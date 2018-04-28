Красота дня. Жена Андреса Иньесты

Андрес уходит из «Барселоны», но оставлять жену и не думает.

Воспитанник «Барселоны» Андрес Иньеста покидает каталонский клуб после 16 лет блестящих выступлений. Он уходит в статусе легенды, завоевав огромное количество трофеев и заслужив уважение футбольных болельщиков по всему миру. Одной из опор Андреса долгие годы является жена Анна Ортис. Именно о ней мы и расскажем.

Иньеста уходит. 8 главных эпизодов в карьере великой «восьмёрки» «Барса» прощается ещё с одной легендой.

Анна поддерживала мужа не только в матчах за «Барселону», но и в играх за национальную сборную.

После ухода из большого футбола футболисты часто сталкиваются с проблемой лишнего веса. Иньесте с таким личным фитнес-тренером эта участь не грозит.

И, видимо, супруга уже начала заниматься формой Андреса.

Значительную часть публикаций нашей героини в «Инстаграме» — фотографии с детьми. Как же мило!

В полном составе семья выбирается и на велопрогулки.

Классно смотрится вместе и сама пара. Андрес и Анна прекрасно дополняют друг друга!

Анна весьма неплохо умеет выбирать не только спутника жизни, но и виды для своих фотографий.

Неизвестно, отправится ли Андрес играть куда-либо ещё, но его жене определённо понравилось на Манхэттене.

Вероятно, Нью-Йорк влюбил в себя Анну соседством с океаном. Водная стихия ей по душе.

Куда бы ни занесла судьба Иньесту, он всегда будет в надёжных руках.