«Краснодар» не допустит коронации «Локомотива». Прогнозы на 28-й тур РФПЛ

Станет ли «Локомотив» чемпионом уже в этом туре? Сумеет ли ЦСКА увезти три очка из Петербурга? Прогнозируем.

В очередном туре нашего конкурса Дмитрий Булыкин вывел команду специалистов на первое место, но разрыв между лидерами остаётся мизерным, так что интриги у нас никак не меньше, чем в РФПЛ.

Знаменитый в прошлом форвард угадал счета матчей «СКА-Хабаровск» — «Динамо» и ЦСКА – «Краснодар», а также разницу в игре «Арсенал» — «Зенит». Итог — 13 очков.

Представитель «Чемпионата» Юрий Зотов заработал в туре 8 баллов, он угадал счёт матча «СКА-Хабаровск» – «Динамо» и разницу в игре ЦСКА – «Краснодар».

Степан Корнеев из Красноярска угадал разницу в матчах ЦСКА – «Краснодар» и «Локомотив» – «Уфа», плюс исход встречи «Тосно» – «Амкар». Сумма — 7 очков.

Положение после 27-го тура

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Прогноз специалистов

Борис Игнатьев, известный российский тренер:

«Арсенал» – «Анжи» — 2:0

Сложная ситуация у «Анжи», они пытаются сохранить прописку в РФПЛ и делают всё для этого, но у них явно не достаёт для этого ресурсов. А «Арсенал» в последнем мачте с «Зенитом» подтвердил своё четко выбранное направление и показывает хороший футбол, который выстроен на хорошей функциональной подготовке и командных взаимодействия.

«Амкар» — «Спартак» — 0:2

Спартак далек от того, что от него ждут, не хватает быстроты принятия решения. Крайне недисциплинированно играют в обороне, но при этом есть самолюбие и направляющая сила в клубе, которая разбудит это самолюбие и заставит игроков вернуть себе доброе имя.

«Зенит» — ЦСКА — 1:1

Принципиальный матч, который команды не захотят проигрывать, в особенности ЦСКА. Всё будет выстроено так, чтобы провести игру на контратаках. У «Зенита» есть игроки, которые умеют играть, но не объединены конкретной идеей, но они смогут забить тот мяч, который определит ничейный счёт матча.

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«Ростов» — «Тосно» — 1:0

«Ростов» попросту сильнее. «Тосно» будет делать всё для того, чтобы оказаться на 14 месте, но одного желания будет недостаточно. Команда Карпина для меня выглядит более предпочтительной.

«Уфа» — СКА-Хабаровск — 2:0

«Уфа» будет больше атаковать, и больше времени проводить у ворот соперника. Хабаровчане попытаются сделать всё возможное, чтобы им не забили, но им не хватит сил и умений, чтобы 90 минут дисциплинированно и тактически грамотно обезопасить свои ворота.

«Ахмат» — «Урал» — 1:0

«Ахмат» с приходом Ледяхова выглядит прилично. Положительных эмоций накопилось много, две удачные игры на выезде дадут положительный всплеск со стороны болельщиков. В родных стенах будет прекрасная поддержка, что выльется в творческий импульс футболистов «Ахмата».

«Динамо» — «Рубин» — 0:0

«Рубин» будет делать всё возможное, чтобы еще раз показать проделанную работу, у них многое получается. «Динамо» должно реабилитироваться и у них есть для этого ресурсы. Хохлов сделает всё для того, чтобы команда не проиграла.

«Краснодар» — «Локомотив» — 1:1

«Локомотив», не взявший три очка, но держащий в уме конкретную задачу, будет делать всё возможное чтобы взять ворота соперника. «Краснодарцы» же дома захотят поправить свою ситуацию. Равенство здесь более просматривается нежели преимущество одной из команд.

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Прогноз читателей

Андрей Пивоваров (Санкт-Петербург)

«Арсенал» – «Анжи» — 2:1

«Асренал» сейчас слишком хорош, что терять очки в матче с «Анжи».

«Амкар» – «Спартак» — 2:1

В «Спартаке» происходит что-то нездоровое, я читал, что все обещали биться и попасть в Лигу чемпионов. Но биться это одно, а быть в хорошей форме — совсем другое. «Амкар» в последнее время поправил свои дела, но из зоны стыков ещё не вышел.

«Зенит» – ЦСКА — 1:2

ЦСКА всегда уверенно проводит концовки, а сейчас, когда серебро так близко, «армейцы» вцепятся в него зубами и никому не отдадут.

«Ростов» – «Тосно» — 2:1

«Тосно» ещё может зацепиться за стыки, там же может оказаться и «Ростов». Будет упорный матч, но все свои чудеса команда Парфёнова показала в кубковых матчах.

«Уфа» – «СКА-Хабаровск» — 2:0

«Уфа» свела к ничьим матчи с ЦСКА и «Локомотивом», а хабаровчане берут очки по очень большим праздникам. Тут у хозяев не должно быть проблем.

«Динамо» – «Рубин» – 1:1

Бердыев постепенно вытачивает из «Рубина» нечто вполне себе приличное и играющее. «Динамо» нужны очки, чтобы обезопасить себя от стыков, но казанцев они не обыграют.

«Ахмат» – «Урал» — 1:1

У «Ахмата» три матча без поражений, у «Урала» — пять. «Ахмат» ещё может попасть в стыки, но и «Урал» тоже (хотя это и маловероятно). Будет упорный матч и ничья.

«Краснодар» – «Локомотив» — 1:0

«Краснодар» не даст «Локомотиву» стать чемпионом в этом туре и немного поддержит интригу в чемпионате. Тем более, что «быкам» самим очень нужна победа, чтобы бороться за Лигу чемпионов.

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Прогноз журналистов

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:

«Арсенал» – «Анжи» — 2:2

Бешеной мотивации одного отдельно взятого Дзюбы «Анжи» противопоставит максимальную мобилизацию всего личного состава: сама мысль о вылете должна приводить южан в ужас. Думаю, Артём снова забьёт, «Арсенал» опять не выиграет, но зрители и в этот раз останутся довольны. Короче — результативная ничья.



«Амкар» – «Спартак» — 1:1

Бывшие спартаковцы весной повадились пакостить красно-белым: Парфёнов с «Тосно» из Кубка высадил, Ледяхов с «Ахматом» обыграл в чемпионате. На очереди Вадим Евсеев с упрямым — разве у такого тренера может быть иначе? — «Амкаром». От прямой зоны вылета пермяки уже отползли, но перспектива «стыков» заставит их с полной выкладкой провести оставшиеся туры. Ничья с обозлённым фаворитом станет адекватной наградой уральцам за самоотверженность и боевитость. В том, что и то, и другое хозяевами буде проявлено, ни секунды не сомневаюсь. В «Спартаке», да простят меня красно-белые друзья, такой уверенности нет.



«Зенит» – ЦСКА — 1:1

Это, конечно, будет номер, если ЦСКА обставит более экономически могущественных конкурентов в борьбе за прямую путёвку в Лигу чемпионов. Хотя, если вдуматься, ЦСКА в ней больше всех и нуждается: то, что для других приятный бонус, для «армейцев» — основная статья доходов. Игрокам, у которых истекают контракты (а таких у Виктора Гончаренко почти полсостава) об этом напоминать излишне. Но главное, с точки зрения организации игры москвичи как минимум не уступают петербуржцам. Пропустить-то они на Крестовском пропустят, но минимум очко зацепят.



«Ростов» – «Тосно» — 1:2

Как я понимаю, дальнейшее существование «Тосно» напрямую зависит от оставшихся матчей — трёх лиговых и одного кубкового. В каждом из них «парфёновцы» будут умирать на поле ради собственного будущего.



«Уфа» – «СКА-Хабаровск» — 3:2

Обе команды уже могут расслабиться и получать удовольствие: ни «Уфе» выше шестого, ни Хабаровску выше 16-го места уже не подняться. Все предпосылки для весёлой, зрелищной игры налицо. Но у хозяев ресурсов для неё объективно больше.

«Динамо» – «Рубин» – 1:0

В бытность Дмитрия Хохлова динамовцы так намучились с казанским «автобусом», что более принципиального противника за пределами Московской области им трудно найти. Ну, «Зенит» — кто ещё? Для молодого тренера бело-голубых дело чести обыграть маститого коллегу Бердыева. Есть ощущение, что ему это удастся.



«Ахмат» – «Урал» — 1:2

Ошибочно считать «Ахмат» с «Уралом» командами, которым уже ничего не нужно. При самом неблагоприятном для себя стечении обстоятельств и те, и другие могут угодить в стыки. Грозненцы перевыполнили очковую норму на столичных гастролях (4 очка из 6), но против равного себе противника неизменно столкнутся с трудностями. Как ни странно, шансы «Урала» на успех мне кажутся более предпочтительными.



«Краснодар» – «Локомотив» — 1:1

«Краснодар» не допустит коронации «Локомотива» на своём стадионе. Молодой тренер южан обещал до конца бороться за Лигу чемпионов, и у меня нет оснований ему не верить. С отдохнувшим Смоловым в атаке «быки» как минимум не проиграют. Хотите скриньте, хотите – нет.