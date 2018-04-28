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Все стадионы чемпионата мира-2018. Фото, инфографика

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
К чемпионату мира-2018 готовы. Теперь все стадионы введены в строй
Последней открылась самарская арена.
Футбол / Чемпионат мира по футболу 2018

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали «Факел». Встреча проходила на новом стадионе «Самара Арена», построенном к чемпионату мира–2018, и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1. Для «Крыльев» эта игра стала первой на новом стадионе.

Таким образом, все арены чемпионата мира-2018 введены в эксплуатацию. Где-то ещё предстоят небольшие доработки, какие-то арены готовы принимать самые важные матчи уже сегодня.

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