«Здесь лучший в мире футбол, но английская жизнь не по мне»

С Сашей мы разговаривали по телефону, и очень быстро перешли на ты, потому что с ним иначе невозможно: он весёлый и абсолютно простой парень. Каким был, ещё играя за «Уфу». А потом он неожиданно перешёл в «Манчестер Сити», который сначала отдал Зинченко в аренду в ПСВ, но в этом сезоне Александр уже в обойме Хосепа Гвардиолы, и на его счету более 10 матчей в различных турнирах.

— Как проводишь время в качестве чемпиона Англии?

— Никто ещё ничего не праздновал – я вообще встретил чемпионство в аэропорту. Всё пока спокойно – кубок будут вручать только 6 мая. Ещё пять туров впереди, поэтому статус чемпиона до конца не ощущается. В команде только шутим между собой, спрашиваем: «Как дела, чемпион?».

— Сколько сообщений тебе пришло за эти дни?

— Чуть больше, чем поздравлений с днём рождения! Шучу. Но по количеству точно не уступает.



— Чувствуешь, что твоя популярность сильно возросла за последние полгода?

— Не сказал бы, что есть какая-то популярность. В любом случае приятно, когда тебе пишут с разных точек земли, переживают и поддерживают.

Про английский и провокационные вопросы

— Подожди секунду. Hi! Can I have medium caramel latte? To go, — внезапно прерывается Саша на то, чтобы взять кофе.



— Часто пьёшь кофе?

— Да, очень его люблю. Но главное, чтобы он был качественный. Растворимый пью редко.



— Как с английским?

— Я его неплохо знал ещё до перехода в «МС», так что сейчас никаких проблем нет – запаса хватает. А когда мне задают провокационные вопросы, стараюсь как-то отшутиться или уйти от темы.



— Например, про политику?

— Да, чаще всего именно про неё. У меня был один случай, когда только подписал контракт с «Уфой». После матча с «Динамо», в котором я не играл, но сидел на трибуне, по пути домой мне позвонил журналист – я, кстати, после этого интервью по телефону не даю, только если с вычиткой.



Так вот, тогда мои слова вырвали из контекста, и на главной вышло: «Александр Зинченко: реакция украинских болельщиков меня не волнует». После этого такая канитель началась…Политическая ситуация уже была нестабильной. Проехались не только по мне, но и по моим близким, которые очень любят читать все комментарии, связанные со мной.



— На Украине были проблемы из-за того, что ты играешь в России?

— Не хочу об этом, честно. Счастлив, что сейчас всё так, как есть, и вспоминать то время, когда было непросто мне и моим близким, совсем не хочется. Давай лучше о хорошем.

«Поражает, как Гвардиола разбирается в тактике»

— Когда ты получил предложение из «МС», что почувствовал?

— Это было то, о чём я мечтал, когда был мальчишкой – всегда хотел играть в Европе. Настраивал себя, что нельзя сдаваться. В жизни нужно драться за всё – неважно, футбол это, быт или любовь. А если ты этого делать не будешь, то ничего у тебя не получится.



— Всё равно: футболист из «Уфы» в «Манчестер Сити» — разве это не фантастика?

— Примерно полгода назад помощник Пепа вызвал меня к себе и сказал, что люди из СНГ, оказавшись в Европе, не добиваются успеха. По разным причинам: кто-то перестаёт развиваться, кто-то считает, что уже всего достиг и расслабляется. На пальцах можно сосчитать, кто чего-то добился. С его стороны это было предупреждение, хотя в конце разговора он сказал: «Я считаю, что ты не из таких».



— А ты сам что думаешь?

— Зона комфорта – многие не хотят из неё выходить. Здесь в футбол играют на другом уровне, тренеры могут делать ставку на своих, а не на легионеров. Ну или немца, испанца, бразильца, потому что среди них много мастеров. А среди наших мало. Здесь на наш счёт спроса больше – надо быть на две головы выше и сильнее. Завоевать доверие не так просто, а цена ошибки очень высока.



Плюс другой менталитет и язык. Элементарное знание языка – это не только поход в магазин и покупка хлеба, но и общение с одноклубниками. Ведь надо быть в коллективе, а не около него. Проще, когда ты держишься с командой, ездишь с ней куда-то. С этим лично у меня не было проблем: всегда попадались хорошие коллективы, которые держались дружно.

Но ты не забывай, что у каждого свои цели: кто-то мечтает играть на высоком уровне, а кто-то стремится заработать хороший контракт и «защититься» им на долгие годы.

— Момент, когда ты понял, что Гвардиола безумный тренер?

— Я знал, что он номер один ещё до того, как перешёл в «Сити». Он мне всегда был симпатичен как тренер: его манера, действия, интервью. Когда перешёл в «Манчестер Сити», уже на себе прочувствовал, насколько он гениален.



То, как он разбирается в футболе, тактике, просто поражает. Тактические занятия у нас довольно короткие, минут по 40. Но Пеп успевает за это время многое показать и рассказать. Всё выглядит просто, но так сложно это объяснить… Не зря говорят, что футбол игра простая, но как же сложно играть просто.



— Перестроиться в защиту было сложно?

— Это всё мне в копилочку. Универсализм важен для любого футболиста. Считаю, что для меня это большой плюс.

«Конфликты в «Сити» решаются быстро – выходим раз на раз»

— Над кем в клубе шутить лучше всего?

— Всегда приятнее шутить над тем, у кого есть чувство юмора! Нужно понимать, над кем и в какое время ты шутишь. Это талант. Нужно чувствовать человека, с которым ты общаешься: будь то мужчина, или девушка.



Если речь о постели, то, конечно, тут мысли должны быть о девушке. Здесь тоже очень важно чувствовать! Ха-ха.



— Ты когда-нибудь шутил над Пепом?

— У меня такой возможности не было, но у него отличное чувство юмора – это я точно знаю. Гвардиола очень близок к команде. Да, с дисциплиной у него всё в порядке, но он больше друг, чем жёсткий и требовательный тренер.

— Тебя самого подкалывают часто?

— Конечно. Кому-то не понравилась моя марка трусов, и пошли шутки. Но я-то понимаю, что им меня не переплюнуть!



— Кто ещё шутник в команде помимо тебя?

— «Помимо меня» – это правильное замечание! Стерлинг любит пошутить, Стоунз, Уолкер. Наверное, проще назвать тех, кто серьёзнее. Например, Яя Туре.



— Шутки шутками, а конфликты бывают?

— Конечно, не без этого. Но всё быстро решается: раз на раз вышел, и всё!

— Как появилась идея спорить с игроками и снимать их на видео?

— А чего скучать? Надо людей веселить, самого себя. Пусть люди видят истинного чемпиона! Я вообще не люблю, когда человек много разговаривает, что он там что-то якобы может. Порой их нужно ставить на место. Скромность – вот что важно.



— То есть заставлять Стерлинга лаять и ползать на четвереньках – это скромность?

— Ха-ха! Я таким уже давно не занимаюсь, кстати. Как-то… подрос, что ли. Меня многие просят: «Сделай с тем видео, с этим, ждём новинок!». Но пока вот так.



— Твой самый дикий спор.

— Как раз история со Стерлингом, когда нужно было изобразить собаку. К счастью, я выиграл. Знал, что, если проиграю, это расползётся не только по Украине и России, но и по Англии: у Стерлинга очень много подписчиков в «Инстаграме». Представляю, какие были бы заголовки: «Новая собачка в «Манчестер Сити»». Доля ответственности была у-у-ух какая.

— Вы условия заранее обговорили?

— Конечно. Правда, я уже не помню, как такая идея родилась.



— Когда он понял, что проиграл, пытался соскочить?

— Нет, ведь спор есть спор.



— Из-за чего был спор-то?

— Да в FIFA играли.

— Раньше про тебя говорили, что ты король FIFA. Сейчас играешь?

— Нет, дома уже год как нет телевизора. Не считаю, что он мне нужен – забирает слишком много времени, да и бесполезно это. В FIFA не помню, когда играл в последний раз.

«У Стоунза русский без акцента, скорее краснодарский говор»

— Про вашу схожесть с Де Брёйне в последнее время говорят всё чаще.

— Между собой мы тоже много шутим. Нас почти все называют twins, то есть близняшки. Я всем говорю на полном серьёзе, что я симпатичнее него.



— И как он реагирует?

— Он же в курсе, так что не возражает.

— Знаю, что ты знакомишь одноклубников с русской музыкой. Свежий музыкальный русский хит, который поставил в раздевалке «Сити»?

— «Всё или ничего» — L’one. Он мне нравится как рэпер, да и как человек хороший. Он уже здесь популярен, я его хорошо продвигаю.



— Кто-то выучил слова?

— Я Джона Стоунза так подготовил, на чемпионате мира вообще не узнаете! Он на русском уже получше нас с тобой разговаривает.



— Каким словам ты его научил?

— Услышишь. Он, как и многие, у меня спрашивает: «Что нужно говорить, когда увидишь красивую девушку?». Кстати, у него вообще нет акцента! Скорее краснодарский говор. Ещё Уолкер интересуется языком, но у него плохо получается. А Стоунз – мой отличник!



— Сколько своих футболок «Сити» ты уже привёз и подарил?

— Каждый раз, когда еду в сборную, увожу штук по десять. Плюс передаю через друзей или родителей, так что суммарно уже около 70.



— А чью-нибудь ещё просят?

— Агуэро. Но мне намного проще заказать футболку, чем подойти и попросить. У них таких просьб сотни, а мне не хочется ставить человека в неловкое положение. Невозможно же всем угодить, поэтому приходится либо хитрить, либо отказывать. Я же не на фабрике футболок работаю. Так это ещё ладно, мне сейчас пишут: «Сань, а ты можешь сделать билет на финал Лиги чемпионов? А как его достать? А как это, а как то?». Как вообще у людей возникает в голове такая мысль?



— Сам поедешь на финал?

— Нет, у меня в этом году отпуска не было. Поеду отдыхать.



— А на чемпионат мира?

— Тоже нет. Хочу отдохнуть от футбола, перезагрузиться эмоционально.

«У меня тут друзей целая сборная СНГ»

— Ты комфортно чувствуешь себя в Манчестере?

— Здесь лучший футбол в мире, он перекрывает всё остальное. А вот английская жизнь… Мягко говоря, это не по мне.



— Почему?

— Да тот же климат – он давит. Плюс в России или на Украине больше развлечений. Например, молодёжь сейчас любит квесты, здесь такого нет. Английская жизнь не моя.



— Какой еды тебе не хватает?

— Домашней! Однажды попросил приготовить на базе борщ. Они сделали: взяли и перемололи всё. Вкус борща, конечно, был, но это всё равно не то.



— Что ещё напрягает?

— Люди здесь… злее, чем в Голландии (Зинченко в сезоне-2016/17 играл в ПСВ. — Прим. «Чемпионата»). Но их понять можно – здесь каждый день серое небо, постоянно идут дожди. А ещё юмор отличается! У нас он более заводной. Они порой смеются над такими вещами, над которыми у нас бы даже не улыбнулись.



— Что тебе кажется диким?

— Про Англию не скажу – я особо никуда не езжу. В Голландии всё было по-другому, я там дома почти не сидел. Там мне казалась диким, что в сауну, где все ходят голыми, приходят целыми семьями. И стоит мальчик лет семи, который уже может отличить пестик от тычинки, а рядом с ним – голые бабушка с дедушкой. Для меня это непонятно.



— К тебе семья часто приезжает?

— Не так часто, как хотелось бы. Я не люблю быть один. Но никогда не сойду с ума от скуки! У меня есть друзья в Манчестере, с которыми я могу выехать и пообщаться, хотя большую часть времени всё равно один. С одноклубниками мы по 8 часов в день вместе находимся, поэтому в остальное время мы друг от друга отдыхаем.

— С англичанами общаешься?

— Нет, у меня тут целая сборная СНГ: ребята с Украины, Беларуси, Грузии.



— Как ты с ними познакомился?

— Интернет – наше всё! Они студенты, учатся здесь.



— Ого.

— А что ты удивляешься? Думаешь, все футболисты на пафосе? Ха-ха. Я всегда стараюсь придерживаться фразы: «Чем выше статус, тем проще человек». Простота видна сразу. И сразу видно, подлый человек или нет. Не знаю, может, я один со сканом в глазах, но это сразу видно. Но ты не думай, я не святой – у меня тоже есть свои грешки. Кстати, больше люблю, когда меня критикуют, поэтому стараюсь ничего про себя не читать. А то так распишут, что я чуть ли не Месси, а это не есть хорошо. Конечно, это мотивирует, но и усложняет жизнь: ты ведь должен соответствовать этим словам. Когда оскорбляют, тоже полезно.



— Кто тебя последний раз оскорблял?

— Давай без фамилий, но меня по-разному называли, даже те, кто уже закончил карьеру. Говорили, что я не футболист, слабак. Но время расставляет всё на свои места.

«Нужно брать пример с лучших»

— Чем заняться в Манчестере молодому парню?

— Фу-у-ф. Сейчас я работаю над одной своей идей. Время покажет, насколько это будет успешно. Надеюсь, в будущем об этом все узнают.



— С чем она связана? Хочешь открыть кофейню?

— Ха-ха, почти!



— Ну так?

— Ладно, скрывать нечего. Делаю кое-какие записи – хотел бы написать книгу. Думаю, мне уже есть о чём рассказать. Она бы стала хорошим посылом для молодых: может, это кому-то бы помогло, кто-то прислушался или, наоборот, сделал бы по-своему. Я бы очень хотел выразить свои мысли – в голове столько всего! Рассказать есть кому, но этот круг узкий, поэтому хотелось бы, чтобы об этом узнало как можно больше народу. Так что в свободное время работаю над этим. Ну и дурачимся – без этого тоже никуда!



— Что тебя вдохновляет на написание книги?

— Всё идёт от головы и настроения, конечно. Нет такого, что в пять часов дня мне надо сесть и написать пару страниц. Нужно вдохновение. Я считаю, что всегда нужно заниматься чем-то полезным, а не сидеть на одном месте и непонятно чем заниматься. У меня нет цели на этом заработать – это память. Хочется оставить что-то после себя. Думаю, это будет не последняя книга. Я долго спрашивал себя: «Не рано ли?». Но думаю, уже можно рассказать о чём-то интересном.

— С чего начнёшь рассказ?

— Это уже секрет! Ты посмотри, я ей сейчас все книгу перескажу. Я уже все карты открыл, всё!



— Хорошо, тогда твой главный посыл молодым ребятам, который ты хочешь донести через книгу?

— Как бы банально ни звучало, но никогда не нужно сдаваться. Это аксиома успеха. В моей жизни были разные ситуации, когда казалось, что весь мир против меня. В такие моменты я садился и вспоминал, через что я уже прошёл, и становилось легче. Нужно стоять на своём, гнуть свою линию и помнить, что без тяжёлой работы ничего не получится. Звучит банально, не мной придумано и сказано, но так оно и есть.



Саша вновь внезапно прерывается. Из трубки доносится на английском: “Да-да, конечно! А ты что, болельщик “Юнайтед”? А вы двое за “Сити”? Ха-ха, удачи, ребят! Спасибо”.

— О чём я говорил? — так же внезапно возвращается к разговору он.



– Что никогда нельзя сдаваться.

– Точно. Вот тебе простой пример. Футболистам постоянно говорят: «Нужно много работать». А эту фразу каждый человек понимает по-своему. Можно ходить каждый день в тренажёрный зал и разрабатывать разные группы мышц, но это не значит «много работать». Нужно работать над своими недостатками, жертвовать развлечениями ради цели.



Или ещё говорят: «Мелочей в футболе не бывает». Она очень знаменита, и любой опытный футболист или тренер скажет, что так оно и есть. Но многие не до конца понимают, что это значит. Я тоже ещё не до конца осознал. И таких фраз много, главное понимать, чего ты хочешь. Если у тебя что-то не получилось, значит, ты где-то что-то не доделал. Ну и мы живем один раз – надо отдавать всего себя ради цели, чтобы в один момент сесть и выдохнуть: «Я сделал всё, что мог». А не кусать локти и думать: «Здесь я мог больше пробежать, здесь сделать рывок». Это не мелочи.



— Ты когда это осознал?

— Я стараюсь развиваться во всех смыслах, учиться. Есть такая пословица: мудрые учатся на чужих ошибках, а дураки – на своих. Поэтому надо брать пример с лучших, черпать от них что-то хорошее.