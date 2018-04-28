Стадион нетрадиционной ориентации и курский Тотти. 6 фактов об «Авангарде»

1. Игрок, который (давно) стал иконой

Совершенно не преувеличу, если скажу, что число 17 в Курске ассоциируется с одним — номером на спине капитана Дениса Синяева. Если когда-нибудь мода на выведение номеров из обращения дойдёт до российских низших лиг, 17-й номер Синяева и тройка защитника Дениса Кондакова будут первыми кандидатами. Оба до мозга костей свои в Курске и в клубе, и это те случаи, когда «свой» — исключительно тёплое слово. В своё время у Дениса были предложения уехать из Курска на повышение, но он уже не представлял себя без города и «Авангарда». Сегодня курскому Тотти 33, он всё реже появляется на поле, но всякий раз, когда выходит, команда моментально добавляет в энергетике.

2. Игрок, на которого стоит обратить внимание

Это Азамат Гурфов. Из большой нальчикской группы, переехавшей в Курск в межсезонье, Гурфов — самый интересный футболист. Он отлично видит поле и этим компенсирует те моменты, когда кажется, что он передерживает мяч. Появление Гурфова перед штрафной без опеки — худшее, что может случиться с соперником, потому что Азамат не думает дважды. Его передачи вразрез — важный инструмент «Авангарда» по давлению на соперника, которому приходится держать оборонительную линию чуть ниже. Даже на ужасном поле в Курске Гурфов умудряется сочетать технику и умение передать мяч низом — редкое явление в нашем подвальном футболе. Если хотите последить в финале Кубка за одним игроком, то рекомендую не упускать из поля зрения Азамата.

Фото: fc-avangard.ru

3. История про состав

Летом, после выхода «Авангарда» из ПФЛ в ФНЛ, в Курске сменилось 90% состава; остались только курские игроки. Обычное, к сожалению, явление для России: тот состав, который добивается выхода наверх, остаётся не у дел, и набираются проверенные перводивизионным сумраком люди. При этом в ФНЛ контракты заключаются почти всегда на один сезон, и велика вероятность того, что наступающим летом в Курске сменятся и нынешние футболисты. Такое положение дел лишает самих игроков ощущения привязанности и удовольствия от игры — многие поигравшие в ФНЛ и ПФЛ парни говорили мне об этом. Ситуация, в которой оказался «Авангард» сейчас — возможно, единственная при которой футболисты могут почувствовать себя больше, чем просто наёмниками. В некоторых интервью уже после великой победы над ЦСКА было заметно: игроки понимают, что у них появилась возможность хотя бы таким образом войти в историю хотя бы одного клуба и города, где их теперь всегда будут любить. Для них это действительно важно.

4. История про красоту

В первом же туре нынешнего сезона ФНЛ полузащитник «Авангарда» Илья Петров завалил вот такую космическую банку.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале FC OLYMPIEC.

Острее этот гол делал ещё и тот факт, что Петров забил команде из Нижнего Новгорода, где долго играл, но после гола «Олимпийцу» полузащитник только сдавал. Возможно, он посчитал, что кредита доверия после такой красоты хватит на весь сезон, но сначала он стал терять игровые минуты, затем — место в основном составе, а зимой и вовсе покинул «Авангард». Так красота пошла не на пользу — бывает и такое.

5. История про стадион

Недавно все узнали про синий гараж на территории стадиона «Трудовые резервы» в Курске (когда-то, во времена фанатской юности, мы рисовали рядом с ним баннера на матчи, но внутри я так и не побывал), но есть и другие забавные истории, связанные с домашней ареной «Авангарда». На одних публичных слушаниях в комитете архитектуры и градостроительства Курска на полном серьёзе «Трудовые резервы» назвали стадионом «неправильной ориентации». Дело в том, что у арены всего две трибуны, и пустые места выходят на важные транспортные артерии — улицы Ленина и Радищева. Эти пустые места находятся за воротами, и любой сильно неточный удар (а мы всё же говорим о низших лигах) может отправить мяч за пределы стадиона. Инициативный гражданин заявил, что в целях борьбы с вылетающим на проезжую часть мячом стадион необходимо РАЗВЕРНУТЬ, чтобы он принял правильную позицию. Так что, приезжать на «Трудовые резервы» стоит не только ради синего гаража, но и ради того, чтобы почувствовать себя на единственном в России стадионе нетрадиционной ориентации.

Фото: fc-avangard.ru

6. История про суеверия

В начале нулевых зрителей на домашних матчах «Авангарда» развлекали не только игроки. Однажды в середине первого тайма на поле выбежала кошка, которую ловили пару минут. Тот матч «Авангард» выиграл, и в клубе, похоже, решили, что это добрая примета. В нескольких следующих матчах в Курске кошка появлялась на поле уже якобы случайно — хотя понятно, что совпадением это быть не могло. Традиция закончилась после первого поражения «Авангарда» с выбежавшей на поле кошкой — так во втором дивизионе доверяли суевериям.



В общем, если увидите на поле в финале Кубка России кошку, то знайте: Курск всеми силами хочет взять трофей и выйти в Лигу Европы.