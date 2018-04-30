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Обзор событий 29 апреля

«Фиорентина» — «Наполи» — 3:0
«Чемпионат»
Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images
Обыграть «Юве» и успокоиться? «Наполи», похоже, дарит «скудетто» туринцам
А «Селтик» стал чемпионом Шотландии красиво — разгромив «Рейнджерс».
Футбол

«Зенит» потерял шансы на чемпионство

«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась со счётом 0:0.

Сине-бело-голубые (50 очков), занимающие четвёртое место в чемпионате, потеряли теоретические шансы на чемпионство. Команда Роберто Манчини отстаёт от лидирующего в турнирной таблице «Локомотива» на семь баллов, при этом «железнодорожникам» осталось провести три матча, а «Зениту» — только два.

В 28-м туре РФПЛ «Локомотив» сыграет с «Краснодаром» завтра, 30 апреля.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
29 апреля 2018, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
0 : 0
ЦСКА
Москва
«Зенит» сыграл свой лучший матч весной. Роберто Манчини прав
Сергей Титов внезапно защищает тренера «Зенита» за его слова. Да, такое возможно.

«Амкар» проиграл «Спартаку» в домашнем матче РФПЛ

В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Амкар» принимал на своём поле московский «Спартак». Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 8-й минуте игры счёт открыл итальянский защитник Сальваторе Бокетти, который после навеса от Лукаса Фернандо головой вколотил мяч в ворота «Амкара». Преимущество красно-белых в концовке матча упрочил полузащитник Софьян Ханни.

«Амкар» набрал 31 очко и располагается на 13-м месте в турнирной таблице РФПЛ, «Спартак» (53 балла) поднялся на вторую строчку.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
29 апреля 2018, воскресенье. 14:00 МСК
Амкар
Пермь
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 – Боккетти – 8, 0:2 – Ханни – 81
Без Глушакова, Комбарова и Пилипчука, но с 3 очками. «Спартак» выиграл в Перми
По итогам 28-го тура «красно-белые» точно останутся в лигочемпионовской зоне.

«Наполи» вдесятером проиграл «Фиорентине», отставание от «Ювентуса» — 4 очка

«Наполи» проиграл «Фиорентине» в матче 35-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Уже на 6-й минуте гости остались вдесятером — прямую красную карточку получил защитник Калиду Кулибали. На 34-й минуте Джованни Симеоне вывел «фиалок» вперёд, в середине второго тайма забил второй гол, а в концовке оформил хет-трик.

«Наполи» (84 очка) занимает второе место в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Ювентуса» за три тура до конца составляет четыре балла. «Фиорентина» (54) — девятая.

Италия - Серия А. 35-й тур
29 апреля 2018, воскресенье. 19:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
3 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 – Симеоне – 34, 2:0 – Симеоне – 62, 3:0 – Симеоне – 90+3
Удаления: нет – Кулибали, 6

«Барселона» в 25-й раз выиграла чемпионат Испании

«Барселона» со счётом 4:2 обыграла «Депортиво» в выездном матче 35-го тура испанской Примеры и досрочно завоевала чемпионский титул.

В составе сине-гранатовых хет-трик оформил Лионель Месси, один гол забил Филиппе Коутиньо. За хозяев отличились Лукас Перес и Эмре Чолак.

Каталонцы набрали 86 очков и оторвались от занимающего второе место «Атлетико» на 11 баллов. «Матрасники», которым осталось провести три матча в Примере, уже не смогут догнать лидера.

«Барселона» в 25-й раз выиграла чемпионат Испании, больше побед только у «Реала» — 33. Впервые Примеру выиграл главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде, который был назначен на этот пост в прошлом году.

Испания - Примера. 35-й тур
29 апреля 2018, воскресенье. 21:45 МСК
Депортиво
Ла-Корунья
2 : 4
Барселона
Барселона
0:1 – Коутиньо – 7, 0:2 – Месси – 38, 1:2 – Перес – 40, 2:2 – Чолак – 64, 2:3 – Месси – 82, 2:4 – Месси – 85
Хет-трик Месси, три голевых паса Суареса. «Барселона» стала чемпионом красиво!
У каталонцев по-прежнему нет поражений в этом чемпионате Испании.

«Манчестер Юнайтед» победил «Арсенал» благодаря голу Феллайни на 91-й минуте

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Арсеналом» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Свою последнюю игру на этой арене в качестве главного тренера «канониров» провёл Арсен Венгер.

На 16-й минуте Ромелу Лукаку сделал подачу на дальнюю штангу на свободного Алексиса Санчеса, удар чилийца пришёлся в штангу, а после отскока мяч достался Полю Погба, который расстрелял девятку ворот. В начале второго тайма хавбек «Арсенала» Генрих Мхитарян подбежал к чужой штрафной и точно пробил в дальний нижний угол своей бывшей команды.

На первой компенсированной минуте ко второму тайму Эшли Янг в атаке вторым темпом сделал подачу на дальнюю штангу, где Гранит Джака проиграл борьбу Маруану Феллайни, не помешав тому подправить мяч в ближний угол ворот.

«МЮ» (77 очков) занимает второе место в таблице АПЛ, «Арсенал» (57) — шестое.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
29 апреля 2018, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 – Погба – 16, 1:1 – Мхитарян – 51, 2:1 – Феллайни – 90+1
Моуринью сильнее Венгера. В матче, в сезоне, в истории личных встреч
Арсен в последний раз играл против Моуринью как тренер «Арсенала».

«Ростов» в большинстве дожал «Тосно», Шомуродов оформил дубль

«Ростов» одержал победу над «Тосно» в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма гости остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Александр Макаров. Дончане воспользовались численным преимуществом во второй половине — победный дубль оформил Эльдор Шомуродов.

«Ростов» набрал 34 очка и занимает 11-е место в таблице РФПЛ. «Тосно» (24) располагается на предпоследней позиции и потерял теоретические шансы на 12-ю позицию в таблице, позволяющую избежать участия в переходных матчах за сохранение прописки в РФПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
29 апреля 2018, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2 : 0
Тосно
Тосно
1:0 – Шомуродов – 67, 2:0 – Шомуродов – 72
Удаления: нет – Макаров, 26

Божович: что-то об интересе «Зенита» слышал, готов приехать на переговоры

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что «Зенит» летом хочет провести с ним переговоры.

«Я что-то такое слышал, но со мной никто не разговаривал. Так что слухи слухами… Готов ли откликнуться на просьбу „Зенита“ приехать на переговоры? Да, готов. Как быть не готовым?» — сказал Божович в эфире программы «После футбола».

После 28 сыгранных матчей «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 50 очков. Главный тренер команды Роберто Манчини может уйти по окончании сезона, он является кандидатом на пост рулевого сборной Италии.

Фирмино подписал новый контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании нового долгосрочного контракта с нападающим Роберто Фирмино. Срок соглашения не уточняется.

Бразильский футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» в 2015 году и с тех пор провёл в составе красных 140 матчей, в которых забил 50 голов.

«Это было лёгкое решение. Клуб потрясающе обходится со мной, я здорово вырос здесь при поддержке всей команды. Я счастлив, очень счастлив. Благодарен, что могу играть с такими партнёрами», — сказал Фирмино после подписания контракта.

«Селтик» разгромил «Рейнджерс» со счётом 5:0 и выиграл чемпионат Шотландии

В матче 2-го тура плей-офф чемпионов первенства Шотландии «Селтик» на своём поле разгромил «Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Селтик Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей дубль оформил Одсонн Эдуард, а ещё по голу на свой счёт записали Джеймс Форрест, Томас Рогич и Каллум Макгрегор.

Благодаря этому успеху лидирующий в турнирной таблице «Селтик» за три тура до конца турнира стал недосягаемым для ближайших преследователей, оформив победу в чемпионате страны в седьмой раз подряд и в 49-й раз в своей истории.

Шотландия - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 2-й тур
29 апреля 2018, воскресенье. 14:00 МСК
Селтик
Глазго
5 : 0
Рейнджерс
Глазго
1:0 – Эдуард – 14, 2:0 – Эдуард – 41, 3:0 – Форрест – 45, 4:0 – Рогич – 47, 5:0 – Макгрегор – 53
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