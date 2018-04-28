Шнуров посвятил «Зениту» новую песню. Осторожно, вообще нет мата

Источник: «ПСЖ» предложил Венгеру четырёхлетний контракт

«Пари Сен-Жермен» нашёл замену главному тренеру Унаи Эмери, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, утверждает Le10sport.com.



По информации издания, парижане хотят заменить испанского специалиста нынешним наставником «Арсенала» Арсеном Венгером, который недавно также объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Руководство «ПСЖ» уже провело встречу с французом и предложило ему заключить с клубом контракт на четыре года.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «ПСЖ» станет бывший наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель.

Эмери покидает «ПСЖ». Наконец-то в Париже начали думать головой Статья про Эмери, в которой ни разу не упомянут Дзюба.

Эмери объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона

Унаи Эмери на пресс-конференции сообщил, что покинет пост главного тренера «ПСЖ» по окончании сезона.



«Хочу поблагодарить президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, спортивного директора Антеро Энрике, болельщиков и всех футболистов за эти два сезона», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.



Эмери возглавил французский клуб в 2016 году. Под его руководством команда досрочно стала чемпионом Франции в нынешнем сезоне. Выигрывала Кубок Франции и Кубок французской лиги, а также дважды завоевала Суперкубок страны.

Иньеста объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста на пресс-конференции 27 апреля объявил, что нынешний сезон станет последним в составе сине-гранатовых.



«Хочу официально объявить о решении покинуть клуб. Это мой последний сезон в составе «Барселоны». Я очень долго всё взвешивал и обдумывал это решение. Хочу, чтобы меня запомнили как великого футболиста и человека», — сказал Иньеста.



Иньеста является воспитанником «Барселоны» и дебютировал в составе сине-гранатовых в 2002 году. С клубом он 8 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выигрывал Кубок и 7 – Суперкубок страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды – в Суперкубке УЕФА и 3 раза становился победителем клубного чемпионата мира.

Иньеста уходит. 8 главных эпизодов в карьере великой «восьмёрки» «Барса» прощается ещё с одной легендой.

ФИФА пожизненно отстранила главу Бразильской футбольной конфедерации

Президент Бразильской футбольной конфедерации Марко Поло дель Неро пожизненно отстранён от любой футбольной деятельности за получение взятки. Такое решение 27 апреля принял независимый комитет по этике ФИФА, сообщает корреспондент AP Роб Харрис в «Твиттере».



В декабре прошлого года стало известно о временном отстранении дель Неро по просьбе председателя следственной палаты комитета по этике, поводившего официальное расследование в отношении главы Бразильской футбольной конфедерации.



Дель Неро занимал пост с апреля 2014 года.

Лидер «Ленинграда» Шнуров посвятил новую песню «Зениту»



Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил, что во время предстоящего домашнего матча «Зенита» c ЦСКА в рамках 28-го тура РФПЛ состоится премьера новой песни, посвященной санкт-петербургскому клубу.



Также Шнуров на своей странице в социальной сети «Инстаграм» опубликовал видео с припевом новой песни.

В Риме на три дня запретят продажу алкоголя из-за приезда фанатов «Ливерпуля»

В преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов «Рома» — «Ливерпуль» представители обоих клубов провели встречу с представителями УЕФА и римской полиции для обсуждения мер по предотвращению возможных столкновений фанатов команд, сообщает Calciomercato.com.

По информации издания, был принят ряд решений, в числе которых трёхдневный запрет на продажу алкоголя в Риме. Соответствующий приказ должен быть подписан 27 апреля. Согласно приказу, будут запрещены продажа, потребление и транспортировка алкогольных напитков на улицах. Отмечается, что запрет не распространяется на бары и вводится, чтобы фанаты команд не покупали дешёвый алкоголь в супермаркетах и не распивали спиртные напитки на улицах.



Также в Риме будут созданы специальные зоны для болельщиков «Ливерпуля», с большим количеством полицейских. Местная полиция опасается столкновений фанатов в связи с инцидентом перед первым матчем команд. Ранее полиция Ливерпуля арестовала двоих фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который был доставлен в больницу в критическом состоянии с травмами головы. Обоим римским фанатам были предъявлены обвинения и предстоит предстать перед судом.



Матч «Рома» — «Ливерпуль» пройдёт на стадионе «Олимпико» 2 мая. В первом матче мерсисайдцы победили со счётом 5:2.

УЕФА может дисквалифицировать Симеоне на пять матчей, а не на три

Контрольно-дисциплинарная комиссия УЕФА открыла дело в отношении главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне по итогам первого, гостевого полуфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом» (1:1). Наставника «матрасников» могут дисквалифицировать на пять матчей, а не на три, как сообщалось ранее, сообщает AS.



По информации издания, три игры дисквалификации Симеоне может получить за оскорбление арбитра, а ещё на два матча его могут наказать за поддержание связи с техническим персоналом, что правилами запрещено делать после удаления. Решение по делу Симеоне будет вынесено 4 мая.



Напомним, на 10-й минуте встречи мадридская команда осталась вдесятером, после того как вторую жёлтую карточку получил защитник Шиме Врсалько. Первое предупреждение хорват заработал на 2-й минуте. На 13-й минуте за сверхэмоциональное выражение возмущения в адрес арбитра был удалён и Симеоне. Аргентинский специалист требовал жёлтую карточку для игрока «Арсенала» Эктора Бельерина за фол на Лукасе-Франсуа Эрнандесе.



Симеоне из-за автоматической дисквалификации пропустит ответный матч с «Арсеналом» в Мадриде, который состоится 3 мая.

Симеоне удалил великолепный судья. И ещё две мысли о матче в Лондоне Про Диего Симеоне, Клемана Турпена и Антуана Гризманна.

Самолёт с «Шапекоэнсе» разбился из-за недостатка топлива

Недостаточное количество топлива стало причиной крушения самолёта с игроками бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе», сообщает AFP.



«Авария произошла из-за недостатка топлива в самолёте по причине ненадлежащего контроля авиакомпанией за форс-мажорными ситуациями», – заявил глава следственного комитета Бразилии Мигель Камачо.



28 ноября 2016 года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине. Спастись удалось только шестерым из находившихся на борту 77 человек. Команда летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийским клубом «Атлетико Насьональ».