Каким был мир, когда «Локомотив» стал чемпионом в прошлый раз

В прошлый раз «Локомотив» становился чемпионом в 2004 году. Мир с тех пор очень изменился. Посмотрите, насколько.
Арсен Венгер – чемпион Англии
«Непобедимые». Легендарная команда, но с тех пор Венгеру за 14 лет ни разу не удастся выиграть АПЛ. У Юрия Сёмина в этом промежутке есть победа в чемпионате Украины – для «Динамо» эта победа была последней на пять следующих лет. Хм, Венгеру есть к чему стремиться.
Самый дорогой футболист мира – Зинедин Зидан
Он перешёл в «Реал» из «Ювентуса» ещё в 2001-м, но 77 млн евро остаются недосягаемой суммой и через три года. И останутся ещё на пять лет, пока «Реал» не купит Криштиану Роналду. Интересно, сколько стоил бы Зидан сейчас?
«Шрек-2» собирает миллиард в прокате
Приключения огра, осла и прекрасной принцессы, которая в конце навсегда перестала быть прекрасной.
Это или фото получше – я не знаю, что мы имеем право использовать
«Ночной дозор» ставит кассовый рекорд в России
$ 33 млн – тогда для России это рекорд. Впереди у Бекмамбетова кино с Анджелиной Джоли и серия «Ёлок», а пока он снимает бодрое фэнтези. Одновременно выходит и другое важное кино. Военная драма «Свои» Месхиева собирает 35 наград на кинофестивалях по всему миру.
Стартует «Дом-2»
Нам нечего к этому добавить.
Первый альбом Канье Уэста
Рэпер, который серьёзно повлияет на несколько музыкальных жанров и шоу-бизнес в целом, дебютировал громко. Уэст получил «Грэмми» в номинациях «Лучший рэп-альбом» и «Лучшая рэп-песня». И снял сразу три клипа на песню Jesus Walks.
Тем временем в России появилась «девушка Прасковья из Подмосковья» и заполнила собой всю страну. Почти одновременно с хитом от «Уматурман» в Питере возникла другая обаятельная девушка, которая шагала по городу босиком и радовала прохожих. О её прогулке мелодично рассказали Вячеслав Бутусов и группа «Ю-Питер».
Телефоны – Siemens S65 и Motorola RAZR V3
Дешёвый Siemens позволял ставить файл формата mp3 в качестве мелодии звонка: это был прорыв. С Motorola всё немного сложнее. Возможно, благодаря этой модели в моду снова вошло слово «глючный», но ради необычного дизайна раскладушки ей можно было простить всё.
Литву, Латвию и Эстонию приняли в Евросоюз
А также, Польшу, Чехию и ещё несколько стран.
Оранжевая революция на Украине
После того как были объявлены результаты второго тура президентских выборов, в Киеве начались массовые протесты. Был проведён ещё один раунд, по итогам которого президентом Украины стал Виктор Ющенко. Через пять лет на следующих выборах он наберёт 5% голосов.
Советские паспорта стали недействительны
А потом снова стали действительны. Первого июля закончился срок обмена паспортов советского образца на паспорта РФ. Через пару недель Кассационная коллегия Верховного суда России установила, что советские паспорта действительны и после этой даты. По некоторым данным, сейчас советским паспортом в России пользуется около 30 тыс. человек.
Выходит первый сезон сериала Lost
Авиакатастрофа, остров, мистика и белый медведь в тропиках.
Брэд Питт – Ахиллес
Эпический и немного исторический блокбастер фильм, в котором снялись Орландо Блум, Диана Крбгер и Брэд Питт. На тот момент – всё ещё муж Дженнифер Эннистон.
Илон Маск впервые инвестирует в Tesla
Через 14 лет он отправит кабриолет в космос.
Моуринью становится тренером «Челси»
Впервые в карьере. Только что он выиграл с «Порту» чемпионат Лигу чемпионов, и в Лондоне сразу же называет себя «особенным». В первом же сезоне он установит вечный рекорд по пропущенным голам: 15 в 38 матчах.
В Серии А 18 команд
«Милан» — чемпион, Андрей Шевченко — лучший бомбардир. А Роберто Баджо забил за «Брешию» 12 голов. Со следующего сезона Серия А увеличится до 20 команд.
«Лидс» вылетает из АПЛ
Путь от полуфиналиста Лиги чемпионов до вылета в Чемпионшип занял три года. Вернуться в АПЛ быстро не удастся, потом «Лидс» упадёт ещё ниже, потом превратиттся в ещё одну команду Чемпионшипа.
Тьерри Анри на обложке FIFA и PES
А в FIFA впервые можно контролировать не только футболиста, который в данный момент владеет мячом. Это настоящая революция.
Игроки «Крыльев Советов» на Евро-2004
Каряка и Анюков попали в сборную России и выходили на поле в матчах чемпионата Европы. Тогда это никого не удивляло: «Крылья» провели исторический сезон и заняли третье место. Кстати, на том чемпионате Европы играл Криштиану Роналду. И дошёл до финала, но проиграл. Греции.