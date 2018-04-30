Обыграть «Юве» и успокоиться? «Наполи», похоже, дарит «скудетто» туринцам

«Зенит» потерял шансы на чемпионство



«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась со счётом 0:0.



Сине-бело-голубые (50 очков), занимающие четвёртое место в чемпионате, потеряли теоретические шансы на чемпионство. Команда Роберто Манчини отстаёт от лидирующего в турнирной таблице «Локомотива» на семь баллов, при этом «железнодорожникам» осталось провести три матча, а «Зениту» — только два.



В 28-м туре РФПЛ «Локомотив» сыграет с «Краснодаром» завтра, 30 апреля.

«Зенит» сыграл свой лучший матч весной. Роберто Манчини прав Сергей Титов внезапно защищает тренера «Зенита» за его слова. Да, такое возможно.

«Амкар» проиграл «Спартаку» в домашнем матче РФПЛ



В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Амкар» принимал на своём поле московский «Спартак». Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



На 8-й минуте игры счёт открыл итальянский защитник Сальваторе Бокетти, который после навеса от Лукаса Фернандо головой вколотил мяч в ворота «Амкара». Преимущество красно-белых в концовке матча упрочил полузащитник Софьян Ханни.



«Амкар» набрал 31 очко и располагается на 13-м месте в турнирной таблице РФПЛ, «Спартак» (53 балла) поднялся на вторую строчку.

Без Глушакова, Комбарова и Пилипчука, но с 3 очками. «Спартак» выиграл в Перми По итогам 28-го тура «красно-белые» точно останутся в лигочемпионовской зоне.

«Наполи» вдесятером проиграл «Фиорентине», отставание от «Ювентуса» — 4 очка



«Наполи» проиграл «Фиорентине» в матче 35-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Уже на 6-й минуте гости остались вдесятером — прямую красную карточку получил защитник Калиду Кулибали. На 34-й минуте Джованни Симеоне вывел «фиалок» вперёд, в середине второго тайма забил второй гол, а в концовке оформил хет-трик.



«Наполи» (84 очка) занимает второе место в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Ювентуса» за три тура до конца составляет четыре балла. «Фиорентина» (54) — девятая.

«Барселона» в 25-й раз выиграла чемпионат Испании



«Барселона» со счётом 4:2 обыграла «Депортиво» в выездном матче 35-го тура испанской Примеры и досрочно завоевала чемпионский титул.



В составе сине-гранатовых хет-трик оформил Лионель Месси, один гол забил Филиппе Коутиньо. За хозяев отличились Лукас Перес и Эмре Чолак.



Каталонцы набрали 86 очков и оторвались от занимающего второе место «Атлетико» на 11 баллов. «Матрасники», которым осталось провести три матча в Примере, уже не смогут догнать лидера.



«Барселона» в 25-й раз выиграла чемпионат Испании, больше побед только у «Реала» — 33. Впервые Примеру выиграл главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде, который был назначен на этот пост в прошлом году.

Хет-трик Месси, три голевых паса Суареса. «Барселона» стала чемпионом красиво! У каталонцев по-прежнему нет поражений в этом чемпионате Испании.

«Манчестер Юнайтед» победил «Арсенал» благодаря голу Феллайни на 91-й минуте



«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Арсеналом» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Свою последнюю игру на этой арене в качестве главного тренера «канониров» провёл Арсен Венгер.



На 16-й минуте Ромелу Лукаку сделал подачу на дальнюю штангу на свободного Алексиса Санчеса, удар чилийца пришёлся в штангу, а после отскока мяч достался Полю Погба, который расстрелял девятку ворот. В начале второго тайма хавбек «Арсенала» Генрих Мхитарян подбежал к чужой штрафной и точно пробил в дальний нижний угол своей бывшей команды.



На первой компенсированной минуте ко второму тайму Эшли Янг в атаке вторым темпом сделал подачу на дальнюю штангу, где Гранит Джака проиграл борьбу Маруану Феллайни, не помешав тому подправить мяч в ближний угол ворот.



«МЮ» (77 очков) занимает второе место в таблице АПЛ, «Арсенал» (57) — шестое.

Моуринью сильнее Венгера. В матче, в сезоне, в истории личных встреч Арсен в последний раз играл против Моуринью как тренер «Арсенала».

«Ростов» в большинстве дожал «Тосно», Шомуродов оформил дубль



«Ростов» одержал победу над «Тосно» в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



В середине первого тайма гости остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Александр Макаров. Дончане воспользовались численным преимуществом во второй половине — победный дубль оформил Эльдор Шомуродов.



«Ростов» набрал 34 очка и занимает 11-е место в таблице РФПЛ. «Тосно» (24) располагается на предпоследней позиции и потерял теоретические шансы на 12-ю позицию в таблице, позволяющую избежать участия в переходных матчах за сохранение прописки в РФПЛ.

Божович: что-то об интересе «Зенита» слышал, готов приехать на переговоры



Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что «Зенит» летом хочет провести с ним переговоры.



«Я что-то такое слышал, но со мной никто не разговаривал. Так что слухи слухами… Готов ли откликнуться на просьбу „Зенита“ приехать на переговоры? Да, готов. Как быть не готовым?» — сказал Божович в эфире программы «После футбола».



После 28 сыгранных матчей «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 50 очков. Главный тренер команды Роберто Манчини может уйти по окончании сезона, он является кандидатом на пост рулевого сборной Италии.

Фирмино подписал новый контракт с «Ливерпулем»



«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании нового долгосрочного контракта с нападающим Роберто Фирмино. Срок соглашения не уточняется.



Бразильский футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» в 2015 году и с тех пор провёл в составе красных 140 матчей, в которых забил 50 голов.



«Это было лёгкое решение. Клуб потрясающе обходится со мной, я здорово вырос здесь при поддержке всей команды. Я счастлив, очень счастлив. Благодарен, что могу играть с такими партнёрами», — сказал Фирмино после подписания контракта.

«Селтик» разгромил «Рейнджерс» со счётом 5:0 и выиграл чемпионат Шотландии



В матче 2-го тура плей-офф чемпионов первенства Шотландии «Селтик» на своём поле разгромил «Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Селтик Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.



В составе победителей дубль оформил Одсонн Эдуард, а ещё по голу на свой счёт записали Джеймс Форрест, Томас Рогич и Каллум Макгрегор.



Благодаря этому успеху лидирующий в турнирной таблице «Селтик» за три тура до конца турнира стал недосягаемым для ближайших преследователей, оформив победу в чемпионате страны в седьмой раз подряд и в 49-й раз в своей истории.