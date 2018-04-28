К чемпионату мира-2018 готовы. Теперь все стадионы введены в строй

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали «Факел». Встреча проходила на новом стадионе «Самара Арена», построенном к чемпионату мира–2018, и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1. Для «Крыльев» эта игра стала первой на новом стадионе.

Таким образом, все арены чемпионата мира-2018 введены в эксплуатацию. Где-то ещё предстоят небольшие доработки, какие-то арены готовы принимать самые важные матчи уже сегодня.