснодар» больше не играет с прямыми конкурентами. При этом он уступает им всем (ЦСКА, «Зениту» и «Спартаку») по личным встречам.

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При запутанной ситуации с очными и заочными разборками важно понимать, что есть большая разница между вторым и третьим местами. Серебряные медали позволяют сразу попасть в групповой этап Лиги чемпионов. А команда, занявшая третью строчку, проведёт стыковые матчи.



Радует, что со следующего сезона у Англии, Испании, Италии и Германии сразу четыре команды идут в группу напрямую. А значит, с большой вероятностью третья команда РФПЛ при жеребьёвке будет сеяной.