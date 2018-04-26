Вернблум показал причёску и потроллил жену

Полузащитник ЦСКА знаменит своим чувством юмора, поэтому мы потратили совсем немного времени и подобрали самые забавные посты в его «инстаграме».
Вот, например, Понтус в ужасе от московской погоды.
А вот он – забавный ананас.
Отличные зубы.
Шопинг выматывает каждого мужчину. И Понтус – не исключение.
Вместе Ferrari и Bently – гужевая повозка. Ну а каска так, для защиты.
А вот таким фото Понтус поприветствовал Ласина Траоре, когда тот перешёл в ЦСКА.
Сравнение с Джонни Браво. Похожи?
«Кажется, поймал простуду или что-то такое. Надеюсь, к завтрашней игре буду готов»
«Пошутил над тренером»
Обойдёмся без слов.