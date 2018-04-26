«Реал» – это немецкая машина от Зидана. 5 выводов по матчу в Мюнхене

Серия Роналду прервалась

Вчера Мо Салаха называли лучшим футболистом мира прямо сейчас. Сегодня перед матчем «Бавария» – «Реал» вспоминали, что Криштиану Роналду – вообще-то единственный игрок, забивший во всех матчах этой Лиги чемпионов. И, к слову, её первый снайпер с 15-ю голами.

Год назад Роналду забил пять мячей в двух играх с «Баварией» в четвертьфинале ЛЧ. Теперь ограничился голом, отменённым из-за подыгрыша рукой. Защитники лидера Бундеслиги не проиграли Криштиану в эпизодах в штрафной, а это самое важное. Объективно говоря, португальцу тяжело было одному на острие. Лишь когда Зинедин Зидан заменил травмированного Даниэля Карвахаля на Карима Бензема, неожиданно отправив на правый край обороны Лукаса Васкеса, обладатель «Золотого мяча» почувствовал какую-то поддержку и свободу. «Бавария» раскрывалась, отчаянно плыла к спасительному берегу – чужой штрафной, чтобы не утонуть. Тем не менее, у Роналду всего два удара и оба неточные. Его серия в ЛЧ прервалась.

К Хайнкесу нет вопросов

В карьере Юппа Хайнкеса было три Лиги чемпионов (речь именно об ЛЧ, без Кубка чемпионов). Первую он выиграл с «Реалом» в сезоне-1997/98, последнюю – с «Баварией» в сезоне-2012/13. Ещё немец дотянулся с мюнхенцами до финала ЛЧ-2011/12, где из-за жуткого невезения упустил трофей после пропущенного на 88-й минуте мяча и нереализованного на 94-й минуте пенальти. Тогда его «Бавария» проиграла «Челси» в серии пенальти.

Казалось, только тренер с таким бэкграундом способен одолеть Зинедина Зидана, который выиграл две Лиги чемпионов из двух. И действительно трудно найти что-то, за что Хайнкес заслужил критику по итогам встречи на «Альянц-Арене». Хозяева забили первыми, чуть-чуть усыпив Мадрид своей аритмией, нанесли полтора десятка ударов по воротам Кейлора Наваса, создавали голевые моменты. Вот только «Реал» при Зидане и сам превращается в ЛЧ в беспощадную немецкую машину. Гости терпеливо защищались, выждали, а потом реализовали то, что получили. Это сумасшедший класс и психология победителей.

Левандовски не продал себя

Роберт Левандовски играет за «Баварию», а мечтает о «Реале». Sport Bild раскрыл секрет: поляк рассказал партнёрам по мюнхенскому клубу о желании переехать в Мадрид летом любой ценой. Подозрительно, правда, что эта информация появилась за несколько дней до игры «Баварии» с «Реалом».

Первый матч однозначно не заставит руководство «Реала» сделать «Баварии» предложение, от которого невозможно отказаться. Левандовски должен был забить, однако все его четыре удара ушли в молоко. Особенно поляк будет винить себя за упущенный шанс в концовке.

Хамес доказывает, что может быть лидером

Хамес Родригес против Мадрида – ещё одна интрига внутри противостояния «Баварии» и «Реала». Зидан отрицает конфликт с колумбийцем: «У меня никогда не было с ним никаких проблем. Я не хотел, чтобы Хамес нас покидал. Ему хотелось иметь больше игровой практики, что я могу понять», – сказал Зизу накануне игры.

Как бы то ни было, в Мюнхене Хамес доказывал «Реалу», что его зря не оценили по-настоящему. Он действовал значительно эффективнее Тьяго Алькантары, который уже на 7-й минуте заменил травмированного Арьена Роббена, что вынудило «Баварию» перестроиться. Алькантара, похоже, психологически не был готов к тому, что надо играть, допускал много брака. Хамес своим прессингом едва не организовал гол уже на 23-й секунде! А гол Джошуа Киммиха – это ведь не только наивный промах Кейлора Наваса, но и хороший пас колумбийца. Хамес вообще стал лучшим по ключевым передачам, сделав четыре за 90 минут.

Судья не испортил футбол

Голландец Бьорн Кюйперс – молодец. Не испортил спектакль. Вспоминая оба прошлогодних матча между Мадридом и Мюнхеном, а также скандал в четвертьфинале нынешней Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус», существовали опасения, что мы по окончании игры на «Альянц-Арене» будем больше обсуждать не футбол, а судейство. Давление на Кюйперса было высоким. «Бавария» сразу же попыталась поддушить арбитра, дважды требуя назначить пенальти на первых минутах. Причём эпизод с попаданием мяча то ли в плечо, то ли в грудь Карвахаля напомнил о пенальти годичной давности. Голландец оставался спокоен как удав. Давал бороться, давал играть, и в целом справился.

Первый из двух «досрочных финалов» получился таким, каким, скорее всего, стал бы настоящий финал. Совсем не фееричным в отличие от вчерашней игры в Ливерпуле. Но как же здорово, что через неделю «Реал» и «Бавария» сыграют опять! Будет веселее. Год назад мюнхенцы отыгрались после домашнего поражения 1:2.