«Зенит» лишился шансов на чемпионство. Как это было

Открыть метро к ЦСКА не успели

В день матча «Зенит» – ЦСКА у стадиона «Санкт-Петербург» должны были открыть новое метро «Новокрестовская». Вице-губернатор Игорь Албин обещал. «Две станции, которые строятся к чемпионату мира по футболу, уже практически готовы. Ровно через три месяца, 29 апреля, они примут первых пассажиров. Пусть пока и в тестовом режиме. В соответствии с госконтрактами работы на «Новокрестовской» и «Беговой» завершатся до конца марта», – говорил автор легендарной фразы про бакланов. Однако стахановцы метростроя чуть-чуть не успели – открытие «Новокрестовской» перенесено на май. Впрочем, в хорошую погоду болельщику приятно прогуляться 25 минут до стадиона и от метро «Крестовский остров», через красивый парк Победы.

Звуки Шнура

Сегодня не работало не только метро, но и табло на «Санкт-Петербурге». Оно вышло из строя утром. Как объяснили в пресс-службе «Зенита», пока не все системы стадиона переданы петербургскому клубу, поэтому остаются такие проблемы. На скорую руку собрали новый, резервный экран. Перед стартовым свистком на арене врубили на полную мощь новый хит Шнура про «Зенит». Фанаты сине-бело-голубых «зарядили»:

С нами дождь и ветер с нами, льёт и дует между снами.

Выше поднимите знамя, если даже ветер с нами.

Питер – ветер! Ветер – Питер! Выше знамя поднимите!

На граните, парапете, почему бы и не спеть нам?

Сине-бело-голубое небо – Питер!

Вместе, смело! Солнце светит нам в зените.

Сине-бело голубое небо – Питер!

Вместе, смело! Солнце светит нам в «Зените»!

Дзагоев и Вернблум остались дома

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассчитывал, что к игре в Петербурге удастся поставить на ноги травмированных Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума. Российский центрхав находится вне игры с 12 апреля, а шведский защитник, полузащитник и нападающий в одном лице – две недели. К сожалению для болельщиков красно-синих, восстановление лидеров команды затягивается. Дзагоев с Вернблумом даже не полетели в Петербург. В армейском лазарете они составили компанию Виктору Васину и Астемиру Гордюшенко. К слову, четыре потери и у зенитовского тренера Роберто Манчини – Андрей Лунев, Эмануэль Маммана, Денис Терентьев, Александр Кокорин.

9 игроков, которые могут покинуть ЦСКА летом Похоже, в нынешнем составе вице-чемпион доигрывает последние матчи.

«Зенит» теряет Ивановича

О теме травм не удалось забыть даже с началом игры. Уже на 14-й минуте дёрнул мышцу Бранислав Иванович – серб вынужден был попросить замену. Манчини неожиданно отказался от схемы 3-5-2, которая неплохо работала по весне и, казалось бы, напрашивалась для «отзеркаливания» тактической модели ЦСКА, однако итальянец поставил на 4-4-2. С одной стороны, Манчини сделал акцент на быстрые фланги, с другой, у пары Муса – Чалов появлялось больше шансов убежать к воротам Юрия Лодыгина от двух центральных защитников хозяев. Тренер «Зенита» не стал менять расстановку и лишившись серба. В центр обороны переместился Доменико Кришито, а на левый фланг отправился Юрий Жирков, чьи лучшие годы карьеры связаны с ЦСКА.

«Краснодар» не допустит коронации «Локомотива». Прогнозы на 28-й тур РФПЛ Станет ли «Локомотив» чемпионом уже в этом туре? Сумеет ли ЦСКА увезти три очка из Петербурга? Прогнозируем.

Заболотный прощает родной клуб

Первый тайм – ничейный! Хотя «Зенит» агрессивнее наступал и по игре совсем не был похож на находящуюся в кризисе команду. Поначалу петербуржцы создавали остроту больше при помощи резких проникающих передач, нежели за счёт привычных кроссов. Так, Антон Заболотный упустил великолепный шанс, получив пас от Себастьяна Друсси. Интересно, что и Дриусси мог покинуть поле до перерыва. Братья Березуцкие далеко не всегда успевали за превосходящими их в скорости оппонентами, оба схватили по «горчичнику», а Алексей едва не сломал аргентинца. Потом у хозяев появились и опасные прострелы от Жиркова, Игоря Смольникова, Эмилиано Ригони. Армейцы в развитии наступления искали простые решения, длинные передачи, борьбу за подборы. Тем не менее, гости тоже были близки к забитому мячу. В частности, в концовке первого тайма красивый сейв Лодыгина спас зенитовцев, когда бил Фёдор Чалов.

Весело и без голов

Футбол смотрелся. «Зенит» с ЦСКА играли веселее, чем в первом круге в Москве. Гол назревал, причём мог состояться в любые ворота. В дебюте второго тайма армейцы вроде бы поприжали хозяев, но тут же получили очень неприятный ответ. Ригони, а потом Дриусси чуть-чуть не хватило для гола. Удивительно, как при выходе «Зенита» от ворот столь организованная команда, как ЦСКА, допустила на своей половине ситуацию два в три в результате обычного выноса Лодыгина! Зато когда Смольников запорол стремительный выпад петербуржцев отвратительным кроссом, разжалась красно-синяя пружина: Кучаев, добрый человек, пожалел соперника.

Акинфеев прервал ещё одну серию

Игорь Акинфеев с 2006 года не играл на ноль в гостевых матчах чемпионата с «Зенитом». С тех пор голкипер ЦСКА и сборной России пропустил 13 мячей в девяти матчах. Конечно, не такая неприятная серия, как та, что была у него в Лиге чемпионов, но на психологическое состояние влияющая. Однако сегодня Акинфеев не дрогнул. В самые напряжённые моменты с неожиданными отскоками мяча на его стороны оказалась ещё и удача, а вот, к примеру, Заболотному опять не хватило улыбки фортуны. Правда, везёт обычно тому, чей класс выше. Нулевая ничья вряд ли огорчила Акинфеева и ЦСКА. Армейцы по-прежнему опережают «Зенит» в борьбе за Лигу чемпионов, хотя уступили теперь второе лигочемпионское место «Спартаку». Но особенно ничья в Петербурге порадовала «железнодорожников». Золото в их руках.