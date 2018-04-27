Продаётся «Уэмбли». Дорого

Что случилось

В последние дни британские таблоиды разрывают новости с плашкой «Breaking news». Стадион «Уэмбли», главный символ английского футбола, может купить бизнесмен из Пакистана – Шахид Хан. Ожидается, что он готов заплатить около 600 млн фунтов, при этом оставив прежним владельцам – футбольной ассоциации Англии – несколько важных активов. Например, гостиничный бизнес под маркой «Club Wembley». Чуть позже в СМИ и вовсе всплыли цифры, близкие к миллиарду. Источники утверждают, что в FA задумались о предложении: сумма просто огромная, и её можно инвестировать в развитие британского футбола.

Кто такой Шахид Хан

Шахид – 67-летний бизнесмен, занимающий 217-ю строчку в списке богатейших людей планеты. Он вышел из совершенно обычной пакистанской семьи, и его случай – идеальный пример истории об американской мечте. Уехав в США, он начал с мытья посуды, а затем попал в компанию, производящую запчасти для автомобилей. И через какое-то время создал свою. Позднее ей заинтересовались в General Motors, и успеха уже было не избежать.



Но этот бизнес – не единственная страсть Шахида. Помимо собственной компании с 2013 года он владеет английским футбольным клубом – «Фулхэмом». А ещё в собственности Хана клуб НФЛ «Ягуарс» (американский футбол). Бизнесмен одержим идеей экспансии лиги за пределы США, и покупка «Уэмбли» может стать шагом в эту сторону. Забавно, что если это близко к правде, у футбольной сборной Англии могут возникнуть проблемы с базированием в период с сентября по декабрь. Не исключено, что как раз в эти месяцы на стадионе и будут проводиться игры по американскому футболу.

Шахид Хан купил "Фулхэм" у Мохаммеда Аль-Файеда

В остальном глобальных изменений не планируется. Название останется тем же, а самые важные матчи на клубном уровне продолжат играть здесь. Шахид Хан планирует завершить сделку к началу следующего сезона и надеется, что стадион останется сердцем британского футбола.

Шахид Хан (справа) Фото: Julian Finney/Getty Images

Что значит «Уэмбли» для англичан

Стадион «Уэмбли» — английский вариант наших «Лужников» до реконструкции. Там проводит свои матчи сборная Англии, и проходят финалы английских кубковых турниров. В первоначальном виде стадион был построен в 1923-м. По легенде, на его открытие, в котором участвовал Король Великобритании, пришло более 200 тыс. человек. Возможно, знаменитый «финал белой лошади» между «Болтоном» и «Вест Хэмом» — и по сей день самое посещаемое футбольное событие в истории.

В общем, место не просто важное – культовое. В начале XXI века на стадионе затеяли реконструкцию, чтобы привести его в суперсовременный вид, и спустя несколько лет, в 2007-м, работы завершились. «Уэмбли» и раньше использовали не только в футбольных целях: концерты популярных артистов проводились там даже в 80-х (от группы Queen до Дэвида Боуи). Но после реконструкции его технологические возможности вышли на новый уровень, и теперь их используют в ивентах самых разных форматов.

Тем не менее в первую очередь стадион всё же ориентирован на проведение футбольных матчей. Пока.

Как отреагировала общественность

«Мы в шоке. Для многих стадион Уэмбли является домом английского футбола и имеет огромное значение. Это не просто кирпичи и строительные растворы», — заявили в местной федерации футбольных болельщиков.



Футбольные люди тоже не в восторге. С одним из самых резких высказываний на этот счёт выступил главный тренер «Суонси Сити» Карлуш Карвальял.

«На мой взгляд, мы не можем продавать памятники. Если вы продадите «Уэмбли», может, затем продадим Биг-Бен и Букингемский дворец? «Уэмбли» — это памятник, и мы не можем продавать памятники. Это культура. Мы не можем продавать культуру».



Бывший владелец «Челси» и «Лидс Юнайтед» Кен Бейтс считает возможную продажу настоящим позором. «Мы продаём своё наследие. Это дом сборной Англии!».



Но больше всего претензий сейчас идёт от рядовых налогоплательщиков. Их претензии кажутся логичными: если стадион был построен на федеральные средства, не очень понятно, кто именно является его собственником и на каких основаниях его можно продать. Ещё менее ясно, кто будет отвечать за огромные средства, которые получат с продажи стадиона.



Горячие головы уже сейчас возбуждённо кричат: «На что ушли мои налоги?». Классика!