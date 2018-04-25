«В тот день мы объединили всю Францию»

Зинедину Зидану предстоит тяжёлый матч с «Баварией» в Лиге чемпионов. А пока он вспоминает финал ЧМ-1998 и свои голы в нём.

Вышла в свет книга «Я забил гол в финале чемпионата мира. 34 истории от первого лица». В неё вошли воспоминания и фотопортреты футболистов, забивших в финалах чемпионатов мира. В течение шести лет Майкл Дональд путешествовал по миру и встречался с авторами великих голов, начиная с Альсидеса Гиджи, принесшего победу сборной Уругвая в 1950 году, до Марио Гётце, благодаря которому в 2014-м Кубок мира получила Германия.

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Сегодня мы публикуем историю Зинедина Зидана, забившего два мяча в ворота Бразилии в финале ЧМ-1998, а также поразившего ворота Буффона на ЧМ-2006.

Родился: 23 июня 1972 года

Сборная: Франция

Матч: в 1998 году чемпионат мира проходил во Франции

Финал: состоялся 12 июля на стадионе «Стад-де-Франс» в Париже

Количество зрителей: 80 000

Результат: Франция — Бразилия 3:0

Гол: Зидан забил два первых гола сборной Франции на 27-й и 45-й минутах.

Франция выиграла свою группу относительно легко, победив ЮАР, Саудовскую Аравию и Данию. В первом раунде плей-офф они лишь в дополнительное время обыграли Парагвай. В четвертьфинале против Италии дело дошло до послематчевых пенальти.

В полуфинале Франция встречалась с Хорватией, которую изначально никто не воспринимал всерьёз. Хорваты повели в счёте 1:0 на первой минуте второго тайма. Однако французы выиграли матч 2:1 и вышли в финал, где им предстояло сыграть с Бразилией.

Зинедин Зидан Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

«Нас было 23 парня, и мы представляли всю Францию, — вспоминает Зидан. — Нам повезло, мы могли играть у себя дома. Помимо самой победы, я никогда не забуду самых разных людей на улицах, которые собрались с одной мыслью — праздновать. У меня по-прежнему мурашки по коже, когда я говорю об этом. Я не забивал на том чемпионате вплоть до финального матча. На моих плечах лежал большой груз ответственности. После того как я забил, финал для меня стал совсем другим матчем. Я чувствовал себя свободным после первого гола, полностью свободным.

До сих пор это самое прекрасное, что случилось со мной. Карьера футболиста может быть сколь угодно успешной, но выиграть чемпионат мира и забить два гола в финале… не думаю, что многие футболисты могут сказать то же самое о себе. И я горд. Горжусь своей семьей больше всего, потому что она всегда поддерживала меня, верила в меня; и очень важно, когда ты испытываешь постоянное давление, иметь возможность хоть

где-то успокоиться. В финале я отблагодарил семью за поддержку.

Это было очень волнующе. Все были счастливы, кто-то плакал, кто-то смеялся. Что касается меня, то и в случае победы, и в случае поражения я старался держать свои чувства при себе. Конечно, я выглядел счастливым. Но самые сильные чувства посетили меня, когда мы поднялись на трибуны, получили кубок, а затем спустились, и я увидел свою жену и старшего сына Энцо у нее на руках. Ему тогда было три года. Я увидел слёзы своего сына и взял его на руки. И то, что он видел меня в такой момент, а я видел, как он плакал, заставило меня расчувствоваться. Он был самым прекрасным, что у меня было, и видеть его слезы… это так тронуло меня.

Миллион человек, люди разных национальностей и с разным социальным положением, пришли на Елисейские поля, чтобы отпраздновать победу на чемпионате мира. Это было новое чувство, объединившее в тот день всю Францию".

В 2001 году Зидан отправился играть за звёздный мадридский «Реал». За него заплатили рекордную на тот момент сумму в 77,5 млн евро. ФИФА трижды объявляла его лучшим футболистом года. Зидан завершил карьеру игрока в 2006 году, а сейчас тренирует «Реал». Зидан также забил гол с пенальти в финале чемпионата мира 2006 года. Это был его последний матч за сборную Франции.