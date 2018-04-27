Эмери покидает «ПСЖ». Наконец-то в Париже начали думать головой

Уход Эмери – на сто процентов верное решение. Слава богу, в Париже заметили, что команда собралась звёздная, но абсолютно бесхарактерная. Оставлять Эмери ещё на сезон было бы катастрофой. Почти такой же, как и его приглашение.

Важно оговориться. Эмери – классный тренер со своими минусами и плюсами. Все называют Гвардиолу тактическим гением, но упускают из вида другого испанца. Эмери просто повернут на футбольной тактике. Словно Лужин – на шахматах (вы же помните такого героя у Набокова?). Забавно, что оба – с уклоном в оборону.



От Макеева до Неймара – все отмечали склонность Эмери к теоретическим занятиям. Тренер самую малость витает в облаках со своей увлечённостью. Не секрет, что это надоело некоторым игрокам «ПСЖ». Во французских СМИ была информация, что футболисты устали от долгих теорий, а Неймар и вовсе просил сократить их количество.

СМИ: Неймар недоволен Эмери и жалеет, что перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ»

Говорилось даже, что Неймар спит во время теоретических занятий. Эмери оправдывался, мол, всё в порядке.



– Неймар внимателен при всех видеоразборах. Он сидит в первом ряду, да и вообще все футболисты знают, как важны тактические занятия. Если бы я не проводил их с ними, они просили бы меня об этом сами, – заверял Эмери.

Эмери: Неймар сидит на первом ряду при всех видеоразборах

Слабая сторона Эмери – продолжение сильной. Тренер чувствует футбол, но не коллектив. Дисциплина в команде – это такая же основа, как и тактика. Когда отношения верно выстроены, игрок не называет своего босса «тренеришкой». Тем более публично. Идиотская возня с тем, кто бьёт пенальти, – тоже нездоровая ситуация. Ты главный тренер. Тебе подчиняются игроки. Можно и наорать: «Ты бьёшь пенальти, а ты – не лезешь!»

В своё время Капелло едва не убил Дзюбу, когда он пошёл исполнять одиннадцатиметровый вместо Игнашевича. Эмери – классный тренер, но в том случае, когда его поддерживают игроки. Именно так было в «Севилье». Там он и добился настоящего успеха – трижды брал Лигу Европы. Чемпионат Франции? Ну неплохо, да. Но многие тренеры взяли бы золото с Неймаром, Кавани и Мбаппе в лиге чуть-чуть сильнее РФПЛ. Коллега Кирилл Хаит недавно поставил диагноз: «ПСЖ» нужно купить топ-клуб и привезти во Францию. Лучше и не скажешь.

«ПСЖ» нужно купить топ-клуб и привезти во Францию. Им не с кем играть Главные события выходных в одном тексте.

«ПСЖ» формируется под Лигу чемпионов, а там Париж выглядел бесхребетной субстанцией. Прошлогодние 1:6 в Барселоне – это далеко не только вопрос удачи и судейства. Это вопрос характера. А тут многое зависит от тренера.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов французы снова вылетели на первой же стадии плей-офф! Ради этого совершался самый дорогой трансфер в истории футбола? Хотя при желании и тут всё можно списать на невезение. Первые 80 минут противостояния выглядели солидно – «ПСЖ» выглядел не хуже «Реала»! А затем гости чрезмерно поверили в себя. Настолько осмелели, что парижан наказали – и вместо 1:1 стало 3:1.



Ответный матч проходил уже без травмированного Неймара. А именно под него весь сезон разрушался баланс в команде. Бразилец претендовал на роль лидера и получил её за счёт таланта и авторитета. А тут бац! И Неймара нет. В результате «ПСЖ» ещё и в Париже уступил «Реалу». Хозяева выглядели жалко. Кавани откровенно бесился едва ли не после каждой потери мяча.



«ПСЖ» последних лет – дутая команда, которая не умеет выигрывать большие матчи. Забавно, что Париж кому-то мерещился фаворитом Лиги чемпионов. Коллега Сергей Титов ещё перед плей-офф подробно расписал, почему «ПСЖ» ничего не светит.

«ПСЖ» – никакой не фаворит Лиги чемпионов. Вот увидите 8 мыслей перед плей-офф Лиги чемпионов.

«ПСЖ» – самая дутая команда Лиги чемпионов. Мы предупреждали Париж опять вылетает из ЛЧ в 1/8 финала. Удивительно!

Эмери не стал тренером хуже, чем был раньше. Просто он останется тем дядечкой, который не очень приспособлен для работы с эгоцентричными футболистами вроде Неймара.



Как дальше со всем разбираться?



Ну, привет, Томас Тухель.