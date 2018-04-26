Рейтинг кандидатов в сборную России. 27-й тур. Полузащитники и нападающие

За 50 дней до старта ЧМ-2018 «Чемпионат» начинает цикл материалов, где будет еженедельно отслеживать форму кандидатов в состав сборной России. После каждого тура мы будем публиковать в двух частях рейтинг игроков, основанный на их важности для Станислава Черчесова, качестве игры в последнем матче и форме на короткой дистанции. Все эти факторы важны при изначальном составлении рейтинга, дальше мы будем ориентироваться только на форму и качество игры. Разумеется, рейтинг немного субъективный – мнение редакции может и даже должно не совпадать с вашим.

Рейтинг кандидатов в сборную России. 27-й тур. Вратари и защитники Выбираем состав сборной России за Станислава Черчесова.

Полузащитники

Юрий Газинский, «Краснодар»

Со сменой тренера Газинский остаётся одним из ключевых игроков «Краснодара», а против ЦСКА украсил свой матч забитым мячом – правда, гол не принёс очков его команде. Провёл хороший матч, а «Краснодар» не был хуже ЦСКА в центре поля. Низкий рейтинг – из-за его исходных данных: Станислав Черчесов не видит Газинского в сборной.

Денис Глушаков, «Спартак»

Прошлая неделя – одна из худших в карьере Дениса Глушакова, как и матч с «Тосно». Не реализовал выход один на один, косвенно привёз гол на свои ворота, не реализовал решающий пенальти – и всё это за один матч. Очевидно, что Глушаков всю весну в очень слабой форме, и его ссылка в запас на матч с «Ахматом» – лишнее подтверждение.

Александр Головин, ЦСКА

Лучший полузащитник нынешней сборной России, максимально близкий к переезду в Европу и уже ключевой для Станислава Черчесова. Вдобавок Головин в порядке прямо сейчас: выдал качественный матч с «Краснодаром», где стал лучшим дриблёром (6 попыток обыграть соперника, 5 удачных).

Алан Дзагоев, ЦСКА

Очевидно в худшей форме, чем Александр Головин, и не так важен для сборной в преддверии ЧМ-2018. Два матча ЦСКА на прошедшей неделе – с «Амкаром» и «Краснодаром» – пропускал из-за травмы.

Роман Зобнин, «Спартак»

Весь «Спартак» провалил матч с «Ахматом» в полном составе, а проблема центральных хавбеков (Зобнина в частности) – в том, что команда вообще не знала, как играть через середину. Зобнин играл только на фланги, его действия были предсказуемы, а качество ведения единоборств – одним из худших от игрока в текущем сезоне (41%).

Далер Кузяев, «Зенит»

Играет на уколах, на 30% от своих возможностей, по признанию Манчини. Но очень полезен для «Зенита». Против «Динамо» играл на дефицитной для команды позиции правого защитника в пятёрке. В Туле – вышел на замену, отправил в раздевалку Игоря Горбатенко и сам забил два мяча. Что ещё нужно?

Александр Ерохин, «Зенит»

Полезно работает без мяча, а его качества становятся более важными в расстановке 3-5-2, которая теперь становится основной у Манчини. Стабильно держит свою планку, а в матче против «Динамо» обострял даже чаще, чем Леандро Паредес. Это удивительно для игрока его качеств.

Антон Миранчук, «Локомотив»

Матч с «Динамо» дался Антону Миранчуку значительно лучше, чем две игры на прошлой неделе, законченные с одинаковым счётом 0:0. Там Антон сыграл менее остро, не отдал ни одной острой передачи. Но текущая форма Миранчука всё равно в порядке: например, против «Уфы» он стал лучшим «железнодорожником» по качеству обводок.

Магомед Оздоев, «Зенит»

Не играл ни с «Динамо», ни с «Арсеналом», а шансы Оздоева поехать на чемпионат мира после зимнего трансфера в принципе выглядят призрачными. Увеличения игровой практики не предвидится.

Олег Шатов, «Краснодар»

Шансы Шатова поехать на чемпионат мира невысоки – Станислав Черчесов давно видит сборную без игрока «Краснодара». Перевод в центр поля тоже вряд ли что-то поменяет. Тем более в таком функциональном состоянии Шатова, как сейчас: уже второй матч за апрель Олег досрочно закончил из-за травмы.

Антон Швец, «Ахмат»

Как и вся грозненская команда, с предельной концентрацией отыграл матч со «Спартаком». Чемпион очень плохо атаковал через центральную зону, и заслуга тройки Швец-Родолфо-Исмаэл в середине поля была велика. Они вообще не дали «Спартаку» развернуться.

Игроки под нападающим

Алексей Миранчук, «Локомотив»

«Локо» сгонял две ничьи по 0:0, но Алексей Миранчук был лучшим игроком домашнего матча с «Ахматом»: 2 удара, 2 острых паса и серия классных передач из глубины. Против «Уфы» сыграл хуже, но тем не менее очевидно – другого качественного игрока похожего склада в сборной нет.

Дмитрий Полоз, «Зенит»

Вдохновенно отыграл матч с «Динамо», когда заработал пенальти и очень часто отрывался от защитников при длинных передачах. В Туле уже не был настолько ярок. «Зенит» забивал без его участия, а лучший шанс – выйти на ворота после длинной передачи – Полоз упустил. Минус на плюс даёт знак равенства.

Денис Черышев, «Вильярреал»

Черышев сыграл два матча на прошлой неделе, против «Севильи» и «Леганеса». Традиционно был активен, много бегал и отрывался от соперников на рывках. Но вклад в атакующую игру команды низок – ни одного участия в четырёх голах «Вильярреала» за неделю.

Нападающие

Фёдор Смолов, «Краснодар»

Матч с ЦСКА Смолов пропускал из-за дисквалификации, но при составлении рейтинга мы учитывали и игру Фёдора в предыдущих матчах. Смолов неплох весной, а до дисквалификации провёл качественный матч с «Арсеналом». Очевидно, для Черчесова Смолов – лучший русский нападающий прямо сейчас.

Артём Дзюба, «Арсенал»

Доказал Роберто Манчини всё, что хотел, одним матчем. Забил, отдал голевой пас, попрыгал перед тренером, который сплавил его из «Зенита». Теперь у Дзюбы 5+3 за весеннюю часть сезона – очевидно, что сейчас он в ударе.

Антон Заболотный, «Зенит»

Давление на Заболотного растёт. Нельзя обвинить форварда «Зенита» в отсутствии старания, избегании борьбы, но Заболотный не забивает совсем. Не забил и в Туле, несмотря на один качественный момент у ворот «Арсенала». Если выбирать между Дзюбой и Заболотным, выбор очевиден.