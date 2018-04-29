«Я думаю, что победу больше заслужили мы». Манчини доволен игрой своей команды

За несколько туров до окончания чемпионата «Зенит» оказался в такой ситуации, что каждое потерянное очко может лишить клуб медалей и путёвки в Лигу чемпионов. Так что победа над ЦСКА нужна была как никогда. «Армейцев» же в принципе устраивала и ничья, что было заметно по игре. Гости удержали нули на табло и остались третьими в турнирной таблице. А «Зенит» потерял математические шансы на чемпионство. Но вряд ли кто-то этому удивился…

«Зенит» лишился шансов на чемпионство. Как это было «Локомотив» больше всех доволен ничьей в Санкт-Петербурге.

Петербуржцы с 50-ю очками пока лишь четвёртые. Ещё и Бранислав Иванович получил травму и рискует пропустить не только остаток сезона, но и даже чемпионат мира. В микст-зоне защитник был чернее тучи. Хромая прошёл мимо журналистов, поблагодарил за поддержку и сказал, что всё будет хорошо. Верим, Бранислав!

Роберто Манчини после игры сказал, что Иванович скорее всего пропустит последние матчи чемпионата России.

— Потеря Бранислава — это большая проблема для нас, учитывая то, какой он защитник и учитывая количество травмированных футболистов в нашей команде. Думаю, что он не сыграет до конца сезона, поскольку у нас осталось всего два матча. Единственное, на что нам приходится уповать, что никто больше не получит травму.

А ещё главный тренер «Зенита» неожиданно остался доволен игрой.

— С точки зрения качества футбола это была одна из лучших игр в сезоне. Мне понравилось, как играли ребята. Но кто не забивает, тот не выигрывает в футболе. К сожалению, матч, который должен был завершиться нашей победой, ей не завершился.

— Почему вы решили, что матч должен был закончиться победой «Зенита»? Ведь опасных моментов было немного и у одних, и у других ворот.

— Считаю, у нас было побольше моментов и их нужно было реализовывать. Но ЦСКА — одна из самых опытных команд в чемпионате — они знают, как придержать ритм игры, как потянуть время, как дождаться ошибки соперника. И это они сегодня продемонстрировали. Но всё-таки, я думаю, что победу больше заслуживали мы.

— Вы красиво попрощались с Манчестером, выкупив рекламную полосу в местной газете. Нужна ли вам консультация, как выкупить полосу в петербургской газете?

— Честно говоря, это не то, чем заняты мои мысли, — такого вопроса Манчини явно не ожидал.Сейчас не время говорить об этом. Непонятно, чем всё закончится.

— Как вы оцените шансы на выход в Лигу чемпионов?

— Если бы мы победили, шансы были бы большие. Но в футболе не всегда знаешь, что произойдёт, и нам нужно побеждать в оставшихся матчах.

— Заболотный сегодня опять не забил, но моменты у него были.

— Я говорил две или три недели назад, что ему нужно работать. Теперь я вижу, что определённую работу Антон проводит, и что у него есть потенциал для роста и для улучшения своей игры. Сегодня он провёл один из лучших матчей за «Зенит» в чемпионате и показал определённый прогресс.

«Если судья был незаметен, то судейство хорошее»

Виктор Гончаренко был не так доволен игрой, но отметил, что у ЦСКА ещё не потеряны шансы на чемпионство.

— Бескомпромиссная игра получилась. Матч держал в напряжении все 90 минут. Не пытались играть на ничью, хотели победить. Во втором тайме больше хотели атаковать, выпустили много нападающих. Но знали, что «Зенит» опасен в нападении. Знаем, что то, что показали, нравится болельщикам — футболисты показали страсть и азарт на поле. Думаю, ничья — самый правильный результат.

— Этот исход означает, что ЦСКА выбыл из чемпионской гонки?

— У нас впереди два тура, так далеко не загадываем. Нужно подготовиться к «Арсеналу» и «Анжи», выиграть эти матчи. Потом посмотрим, что будет дальше.

— При закрытой крыше не было душно играть?

— Было, да. Тяжело дышали, особенно во втором тайме. Но мы не могли залезть и открыть крышу.

— Вы давали возможность «Зениту» атаковать флангами, но хозяева не создали опасных моментов оттуда. Вы знали, что крайние защитники хозяев не могут создать опасности оттуда?

— Не могу сказать, что Жирков, Кришито и Смольников не могут сделать опасную передачу. На примере игры с «Арсеналом» мы видели, как опасно подаёт Кришито.

— Вы довольно поздно провели замену. Почему так?

— Тяжело попадать в такие игры, в нужный ритм. Всегда с опаской нужно делать замену. К тому же много игроков сидят на жёлтых карточках, так что оттягивали замены.

— Есть ли у вас вопросы по судейству?

— Если судья был незаметен, то судейство хорошее. Не думаю, что арбитр был виден на поле сегодня.

— Главные тренеры «Зенита» всегда жалуются, что у них мало игроков. Как вы умудряетесь бороться за чемпионство?

— У нас малочисленный, но сплочённый отряд. Если без шуток, то все опытные и сыгранные. Понятно, что изменения неизбежны, но мы используем сложившийся костяк в виде братьев Березуцких, Игнашевича и Акинфеева.

«У «Зенита» высокие шансы на медали в ЧР»

Как чаще бывает в последние месяцы, среди игроков «Зенита» говорил с журналистами только Антон Заболотный. Форвард всё никак не может забить за сине-бело-голубых, но всегда находит силы на общение с прессой. Уже хотя бы за это хочется болеть за Антона!

— Я отдавался полностью в этом матче и старался принести пользу, — начал Заболотный. — Может, в этом матче качество игры было получше, но, к сожалению, не могу его записать в актив, так как мне не получилось забить и выиграть.

— Согласны, что наиграли на гол?

— Гола нет, поэтому мне сложно комментировать.

— Почему в очередной раз «Зенит» с ЦСКА сыграли 0:0?

— Сложно сказать, мы-то хотим выигрывать. Это такая приличная битва, сегодня вы видели, что был накал. И у нас, и у ЦСКА были моменты, хотя у нас чуточку больше. Но будем работать дальше.

— Какие шансы «Зенита» на медали чемпионата России?

— Считаю, что высокие. Надо выигрывать две следующие встречи.

— Реально ли выиграть у супермотивированного «Локомотива»?

— Нет ничего невозможного. У нас впереди неделя до матча, будем готовиться.

— Братья Березуцкие и Игнашевич — сильнейшие российские защитники?

— Затрудняюсь ответить, но они легенды российского футбола. Очень уважаю их, но сегодня я бился против них, как со своими ровесниками. Рад, что они в таком возрасте играют на таком уровне.

Забавно, что когда Заболотный отвечал на последний вопрос мимо проходил Сергей Игнашевич. Интересно, услышал ли эти комплименты 38-летний защитник?