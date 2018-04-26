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Подобрали самые смешные посты в его Intagram

«Чемпионат»
Фото: instagram.com/wernbloom
Вернблум показал причёску и потроллил жену
Сегодня Понтус Вернблум выложил в «сториз» фото новой причёски и написал: «Моя жена – худший парикмахер на свете!». И три злобных смайла.
Футбол / РФПЛ

Полузащитник ЦСКА знаменит своим чувством юмора, поэтому мы потратили совсем немного времени и подобрали самые забавные посты в его «инстаграме».

Вот, например, Понтус в ужасе от московской погоды.

А вот он – забавный ананас.

Отличные зубы.

Шопинг выматывает каждого мужчину. И Понтус – не исключение.

Вместе Ferrari и Bently – гужевая повозка. Ну а каска так, для защиты.

А вот таким фото Понтус поприветствовал Ласина Траоре, когда тот перешёл в ЦСКА.

Сравнение с Джонни Браво. Похожи?

«Кажется, поймал простуду или что-то такое. Надеюсь, к завтрашней игре буду готов»

«Пошутил над тренером»

Обойдёмся без слов.

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