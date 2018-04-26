9 игроков, которые могут покинуть ЦСКА летом

Как ни грустно сознавать, а придётся смириться: в своём нынешнем составе ЦСКА, это олицетворение стабильности в российском футболе, доживает последние даже не месяцы – недели. Клуб сколько мог откладывал капитальный кадровый ремонт, уповая на скрытые резервы своих суперветеранов. Но даже у таких железных людей, как Игнашевич или Березуцкие, они не безграничны. Один «дедушка» уже подошёл к финишной черте, двое – на подходе.



Ситуацию усугубляют истекающие контракты ещё у пятёрки опытных «армейцев» и предметный интерес на Западе к самому ценному на данный момент игровому активу Евгения Гинера – Александру Головину. А это значит, что болельщикам красно-синих следует морально подготовиться к местами назревшему, а где-то и вынужденному обновлению рядов. Оно уже грядёт.

Вероятность ухода – 5%



Трудно представить, что должно случиться, чтобы Георгий покинул родной клуб. Эта история – не про деньги. Щенников начинал играть в футбол в ЦСКА – и в ЦСКА же, даст бог, закончит. Когда-нибудь, пока ему об этом рано задумываться. Но поскольку действующий контракт латераля подходит к концу, формально он тоже входит в круг потенциальных потерь. Ещё раз повторю – формально. С ним продлить соглашение клубу будет проще, чем с любым легионером. Свой человек, с детства «конь».

Георгий Миланов

Вероятность ухода – 50%



У болгарского хавбека есть несколько профессиональных качеств, вдвойне ценных в условиях хронического кадрового дефицита, – универсальность и исполнительность. Куда командир пошлёт (в смысле позиции) – туда беспрекословно и отправится. Тренера устраивает отношение игрока к делу, игрока устраивает его нынешнее положение. Все предпосылки к нахождению компромисса в вопросе продления контракта налицо.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вероятность ухода – 50%



С Головиным ситуация предельно ясна: поступит адекватное (в том числе экономически) его способностям и потенциалу предложение из-за рубежа – уедет. Нет – останется. В захолустье даже самой «футбольной» страны Александр и сам не поедет, а серьёзному, респектабельному покупателю на 3-й Песчаной улице, думаю, даже рады будут. Трансфер Головина в условную Англию значительно поправит финансовое положение ЦСКА. Ну и престиж дополнительно поднимет – тоже своего рода выгода. Имиджевая.

Головин и «Арсенал». Это вообще реально? Заглядываем в возможное будущее.

Вероятность ухода – 60%



У «армейского» израильтянина сложился имидж молчаливого, даже нелюдимого молодого человека. Но эта замкнутость – не синоним безропотности. Статус запасного, в котором он оказался при прежнем тренере, категорически не устраивал Натхо. Гончаренко вернул Бибрасу ощущение нужности коллективу, плотной сопричастности к его успехам, вовлечённости в процесс. С одной стороны, Натхо подмывает напоследок поиграть в Европе. Возраст оставляет минимум времени для раздумий: сейчас или никогда. А с другой, после 30 – по себе знаю – начинаешь особенно ценить стабильность и человеческое отношение. Какой из аргументов перевесит в случае Натхо, невозможно предугадать.

Вероятность ухода – 60%



На шестой год службы в ЦСКА шведский боец раскрылся в новом для нас и основательно подзабытом для себя образе – матёрого центрфорварда. После такого перевоплощения расставаться с Понтусом и тренеру, и болельщикам будет особенно горько. Никто его под белы рученьки из клуба не выпроваживает, но продолжение сотрудничества в первую очередь от доброй воли Вернблума зависит. Какой бы важной фигурой ни был швед для коллектива, летом ему стукнет 32. В таком возрасте рассчитывать не то что на повышение – даже на сохранение действующего оклада футболисту сложно. Согласится на снижение зарплаты – останется. Но это вряд ли. Три года назад ЦСКА пришлось очень сильно постараться, чтобы уговорить Понтуса переподписаться. С тех пор Вернблум не стал моложе, а ЦСКА – богаче…

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Алексей и Василий Березуцкие

Вероятность ухода – 60%



Братья раздельно – Алексей чуть пораньше, Василий попозже – пришли в ЦСКА, а уйдут, по всей видимости, вместе. Вопрос только в сроках. Болельщики в ужасе ожидают этого момента, президент клуба выражает надежду, что хотя бы на годик Березуцких ещё хватит. С точки зрения физических кондиций наверняка хватит – оба образцовые профи. Готовы ли они морально ещё год тащить эту лямку – вот вопрос вопросов. Братья прямого ответа на него пока избегают. Не иначе как взвешивают «за» и «против», терзаются сомнениями. Тут возможны варианты.

Братья Березуцкие от «А» до «Я». Алексею и Василию — 35 лет На двоих братьям Березуцким уже 70 лет. Поздравляем лидеров ЦСКА и рассказываем об их карьере в формате азбуки.

Вероятность ухода – 80%

Само по себе понятие аренды не предполагает долгосрочных взаимоотношений – за очень редким исключением. ЦСКА одалживал Мусу у «Лестера» на полгода – и летом должен будет его англичанам вернуть. Мы оценили бы вероятность возвращения Ахмеда на Альбион ещё выше, если бы не свежее интервью соотечественникам. В нём нападающий послал многозначительный «месседж» обоим клубам: дескать, лучше играть в ЦСКА, чем протирать штанами лондонскую лавку. Если все стороны правильно истолкуют намёк, возможно, московская гастроль Мусы и продлится. Для красно-синих это было бы колоссальное подспорье в любом из еврокубков: такой мастер – и фактически за бесценок…

Вероятность ухода – 95%



Гинер слова на ветер не бросает. Если уж он заговорил о завершении карьеры Игнашевича – считай, вопрос практически решённый. Успешному мужчине на 39-м году должно быть чудовищно сложно находить стимулы для каждодневных тренировок с мальчишками, годящимися в сыновья, бесконечных игр и монотонных сборов. Сергей всё всем давным-давно доказал. И если решил, что пора, значит, так тому и быть.