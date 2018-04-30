Герои «золотого» «Локомотива»-2004: где они сейчас

2018-й год. Юрий Сёмин руководит «Локомотивом», а тот сенсационно лидирует в турнирной таблице и находится в шаге от золотых медалей. Предыдущий раз такое было в 2004-м, когда «железнодорожники» последний раз стали чемпионами страны.

Сергей Овчинников

Сейчас: старший тренер ЦСКА, 46 лет

Тогда Овчинников был основным вратарём «Локомотива». Босс пропустил всего 19 голов в 30 матчах «золотого» сезона-2004, провёл 100-й сухой матч в карьере и по итогам сезона вполне заслуженно попал в список 33 лучших футболистов России.

После окончания карьеры Овчинников отучился в ГУУ, совсем немного поработал в «Локомотиве» тренером вратарей дубля, детских и юношеских команд, а потом по приглашению Юрия Сёмина ушёл в киевское «Динамо». Потом была самостоятельная работа главным тренером — «Кубань», минское и брянское «Динамо». Позже входил в тренерский штаб академии Коноплёва и сборной России. Последние годы Овчинников работает старшим тренером в ЦСКА.

Сергей Овчинников Фото : РИА Новости/pfc-cska.com

Вадим Евсеев

Сейчас: тренер «Амкара», 41 год

Евсеев в 2004 году также вошёл в список 33 лучших футболистов России, а ещё получил предложения от «Спартака» и киевского «Динамо». В Киев не поехал из-за политической ситуации, а с московским клубом контакт быстро сошёл на нет. Карьеру защитник закончил в 2013-м, а после этого трудился то в ивановском «Текстильщике», то в «Амкаре». Недавно снова вернулся в тренерский штаб пермяков.

Вадим Евсеев Фото : РИА Новости

Малхаз Асатиани

Сейчас: бизнесмен, 36 лет

Увы, чемпионство-2004 стало для Асатиани единственным трофеем в карьере. После «Локо» он немного поиграл в киевском «Динамо» и в 2010 году завершил карьеру. С тех пор он отдыхает – живёт в Грузии, ездит на море, в горы, параллельно уделяя внимание собственному бизнесу.

Малхаз Асатиани Фото : Alexandr Fedorov/Getty Images

Дмитрий Сенников

Сейчас: бизнесмен, 41 год

Сенников провёл в «Локомотиве» большую часть своей карьеры – целых 10 лет. Он рассказывал, что Сёмин ругал его, даже если команда не пропускала: мол, надо не только хорошо в защите отрабатывать, но ещё и забивать. Сейчас он занимается частным бизнесом, живёт на два города – Москву и Санкт-Петербург, играет на фортепиано, интересуется искусством и однажды даже нарисовал портрет Фабио Капелло в стиле Энди Уорхолла. На аукционе картину купили за 6500 долларов.

Дмитрий Сенников Фото : Ian Walton/Getty Images/РИА Новости

Олег Пашинин

Сейчас: тренер «Локомотива», 43 года

Если не считать краткосрочного путешествия в Японию к Валерию Непомнящему в 2001 году, Пашинин провёл в «Локомотиве» 15 лет — то есть почти всю карьеру. Не стал он менять клуб и потом, до сих пор работая в тренерском штабе «Локо». За это время он успел даже побывать и.о. главного тренера, когда из команды ушёл Игорь Черевченко.

Олег Пашинин Фото : Ian Walton/Getty Images/fclm.ru

Сергей Гуренко

Сейчас: тренер минского «Динамо», 45 лет

До «Локомотива» Гуренко поиграл в Италии, но больше всего трофеев взял именно с «железнодорожниками». С 2004 года он выходил в составе «Локо» практически в каждом матче, да и вообще годы в команде Юрия Сёмина можно считать одними из лучших в его карьере. После «Локомотива» Гуренко уехал в родную Беларусь, где закончил карьеру и начал тренерскую работу. Спустя пару лет он вернулся в Россию, поработал в «Краснодаре», «Спартаке-Нальчик» и «Амкаре». Сейчас совмещает работу в сборной Сербии в штабе Славолюба Муслина и в минском «Динамо».

Сергей Гуренко Фото : Ian Walton/Getty Images/dinamo-minsk.by

Геннадий Нижегородов

Сейчас: неизвестно, 40 лет

Годы в «Локомотиве» стали для Нижегородова самыми удачными в карьере: тут и два чемпионства, и Кубок России, и главный тренер сборной заметил. После этого он пару лет поскитался по клубам РФПЛ, три года поиграл в родной Одессе, а карьеру закончил в Австрии: пришлось вернуться домой, потому что семье было тяжело за границей. После этого он пять лет проработал в одесском «Черноморце», но летом 2017 года клуб расторг с Нижегородовым контракт.

Геннадий Нижегородов Фото : РИА Новости/chernomorets.odessa.ua

Джейкоб Лекхето

Умер в 2008 году

В 2004 году, как раз после чемпионства, Лекхето внезапно завершил карьеру и уехал. Просто пропал – о нём никто ничего не знал. Пошёл слух, что он погиб в автокатастрофе, но это оказалось неправдой. В интервью он как-то сказал: «В Москве я жил как король. Но деньги – не главное. Мы все умрём, и они будут не нужны». Он умер в 2008 году – говорят, от СПИДа. Хотя официального подтверждения этому нет до сих пор.

Владимир Маминов

Сейчас: главный тренер «Тюмени», 43 года



400 – столько матчей провёл Маминов за «Локомотив». После окончания карьеры он остался в клубе и проработал там до 2013 года. С мая 2017 года – главный тренер «Тюмени».

Владимир Маминов Фото : Ian Walton/Getty Images/fc-tyumen.ru

Дмитрий Лоськов

Сейчас: тренер «Локомотива», 43 года

Лоськов – рекордсмен «Локомотива» чуть ли не по всем показателям. Как минимум по количеству матчей, голов и голевых передач. Из «Локо» он ушёл в 2007 году, но спустя три года вернулся. С 2013 года он самостоятельно поддерживал форму и в 2016-м вошёл в тренерский штаб «Локомотива». Его желанием было закончить карьеру «не в ветеранском междусобойчике, а в официальном матче». И это случилось — в мае 2017 года, с «Оренбургом». Специально для этого Лоськов был заявлен в качестве футболиста «Локо».

Дмитрий Лоськов Фото : Ian Walton/Getty Images/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Франсиско Лима

Сейчас: возобновил карьеру, полузащитник «Атлетико Арадео», 46 лет

Лима приехал в Россию из «Ромы» — в Италии он считался одним из лучших полузащитником Серии А. Но в «Локомотиве» надолго не задержался: в 2006 году он уехал в аренду в «Катар», потом оказался в сёминском «Динамо», и после этого его карьера пошла на спад. В 2010 году он завершил карьеру, но спустя шесть лет снова начал появляться на поле. И это в 46 лет!

Марат Измайлов

Сейчас: свободный агент, 35 лет



«Самый ценный игрок» 2002 года всю карьеру провёл, чередуя травмы с хорошей игрой. Талант погас, так и не успев раскрыться как раз из-за этого: лучшие его годы прошли в «Локомотиве». С июня по сентябрь 2017 года Марат играл за московский «Арарат» во втором дивизионе российского первенства (4 матча, 2 гола), но затем расторг контракт с клубом по личным обстоятельствам и вернулся к семье в Португалию.

Марат Измайлов Фото : Ian Walton/Getty Images/vk.com/fcararatmsk

Динияр Билялетдинов

Сейчас: полузащитник ФК «Тракай» (Литва), 32 года

Сезон-2004 стал для Билялетдинова первым во взрослой карьере, но ему не потребовалось много времени, чтобы стать одним из лидеров команды. В составе «железнодорожников» Динияр играл на протяжении шести лет. После удачного выступления на Евро-2008, полузащитник подписал контракт с английским «Эвертоном», в котором отыграл три сезона. Вернувшись в Россию, он выступал за «Спартак», «Анжи», «Торпедо» и «Рубин», а этой осенью пришёл свободным агентом в литовский «Тракай».

Дмитрий Хохлов

Сейчас: главный тренер «Динамо», 41 год

Хохлов и забивал, и отдавал передачи – в общем, был полезным игроком для «Локомотива». Но в 2005 году вслед за Сёминым ушёл в «Динамо», потому что руководство «железнодорожников» на него не особенно рассчитывало. С тех пор Хохлов играл и тренировал в «Динамо», с коротким перерывом на работу главным тренером «Кубани».

Дмитрий Хохлов Фото : РИА Новости/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дмитрий Сычёв

Сейчас: нападающий «Казанки», 33 года

В 2004 году он стал лучшим бомбардиром, забив 15 мячей. А потом было столкновение с Харчиком в матче с «Рубином», страшная травма колена и постепенный спад карьеры. После «Окжетпеса» Сычёв пропал: ездил по миру, читал книги, играл в хоккей и катался на серфе. В феврале 2017 года начал тренироваться с пляжным «Локомотивом», а потом – с «молодёжкой» футбольного «Локо». Сейчас выходит в составе «Казанки» и уже даже забил один гол.

Дмитрий Сычёв Фото : РИА Новости/ fckazanka.ru

Джеймс Обиора

Сейчас: неизвестно, 39 лет

Не сложилось в «Локомотиве» после чемпионского сезона и у Обиоры. Сезон-2005 он начал в дубле московской команды, а затем был отправлен в аренду в испанский «Кадис». Обиора успел поиграть во французском «Ньоре», австрийском ГАК и даже на родине в Нигерии. В 2009 году Джеймс обещал, что его ещё увидят в Лиге чемпионов, но болельщики так и не дождались – через несколько месяцев Обиора закончил карьеру. Где он сейчас и чему решил посвятить себя после футбола, неизвестно.

Джеймс Обиора Фото : Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

Уинстон Паркс

Сейчас: свободный агент, 36 лет

Парксу тоже не нашлось места в составе «Локомотива» после чемпионства. Спустя полгода он был вынужден уйти в аренду в «Сатурн», а уже в 2006 году и вовсе уехал из России. За последние 10 лет Паркс успел попытать удачу и в Румынии, и в Азербайджане, и во многих клубах родной Коста-Рики. В январе 2016 года у него закончился контракт с «Сантос де Гвапилес», но новую команду Уинстон найти так и не смог. Правда, о завершении карьеры костариканец тоже ещё официально не объявлял.

Уинстон Паркс Фото : РИА Новости/santos.cr

Руслан Пименов

Сейчас: спортивный комментатор, 35 лет

Чемпионский 2004-й фактически стал для Пименова последним полным сезоном в составе «Локомотива». В следующем году он часто не попадал в заявку и провёл лишь один официальный матч в составе «железнодорожников», выйдя на восемь минут против «Спартака». В августе Пименов был отзаявлен и продолжил выступать сначала в «Меце», затем в «Алании» на правах аренды, потом снова во Франции. По окончании контракта с «Локомотивом» Пименов поиграл в московском и минском «Динамо», а в 2010 году пропал с радаров и завершил карьеру игрока. С 2016 года Руслан комментирует футбол на телевидении.

Руслан Пименов Фото: РИА Новости/instagram.com/ruslanpima

Михаил Ашветия

Сейчас: тренер «Торпедо» Кутаиси, 39 лет

На следующий год после чемпионства «Локомотива» Ашветия практически перестал появляться на поле – за полгода он сыграл всего в двух матчах. Уже в июле 2005-го он присоединился к «Ростову», успел мелькнуть в «Рубине», немецком «Карл Цейссе», «Анжи», барнаульском «Динамо» и «Нижнем Новгороде». Завершив спортивную карьеру, Ашветия решил заняться грузинским рестораном в Москве. Однако через три года соскучился по футболу, уехал на родину и получил тренерскую лицензию. Теперь Ашветия – второй тренер в «Торпедо» Кутаиси.