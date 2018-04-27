ФИФА не хочет давать Марокко ЧМ-2026 в пользу США?

Что происходит?

Рабочая группа ФИФА начала поездки по странам, претендующим на проведение ЧМ-2026. Сейчас претендентов всего двое. Есть объединённая заявка от Мексики, США и Канады. Оппонирует ей Марокко.



Представители ФИФА посетили города, представленные в обеих заявках. Никаких публичных оценок увиденному они не давали. Но СМИ в Марокко уже подняли шум: они считают, что у их страны нет шансов получить Кубок мира. Не из-за слабой инфраструктуры, а по причине заговора ФИФА и США.

Все мячи чемпионатов мира: выбираем лучший и худший Ставьте лайки и выбирайте лучший.

Кого конкретно обвиняют марокканцы?

Сразу президента ФИФА – Джанни Инфантино. В Северной Африке уверены: руководитель главного футбольного департамента планеты получил свою должность не без влияния американцев. Уже бывший руководитель Федерации футбола США Сунила Гулати отдал за Инфантино свой голос и повлиял на выбор некоторых коллег.

Вторым источником интереса ФИФА в Марокко называют финансовый бонус от телевизионных компаний Fox и Telemundo. С обеими несколько лет назад у ФИФА был конфликт, связанный со сроками проведения чемпионата мира в Катаре. Бродкастеры купили права на его трансляцию, исходя из классических сроков проведения турнира – в начале лета. Когда турнир сдвинули на полгода, Fox и Telemundo были готовы требовать назад $ 500 млн – половину суммы, выплаченной за права показывать ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Чтобы не лишиться огромных денег ФИФА, по сообщениям Bloomberg, предложила телекомпаниям выкупить следующий контракт на закрытом аукционе без участия третьих сторон.



И вот именно на этом закрытом аукционе, как говорят, людям из ФИФА предложили шанс заработать огромный бонус в $ 500 млн. Для его получения ЧМ-2026 должен пройти в США, ведь и Fox и Telemundo – североамериканские компании.

Устрой дестрой. Как «Бавария» и «Реал» играли в «Атлетико» И у них отлично получилось.

В чём конкретно ФИФА мешает Марокко сейчас?

Публично – никаких препятствий. Никто из ФИФА не говорит, что заявка африканцев не соответствует требованиям для проведения ЧМ. Но в самой стране заявляют, что им слишком поздно прислали обновлённые критерии к заявке. Всего за сутки до того, как марокканцы отправили свой вариант презентации. И всего за двое суток до окончания периода приёма заявок. В ФИФА на это ответили, что ничего принципиально нового в критерии они не добавляли.

Требования к стране-хозяйке тоже критикуются представителями Марокко. В первую очередь их волнуют критерии пропускной способности аэропортов в городах, которые претендуют на проведение ЧМ. 60 млн пассажиров ежегодно и не больше 90 минут езды от аэропорта до города-хозяина. А требование к численности населения (не менее 250 тыс. жителей) к принимающим городам сокращает для Марокко список мест проведения турнира. Выбирать придётся лишь из 13 городов.

Про олимпийцев Родченков всё рассказал. Теперь он будет говорить о футболе «Зениту» не нужны Дзюба и Шатов, Гиггз возглавил сборную Уэльса, «Арсенал» хочет Обамейянга и другие интересные события дня.

Что это вообще за комиссия?

Пять человек из ФИФА, краткие биографии которых собрал норвежский портал Josimar. Заместитель генерального секретаря Марко Виллигер, работающий в организации почти 20 лет. Йозеф Блаттер, уходя в отставку, говорил, что консультировался по этому решению именно с Виллигером. Фактически Марко – единственный возрастной чиновник ФИФА, который избежал и суда, и внутренних чисток после смены власти. По слухам, одна из причин такой непотопляемости: владение компроматом на всех коллег.

Второй член комиссии – Звонимир Бобан. Какой он был футболист, вы знаете, если родились хотя бы в 1980-м. Уйдя из футбола, Бобан некоторое время был колумнистом в одной из хорватских газет. В них он критиковал коррумпированное руководство местного футбола. На издание начали давить, колонки начали править — Бобан плюнул и уволился. Зачем Инфантино назначил хорвата своим заместителем, до конца не понимает никто. И это не единственный представитель бывшей Югославии в комиссии.



Есть ещё Томаш Вецель, председатель комитета ФИФА по аудиту. Хороший знакомый нынешнего президента УЕФА Александера Чеферина. И чиновник, который год назад убеждал коллег проголосовать за Виталия Мутко на выборах в совет ФИФА. Наконец, дополняет компанию балканцев Ильчо Гиоргиовски, президент Федерации футбола Македонии. Что он делает в комиссии, определяющей место проведения ЧМ, не понимает примерно никто за пределами ФИФА. В Македонии Гиоргиовски подозревают в давлении на выборах президента федерации футбола, коррупции, присвоении государственных средств и других грехах.



Пятый в группе – индийский судья Мукул Мудгал. В первую очередь известен борьбой с коррупцией в национальном крикете, а не участием в футбольных делах.

Вопрос дня: как остановить Салаха? Помогите сборной России Главная звезда сборной Египта продолжает феерить. Что делать сборной России 19 июня в Санкт-Петербурге? Отвечают эксперты.

Чьи шансы на проведение ЧМ-2026 выше?

Если брать за критерии инфраструктуру и финансовую привлекательность, то возвращение чемпионата мира в Америку спустя 32 года – это будет грандиозный успех для организаторов. ФИФА получит максимум прибыли при минимуме нервов в подготовке.



Но помимо предполагаемой выгоды есть политика ФИФА и есть предпочтение других стран. Известно, что Марокко поддерживают практически все государства Африки и Ближнего Востока (за исключением Саудовской Аравии). А Forbes сообщает ещё и поддержке со стороны Франции и России.