Балотелли сватают в «Локомотив», Мхитарян готовится к матчу с «МЮ», а в Самаре открылся новый стадион. Главное — в обзоре дня.

Балотелли — в «Локо», Ал. Миранчук — в «Краснодаре». Для вас это будет шоком?

Арустамян: «Краснодар» готов заплатить «Локомотиву» € 8 млн за Ал. Миранчука

Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией, согласно которой «Краснодар» готов приобрести полузащитника сборной России и «Локомотива» Алексея Миранчука, выплатив за него сумму отступных, прописанную в контракте футболиста.

«Краснодар» возвращается в гонку за Алексея Миранчука. Сумма отступных за Алексея составляет всего € 8 млн, и «Краснодар» готов их выплатить. Плюс краснодарцы готовы предложить хороший бонус и игроку, и его агентам», — сказал Арустамян в программе «Секретные материалы» в YouTube.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Арустамян: «Локомотив» предлагает Балотелли зарплату в районе € 4 млн в год

Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией, согласно которой «Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, который станет свободным агентом по окончании сезона.



«Это правда, что Марио Балотелли — в сфере интересов «Локомотива». Первые контакты между «железнодорожниками» и агентом футболиста Мино Райолой были ещё зимой, когда стало понятно, что Балотелли не продлит контракт с «Ниццей». «Локомотив» предлагает Марио довольно высокую зарплату — в районе € 4 млн в год. Плюс наверняка будет подписной бонус. Поэтому пока это не выглядит фантастикой. Вполне возможно, что «Локомотив» и Балотелли продолжат общение», — сказал Арустамян в программе «Секретные материалы».

Фото: instagram.com/mb459

Мхитарян готов помочь «Арсеналу» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что полузащитник Генрих Мхитарян восстановился после травмы и готов помочь лондонцам в матче чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (29 апреля).



Армянин в начале апреля в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с московским ЦСКА (4:1) получил повреждение связок колена и с тех пор не выходил на поле.

«У нас нет новых проблем. Мхитарян готов сыграть. Эль-Ненни травмирован, как и Касорла, конечно. С остальными всё хорошо», — цитирует Венгера пресс-служба „Арсенала“.

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«Крылья Советов» обыграли «Факел» в первом матче на новом стадионе в Самаре

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали «Факел». Встреча проходила на новом стадионе «Самара Арена», построенном к чемпионату мира–2018, и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

Для «Крыльев» эта игра стала первой на новом стадионе. Голы в составе самарской команды на свой счёт записали Александр Соболев и Сергей Корниленко, который реализовал пенальти. За «Факел» отличился Максим Кузьмин.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» Welcome2018·com.

«Крылья Советов» (76 очков) располагаются на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, «Факел» (29) — на 20-м.



В другом матче тура «Шинник» на своём поле обыграл «Спартак-2» со счётом 1:0.

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Дзагоев и Вернблум не помогут ЦСКА в матче с «Зенитом»

ЦСКА отправился в Санкт-Петербург на матч 28-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (29 апреля). В заявке «армейцев» не оказалось травмированных полузащитников Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума.



Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.



Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Георгий Щенников, Марио Фернандес.



Полузащитники: Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.



Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Фёдор Чалов.

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Глушаков и Пилипчук не полетели со «Спартаком» на матч с «Амкаром»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и тренер Роман Пилипчук не полетели вместе с командой в Пермь на матч 28-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром». Также, как стало известно «Чемпионату», защитник Дмитрий Комбаров не выйдет в стартовом составе.



Отметим, что Роман Пилипчук был помощником Массимо Карреры в прошлом сезоне, а в этом не раз звучала информация, что его полномочия перешли к Аттиле Мальфатти, который до переезда в Россию в течение 15 лет работал в академии туринского «Ювентуса».



Матч «Амкар» – «Спартак» пройдёт на стадионе «Звезда» 29 апреля. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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«Реал» не планирует покупать Левандовского в летнее трансферное окно

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не попал в список возможных приобретений «Реала» в летнее трансферное окно, сообщает Marca.



Для усиления атаки мадридский клуб рассматривает три кандидатуры: Гарри Кейна («Тоттенхэм Хотспур»), Тимо Вернера («РБ Лейпциг») и Мауро Икарди («Интер»).

Ранее стало известно, что Левандовски рассказал игрокам «Баварии» о желании перейти в «Реал» летом. Однако действующий контракт 29-летнего нападающего с клубом действует до 2021 года, а руководство мюнхенцев не рассматривает вариант с его продажей.

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Стало известно имя нового главного тренера «Севильи»

«Севилья» на своём официальном сайте объявила о назначении Хоакина Каппароса на пост главного тренера команды. 62-летний специалист будет руководить командой до конца нынешнего сезона.



Каппарос уже работал наставником «Севильи» с 2000 по 2005 год, выводил клуб из Сегунды в Примеру по итогам сезона-2000/01. Специалист также известен по работе в «Вильярреале», «Депортиво», «Атлетике», «Мальорке», «Леванте», «Гранаде» и «Осасуне». Последним местом его работы был катарский клуб «Аль-Ахли», который он возглавил и покинул в 2017 году.



28 апреля «Севилья» объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Винченцой Монтеллой, который возглавлял клуб с конца прошлого года.



«Севилья» (48 очков) после 34 туров чемпионата Испании располагается на восьмом месте в турнирной таблице.