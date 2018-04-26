У Хайнкеса был хороший план. Но против «Реала» этого мало

Трудно найти человека, которому не нравится Юпп Хайнкес. Дедушка «Баварии», который осенью взялся спасать клуб в четвёртый раз за тренерскую карьеру, не провоцирует коллег, не унижает игроков в прессе и не разочаровывает болельщиков. Просто отличный парень (да, 72-летний парень). Может быть, слишком. Ведь даже с медицинским штабом «Баварии» у него гармония и взаимопонимание.



С тем самым доктором Мюллер-Вольфартом, на которого Гвардиола пару лет назад сорвался из-за количества весенних травм. Сейчас Мюллер-Вольфарт вернулся к работе и в автобиографической книге посмеивается над иностранцем Пепом, который ничего не понял в тонкостях устройства клуба. «Он завидовал моей популярности в команде». «Он считал, что разбирается в медицине лучше меня». «Он считал меня своим подчинённым, хотя у меня была практика и помимо клуба». Всё верно. Как верно и то, что к главным матчам сезона «Бавария» опять подходит с кучей травм. И ещё то, что сроки восстановления Видаля и Комана несколько раз увеличивались, пока не стало известно, что оба в этом сезоне уже не сыграют.

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Идеи хорошие, реализация – нет

Глубина состава «Баварии» такова, что без Видаля и Комана Хайнкеса мог выставить сильный старт, но не более. Возможность влиять на игру заменами сведена к минимуму. В этих условиях Хайнкес сделал всё логично и разумно. Дал отдохнуть шести игрокам старта перед матчем с «Реалом». Выпустил весь атакующий кулак (Роббен, Рибери, Хамес, Мюллер) под Левандовского и сделал ставку на быстрые атаки после перехватов. «Бавария» не катала мяч, а стремилась искать пространство и слабые места соперника.

Устрой дестрой. Как «Бавария» и «Реал» играли в «Атлетико» И у них отлично получилось.

Здесь не повезло: противостояние Роббена с Марсело выглядело максимально перспективно для мюнхенской атаки, но закончилось на седьмой минуте. В итоге весь оставшийся матч большинство атак «Баварии» шло через левый фланг Рибери – там, где защита «Реала» в лице Карвахаля и Васкеса несколько прочнее. Направо ушёл Томас Мюллер и провёл ужасный матч. Он был вовлечён в игру меньше всей атакующей четвёрки, кроме Левандовского. Можно списать это на особенности игры «искателя пространства», но Мюллер – единственный в группе атаки, кто не сделал ни одного паса под удар, ни разу не обвёл соперника и при этом не совершил ни одного полезного действия в обороне. Идеальный соперник для никакого в защите Марсело.



С заменой Боатенга тоже не повезло, но на этом проблемы не кончились. Потому что – и вот это уже нельзя списать на невезение – Зидан был готов к плану «Баварии».

Васкес – герой Мадрида

Опасаясь быстрых атак после перехватов, Зидан впервые в сезоне выпустил одновременно ромб в центре с Иско, Кроосом, Модричем и Каземиро и ещё работягу Васкеса (который совершил больше оборонительных действий, чем любой другой игрок на поле). Из-за этого Иско пришлось играть на фланге, но главная цель – насытить полузащиту – была достигнута. Пусть даже ценой атаки: Роналду оказался в одиночестве и весь первый тайм был выключен из игры.



Во втором тайме «Реал» перестроился на типичные для себя 4-4-2 с Асенсио и Васкесом на флангах. Рафинья, конечно, грубо ошибся, но гол Асенсио с ассиста Васкеса доказывает: гости уже были готовы к таким ошибкам. Всего этого необязательно должно было хватить для удобного счёта, просто отметим продуманную подготовку «Реала». Зидан был готов менять команду во втором тайме и спокойно реализовал свой план. Благодаря травме Роббена, невзрачной игре Мюллера, двум неиспользованным шансам Левандовского и никакой «скамейке» «Баварии» этого хватило для победы.

Везение? Закономерность

Результат «Реала» не в первый раз превосходит статистическую норму xG. Говорят о везении, но можно сформулировать вопрос по-другому. Почему результаты «Реала» не всегда коррелируют с качеством игры? Почему «Реал» побеждает в Лиге чемпионов, если в Примере отстал на 15 очков? Предположу, что этому есть одно объяснение.



Лидеры «Реала» — Криштиану, Рамос, Бензема, Модрич, Марсело – уже немолоды и очень, очень давно в команде. Обойма по сравнению с прошлым сезоном, когда Зидан мастерски использовал ротацию, стала меньше. В итоге получилась классическая ситуация так называемой команды для топ-матчей. Пройти дистанцию из 38 матчей им труднее, даже с более слабыми соперниками, чем дистанцию из 13 матчей. Поэтому летом в Мадриде наверняка начнётся большая стройка: чтобы сделать команду более конкурентоспособной в чемпионате. Зато по этой же причине в Лиге чемпионов «Реал» становится идеальным «убийцей».

Что общего у «Реала» и «Ювентуса»: летом им нужны перемены Большие и дорогие перемены.

Можно говорить, что «Бавария» по игре заслуживала большего. Но было бы странно игнорировать, что даже со своей небольшой обоймой Зидан мог оставить в запасе Бэйла, а Хайнкесу просто некем усилить атаку. Лучшими в его команде были 35-летний Рибери и футболист, который летом не пригодился «Реалу». Этого мало.

Когда из двух суперклубов один подходит к главным матчам сезона в идеальном функциональном состоянии, а другой – в неидеальном и это повторяется несколько лет подряд, нет смысла говорить о везении. Лучше поговорить с медицинским штабом.